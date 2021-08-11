Як захищати волосся на сонці – що потрібно робити

Захистити волосся на сонці допоможуть головний убір і спеціальні засоби / Фото: freepik.com

Сухим і ламким волосся може стати не тільки від впливу ультрафіолету, але і від морської води, хлорованої води в басейнах. Чим же так шкідливі сонце і морська сіль для волосся, які засоби використовувати, щоб захистити волосся і як їх правильно наносити – розповіла косметологиня Яна Коркодим.

Яна Коркодім / Фото: пресслужба

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У чому небезпека сонця і моря для волосся

Якщо довго перебувати на сонці без головного убору, то можна не тільки перегрітися і отримати сонячний удар. Під впливом УФ-променів наше волосся "вигорає" – тобто знебарвлюється. І якщо ваші русяві локони до кінця відпустки стали "блондинистими", це означає, що волосся сильно пошкодилося.

Навіть якщо вам і пасує блонд, під впливом сонця руйнуються меланінові пігменти – волосся змінює колір. Але ще більш згубна для волосся втрата кератину, а кожен волосок на нашій голові складається практично повністю з цієї речовини. Додайте сюди морську воду: після висихання сіль кристалізується на волоссі, руйнуючи верхній шар волосся, витягає вологу.

Згубно на волосся діє не тільки сонце, а й морська вода / Фото: unsplash.com

Як наслідок, й так перегріте на сонці та пошкоджене волосся стає зовсім сухим, бляклим, ламким. Тому важливо захищати волосся як за допомогою головного убору, так і спеціальних засобів для догляду. Волоссю, як і шкірі, потрібні засоби з SPF – тобто з сонцезахисним ефектом.

Як же можна захистити волосся?

Є безліч шампунів, кондиціонерів, бальзамів і т.п. для волосся саме з SPF-захистом. Вони допомагають утримати вологу в волоссі, таким чином локони менше пересихають. Наприклад, спреї-кондиціонери з водостійкими УФ-фільтрами наносяться перед походом на пляж, вранці, на вологе волосся.

Важливий момент: захисні засоби, як і засоби для догляду (кондиціонер, бальзам, маска) наносяться на чисте, вимите волосся. Локони слід гарненько підсушити рушником, і потім нанести засіб на вологе волосся, а не мокре (з волосся не повинна капати вода). Змивати такий засіб потрібно після того, як повернулися з пляжу.

Взагалі після купання, особливо в морській воді потрібно ретельно вимити не тільки тіло, а й голову з волоссям. Щоб змити морську сіль і пісок: для таких випадків підійде захисний шампунь, який містить ліпіди, молочко іланг-ілангу, олію макадамії та інші компоненти, які відновлюють і живлять.

Також використовуйте кондиціонер або відновлюючий бальзам. Після того, як його нанесли, потримали, не забудьте змити.

А можна захистити волосся за допомогою олій?

Олії, нанесені на волосся, дійсно створюють захисний шар, а також зволожують. З натуральних олій ефективним в боротьбі з ультрафіолетом визнано кокосову олію. Але намазане волосся під відкритим сонцем буде сильніше нагріватися, тому ховайте волосся, покрите олією, під капелюхом або хусткою.

Або вирушаючи на пляж замість олії нанесіть незмивний зволожуючий крем для волосся або, як уже сказано – спрей з UV-захистом. Такий спрей також можна і протягом дня періодично наносити на волосся, поки ви на вулиці. А ще на час відпустки краще відмовитися від процедур, які можуть додатково пересушувати волосся.

Тобто не варто сушити волосся феном?

Якщо ніяк не можете без фену, то хоча б не сушіть волосся занадто гарячим повітрям, вибирайте більш щадний режим. Плюс дайте і так пошкодженим сонцем і морською сіллю волоссю відпочити: відмовтеся на цей час від стайлінгу, гарячих укладок, використання прасок для волосся, а також фарбування волосся .

Звичайно на море хочеться поїхати зі свіжим, фарбованим волоссям, якщо ви регулярно фарбуєте локони. Тоді запасіться шампунем і кондиціонером, які підтримують колір фарбованого волосся. У багатьох з них містяться захисні компоненти від УФ-променів.

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Расческа должна быть мягкой, с редкими зубьями, чтобы не повреждать волосы / Фото: Depositphotos

І намагайтеся більш акуратно розчісувати волосся, не розчісуйте надто мокрі локони, дайте їм підсохнути. Гребінець має бути м'яким, з рідкими зубчиками. А вичісувати локони починайте знизу-вгору, починаючи від кінчиків і поступово піднімаючись до коріння.

Також зав'язуйте волосся м'якими гумками, а не тугими шпильками, щоб менше травмувати структуру волосся. Якщо волосся навіть після миття зі спеціальними засобами погано розчісується, то допоможе спеціальна сироватка.

Які ще засоби допоможуть волоссю?

Сироватка для волосся або віск, тобто незмивний зволожуючий засіб, який наноситься вже після миття з шампунями, кондиціонер, бальзам або маски, полегшать розчісування. Якщо ж волосся у вас погано розчісується і до поїздки на море, то важливо зрозуміти, чи не викликана зайва сухість і "склеювання" локонів проблемами зі здоров'ям. У цьому допоможе розібратися лікар-трихолог.

Також для підтримки волосся використовуються гідролати – це такі спреї на основі рослинних екстрактів, які не потрібно змивати. Гідролат – хороша альтернатива термальній воді, яка на море може сушити шкіру і волосся. А наносять їх не тільки на волосся, але і на шкіру протягом дня.

А що робити після повернення додому?

Максимально зволожувати і відновлювати волосся: тут саме час згадати про олії – це відмінний спосіб оживити волосся. Перед нанесенням олії волосся потрібно вимити шампунем. Потім віджати рушником, тільки після цього рівномірним шаром нанести олію.

Спочатку треба вимити волосся, потім підсушити рушником і лише потім наносити олію / Фото: Колаж: Сьогодні

Можна потримати оліюо хвилин 20, потім змити або якщо волосся сильно пересушене – залишити на ніч. Краще не надягати шапочку або загортати волосся пакетом (це не дасть вам виспатися), а надіти стару наволочку. Яку потім буде не шкода викинути.

Олія змивається шампунем, якщо з першого разу вона не змилася, то швидше за все олія не дуже якісна. Олії краще брати першого холодного віджиму, а не рафіновані, вони корисніші.

Також допоможуть відновити волосся вже готові маски, купуйте ті, у складі яких є амінокислоти, особливо гіалуронова кислота.

На замітку! Якщо кінчики волосся безнадійно посіклися і пошарпалися, то краще їх підстригти. І не турбуйтеся, якщо ваше волосся не стане моментально гладкими і шовковистим. Сонце, морська сіль, хлорована вода з басейну їх методично руйнували, тому для відновлення знадобиться час.

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