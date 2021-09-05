Як захистити дітей від нітратів в овочах і фруктах – лікнеп лікаря Комаровського

Захистити дітей від нітратів в овочах і фруктах допоможе ретельне миття плодів / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість пестицидів, нітратів та інших добрив проникає в овочі і фрукти через їх шкірку – тому її можна зрізати або ретельно вимити плід. Як понизити шкоду від добрив в овочах і фруктах, які ми їмо, популярний педіатр Євген Комаровський розповів на своєму ютуб-каналі.

Чи всі овочі і фрукти містять нітрати і пестициди?

Не тільки ранні, а й сезонні овочі та фрукти обробляють хімічними добривами, щоб захистити урожай від поїдання паразитами, птахами та іншими тваринами. Самі нешкідливі способи добрива – це органічні речовини (гній) і механічне прибирання комах руками.

Але, якщо в своїх садах і городах цей метод ще більш-менш прийнятний, то при масовому вирощуванні овочів і фруктів використовують різні хімічні добрива. Таких речовин близько 5 тисяч, є безпечні, але вони дорожчі. Тому для захисту врожаю від паразитів використовують більш дешеві і токсичні добрива. І наше з вами завдання максимально захистити себе і дітей від потрапляння пестицидів, нітратів та інших хімікатів в організм.

Як уникнути отруєння нітратами і пестицидами?

Теоретично, реально проконтролювати кількість хімічних речовин в овочах і фруктах складно. Але у кожного виробника і продавця повинен бути документ, який гарантує якість продукції. Тому купуйте будь-продукти не на стихійних ринках, а там, де товари мають сертифікати. Це гарантія того, що продукція проходить перевірку і ми збільшуємо шанси не отруїтися.

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До речі, набагато небезпечніше риба зі ставка, ніж овочі або фрукти: тому що після дощів вода, а разом з нею і хімікати з грунту, з полів тече в озера і ставки.

Важливий момент – помилково відмовлятися від ГМО продуктів, тому що саме їх основне завдання захищати нас від пестицидів та інших хімічних речовин. Якщо ви чимось отруїлися, почалася блювота, пронос, болі в животі, то не соромтеся звертатися до клініки.

Нітрати не проникають через шкіру, тому ретельно мийте фрукти і овочі перед їжею / Фото: freepik.com

І пам'ятайте, що більшість пестицидів та іншмх хімичних добрив не проникає всередину плодів через шкірку. Тому головний захист від попадання в наш організм і організм дітей пестицидів або інших добрив – це ретельне миття овочів і фруктів перед тим, як їх їсти.

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