Чому випадає волосся і як відновити локони – поради ендокринолога
Краса і густота нашого волосся залежить від харчування, догляду, спадковості, стану здоров'я. Коли випадіння волосся має насторожити – відповіла ендокринолог
У нормі за добу ми втрачаємо від 50 до150 волосків, однак стреси, нездорове харчування, неправильний догляд за локонами можуть сприяти більш сильному випадінню волосся. Якщо ж волосся випадає швидко, а нове росте дуже повільно, то важливо зрозуміти причину. Чому випадає волосся, як зрозуміти, що пора бити на сполох, чи можна відновити волосся самому і яким способом – розповіла наш постійний експерт, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Анна Шаргородська.
Навіть найтонше від природи волосся за правильного догляду буде виглядати більш об'ємно і розкішно. Тому важливо підібрати правильні засоби, також допоможуть домашні маски для волосся.
Але якість і кількість волосся також залежить від генетичного фактора, тобто важлива хороша спадковість, екології, вашого віку, здоров'я, харчування і стану ендокринної системи. На нашій голові росте від 90 до 160 тисяч волосків, а за добу ми втрачаємо до 150 – це нормально. Восени волосся випадає сильніше, а взимку і влітку – менше.
Адже у кожного волосяного фолікула свій життєвий цикл, в середньому років 5-6, і чергується він фазами активного росту волосся і відпочинку. Після того, як волосина повністю перестає рости, вона ще може не випадати два-три місяці. Після випадіння на її місці починає рости нова. На нашій голові – десятки тисяч волосяних фолікулів, кожен росте і "вмирає" у своєму ритмі, тому на голові завжди є зростаюче і вже "померле" волосся. Коли ж вплив негативних чинників на організм був занадто занадто довгим, в тому числі не усунених проблем зі здоров'ям, волосся починає активно випадати. А рости – дуже повільно.
Помітили, що волосся сильно порідшало і активне його випадіння відбувається через 2-3 місяці (іноді через півроку) після хвороби, стресу? Або міг вплинути інший провокуючий фактор – тоді важливо виключити або підтвердити дифузну алопецію. Це хвороба, за якої волосся випадає не повністю, а рівномірно, по всій голові, тому що порушується цикл його розвитку.
Стан волосся дуже залежить від нашого гормонального фону, особливо від гормонів щитовидної залози. Як за їх нестачі, так за надлишку насамперед реагують шкіра і волосся: локони стають тонкими, ламкими, сухими, втрачають блиск, починають випадати. Тому за проблем зі щитовидкою повернути волоссю минулу красу і силу допоможе тільки лікування у ендокринолога.
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Також брак в організмі вітамінів групи В, D, цинку, заліза та інших елементів може призвести до посиленого випадіння волосся. Інфекційні хвороби, токсичні медикаменти, стрес і шок, порушення в імунній системі – все це "б'є" по нашому волоссю. Причому у жінок негативних чинників, що призводять до випадіння волосся, більше, ніж у чоловіків.
Фактори можуть доповнювати один одного, але у жінок до сильного випадіння волосся можуть призвести:
- Вагітність і пологи – навіть густе і блискуче волосся схильне до впливу статевих гормонів. У період вагітності стан волосся може навпаки покращитися, але через пару місяців після пологів від розкішних локонів може нічого не залишитися. Це не означає, що так станеться у кожної жінки. Але щоб зберегти волосся, важливо в період вагітності і після пологів раціонально харчуватися, достатньо спати (не соромтеся залучати чоловіка і родичів до нічних чергувань), стрес.
- Менопауза і клімакс – в цей період жінці псують життя не тільки нічна пітливість і припливи. Волосся може почати випадати ще в передменопаузу, коли місячні ще повністю не припинилися.
Так, більшість випадків випадіння волосся оборотні, якщо це дифузна алопеція. При порушенні роботи щитовидної залози відновити волосся виходить через три – дев'ять місяців після корекції стану. Також до такої форми алопеції призводять проблеми з яєчниками (синдром полікістозних яєчників) або наднирковими залозами. Тоді відбувається надлишок гормонів андрогенів: крім випадіння волосся з'являється акне і жирна себорея.
Іноді зростаючі волосини починають замінюватися пушковими, це називається андрогенною алопецією. Такий стан викликається генетичним захворюванням і теж вимагає звернення до лікаря. Важливо вчасно помітити початок хвороби: спочатку волосся випадає не сильно, потім посилено, великі, товсті волосини перетворюються в тонкі і короткі. А потім і зовсім в тонкий безбарвний пушок. Якщо ігнорувати андрогенную алопецію, то може сформуватися лисина навіть у жінки.
У будь-якому разі треба знати причину – наприклад, чи є нестача вітамінів або мікроелементів, важливих для росту волосся. Підтвердити на 100% це можна тільки за допомогою лабораторного аналізу крові.
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Щоб уникнути випадіння волосся, потрібно уникати факторів, що призводять до цього. Тому важливо:
- Харчуватися раціонально, тобто в раціоні повинен бути баланс білків, жирів і вуглеводів. Тому жорсткі дієти або голодування тільки нашкодять.
- Повноцінно відпочивати і висипатися, знайти свій спосіб боротьби зі стресом.
- Переглянути свій спосіб життя, умови роботи.
- Позбавлятися від шкідливих звичок і формувати корисні.
- Доглядати за волоссям згідно з його типом, правильно підібрати засоби для миття та догляду.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як уникнути помилок у догляді за волоссям.
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