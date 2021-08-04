Чипси якого смаку ідеальні для вас за гороскопом

Амбітні Овни, які люблять стабільність у всьому, виберуть перевірений часом смак бекону, для зухвалих Скорпіонів – чипси зі смаком перцю чилі, а Водолії люблять відрізнятися в усьому і виберуть овочеві чипси

Які чипси підходять вам за гороскопом / Фото: freepik.com

Так, чипси, м'яко кажучи, не корисні. Але іноді можна, якщо дуже хочеться. Тим паче якщо залучити знання в тонкощах і особливостях знаків зодіаку, то кожному з них відповідає конкретний смак чипсів. Нам вже добре відомо, який сендвіч відповідає кожному сузір'ю, тепер дізнаємося, які справи в цьому плані з чипсами. Якщо ви плануєте пікнік, то купуйте продукти для нього за вигідними цінами – подробиці в матеріалі.

Овен – бекон

Надійні Овни – це чипси зі смаком бекону / Фото: Pixabay

Це сміливі й амбітні люди, які розуміються в усьому. Навіть іноді можуть давати поради з тієї теми, в якій поганенько орієнтуються. Але разом з цим Овни грунтовні та надійні – як перевірений часом і мільйонами людьми бекон.

Телець – зі смаком бургера

Для Тельців – чипси зі смаком бургера / Фото: freepik.com

На Тельців можна покластися завжди. Вони практичні і надійні. Це стосується їжі в тому числі. Через те, що їхнє м'ясо за гороскопом – яловичина, то і чипси можна спробувати зі смаком бургера із соковитою котлетою. Чипси можуть стати ідеальним варіантом для дружніх посиденьок, тим паче що відданих друзів у Тельців чимало.

Близнюки – зі смаком курячих крилець

Чипси зі смаком курки подобаються всім, як і товариські Близнюки / Фото: freepik.com

Дещо нерішучі, але легко адаптуються до будь-якої ситуації – це Близнюки. Що, як не смак несміливої курки може охарактеризувати цей знак? Ці чипси універсальні, вони подобаються всім, як і багатьом – товариська, неоднозначна і бунтівна натура Близнюків.

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Рак – зі смаком паприки

Трохи замкнуті Раки – чипси зі смаком паприки / Фото: unsplash.com

Основна частина Раків дуже високої думки про самих себе. Вони люблять, щоб ними захоплювалися і прислухалися. Та й самі люди тягнуться до Раків, адже вони вміють вислухати і володіють неймовірним умінням заспокоювати навіть в найкритичніших ситуаціях. Чипси зі смаком паприки – м'якої і приємної – це Раки.

Лев – зі смаком цибулі

Леви, які люблять, щоб їм усі підпорядковувалися, чипси зі смаком паприки / Фото: unsplash.com

Цікаве поєднання, знайоме багатьом. Леви рухаються по життю з гордо піднятою головою, вони обожнюють незалежність і люблять, щоб їм усі підпорядковувалися. Адже переконані – вони все про всіх прекрасно знають. Зрозуміло, що витримати таку позицію може далеко не кожен.

Діва – зі смаком в'ялених томатів і пряних трав

Для Дів – чипси зі смаком в'ялених томатів і пряних трав / Фото: pexels.com

Стримані і спокійні Діви дивують своєю врівноваженістю і разом з цим викликають подив – вони дуже повільні. Причина – люблять ретельно промацувати ситуацію перед тим, як зробити крок. Тому і в їхніх чипсах має бути присутнім смак в'ялених помідорів. Але Діви – привабливі, як і аромат пряних трав.

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Терези – гриби зі сметаною

Для Терезів, які в усьому шукають баланс, – чипси зі смаком грибів та сметани / Фото: unsplash.com

По-перше, це смачно. По-друге, класика. Життя у Терезів непросте, адже весь їхній потенціал сконцентрований на пошуках балансу в усьому. Що вже казати, коли цей баланс усе ніяк не приходить. У такому разі Терези можуть замикатися в собі й сумувати. Пригостіть їх чипсами зі смаком грибів зі сметаною, можливо, це їх підбадьорить.

Скорпіон – з перцем чилі

Чипси зі смаком перцю чилі – Скорпіони / Фото: pexels.com

Причому з найгострішим чилі. Адже хто, як не Скорпіони, не скупляться на різке слівце в бік своїх опонентів? І це не тому що вони погані, для Скорпіонів важливий принцип – бути чесним перед самим собою і перед іншими. За що ми всі їх і поважаємо.

Стрілець – зі смаком червоної ікри

Стрільці – чипси зі смаком червоної ікри / Фото: unsplash.com

Тому що Стрільці – страшенні гедоністи. Вони можуть жити щодня, як востаннє. Прагнуть, щоб навколо була розкіш, а вони в цій самій розкоші купалися нескінченно. Адже час швидкоплинний, а емоції безцінні – це і є принцип особистості Стрільців.

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Козеріг – зі смаком сиру і цибулі

Вперті Козероги – чипси зі смаком цибулі та сиру / Фото: unsplash.com

Відповідальні люди. У більшій своїй кількості досить вперті. Козерогів складно в чомусь переконати та й намагатися це робити, напевно, не варто. Змарнуєте час. Але якщо знати підхід до цих людей, то можна домогтися результатів і "скрутити" роги Козерога в правильному напрямку. Сир і цибуля – це їхній смак чипсів.

Водолій – овочеві

Оригінальні Водолії – овочеві чипси

Тому що для Водоліїв важливо відрізнятися від інших, адже вони вважають себе особливими. І в певному сенсі вони мають рацію. Вони захоплено можуть вивчати різні теми: від мікробіології до потойбічного світу ну й охоче діляться своїм знанням з іншими. І як би Водолії це не приховували, їм потрібні вільні вуха, які б слухали їх нескінченно.

Риби – зі смаком краба

Для нерішучих Риб – чипси зі смаком краба / Фото: pexels.com

Особистість Риб дуже схожа на крабів. Ці членистоногі дуже полохливі. Риб теж не назвеш сміливими по життю. Вони довго приймають рішення. А якщо це рішення стосується чогось глобального, то Риби намагаються, щоб ситуацію розрулив хтось інший.

До чипсів можна приготувати курчати на грилі. Як це зробити – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся, який гриб підходить вам за гороскопом.