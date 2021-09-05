Как защитить детей от нитратов в овощах и фруктах – ликбез доктора Комаровского

Защитить детей от нитратов в овощах и фруктах поможет тщательное мытье плодов / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство пестицидов, нитратов и других удобрений проникает в овощи и фрукты через их кожицу – поэтому ее можно срезать или тщательно вымыть плод. Как снизить вред от удобрений в овощах и фруктах, которые мы едим, популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал на своем ютуб-канале.

Все ли овощи и фрукты содержат нитраты и пестициды?

Не только ранние, но и сезонные овощи и фрукты обрабатывают химическими удобрениями, чтобы защитить урожай от поедания паразитами, птицами и другими животными. Самые безвредные способы удобрения – это органические вещества (навоз) и механическая уборка насекомых руками.

Но, если в своих садах и огородах этот метод еще более-менее применим, то при массовом выращивании овощей и фруктов используют различные химические удобрения. Таких веществ около 5 тысяч, есть безопасные, но они более дорогие. Поэтому для защиты урожая от паразитов используют боле дешевые и токсичные удобрения. И наша с вами задача максимально защитить себя и детей от попадания пестицидов, нитратов и других химикатов в организм.

Как избежать отравления нитратами и пестицидами?

Теоретически, реально проконтролировать количество химических веществ в овощах и фруктах сложно. Но у каждого производителя и продавца должен быть документ, гарантирующий качество продукции. Поэтому покупайте любые продукты не на стихийных рынках, а там, где товары имеют сертификаты. Это гарантия того, что продукция проходит проверку и мы увеличиваем шансы не отравиться.

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Кстати,намного опаснее рыба из пруда, чем овощи или фрукты: потому что после дождей вода, а вместе с ней и химикаты из почвы, с полей течет в озера и пруды.

Важный момент – ошибочно отказываться от ГМО продуктов, потому что именно их основная задача защищать нас от пестицидов и других химических веществ. Если вы чем-то отравились, началась рвота, понос, боли в животе, то не стесняйтесь обращаться в клинику.

Нитраты не проникают через кожицу, поэтому тщательно мойте фрукты и овощи перед едой / Фото: freepik.com

И помните, что большинство пестицидов и других химических удобрений не проникает внутрь плодов через кожицу. Поэтому главная защита от попадания в наш организм и организм детей пестицидов или других удобрений – это тщательное мытье овощей и фруктов перед тем, как их есть.

Также ранее мы писали, как научить ребенка есть овощи.