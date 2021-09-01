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Як навчити дитину їсти корисну їжу – радить лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
1 вересня, 08:50
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Найбільше діти не люблять овочі: щоб прищепити дитині любов до корисної їжі, лікар Комаровський радить разом з нею вибирати і готувати продукти
Дитина навчиться їсти корисну їжу, якщо давати йому невеликі порції
Дитина навчиться їсти корисну їжу, якщо давати йому невеликі порції / Фото: Колаж: Сьогодні

Головна помилка батьків, які намагаються, щоб дитина їла корисну їжу – це бажання нагодувати малюка набагато більшим обсягом цієї їжі, ніж вона могла би з'їсти. Як навчити дітей їсти те, що ви вважаєте корисним, чому діти погано їдять, відмовляються їсти овочі і іншу корисну їжу – популярний дитячий педіатр Євген Комаровський розповів на своєму ютуб-каналі.

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Які основні помилки батьків у харчуванні дітей

Спочатку задумайтеся, хто взагалі створює вибір між корисним та не корисним . Дитина, особливо маленька, не може сама піти в магазин і купити замість брокколі або моркви печива, цукерок або шоколадок. Якщо батьки самі приносять в будинок шкідливі продукти і їдять все це на очах у дітей, то не варто дивуватися, що дитина хоче того ж.

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Також часто батьки, які вводять прикорм або вирішують дати більш дорослій дитині якийсь новий овоч (а діти найчастіше відмовляються саме від них), дають занадто великі порції. Тому для початку можна взяти невеликий шматочок тієї ж брокколі, покласти в улюблений малюком суп або іншу страву.

А якщо дитина навідріз відмовляється їсти овочі?

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Те, що дитина сказала "я це їсти не буду", не означає, що вона не стане ніколи їсти цей продукт. Увімкніть винахідливість, і, найголовніше – давайте дитині право вибору . Наріжте моркву чи буряк квадратиками, кружечками або часточками і запитайте дитини, що їй більше подобається і що, на її думку, з цього буде смачніше.

Давайте дитині можливість самій вибирати овочі, а ще краще – готувати їжу разом з вами
Давайте дитині можливість самій вибирати овочі, а ще краще – готувати їжу разом з вами / Фото: freepik.com

Те саме – щодо покупки продуктів: разом ходите в магазин, вибирайте овочі, і взагалі готуйте разом з дитиною. Це допоможе більше спілкуватися і проводити часу з дітьми, прищепити їм любов до корисної їжі – процес покупки продуктів супроводжуйте розповідями про користь того чи іншого овоча або фрукта.

Також вчіть дитину чистити овочі, нарізати, вмикати безпечно плиту, готувати. Так вона ще навчиться безпечній поведінці на кухні. Сервіруйте стіл разом з дитиною, вона так буде залучена до процесу і захоче з'їсти приготовлену самостійно їжу.

Важливий момент! Якщо дитина не їсть корисне – то швидше за все у батьків не вистачає часу і винахідливості її цим нагодувати.

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Також раніше ми писали, тримати чи немовляти "стовпчиком" після годування.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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