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Чому випадає волосся і як відновити локони – поради ендокринолога

Сьогодні, 17:00

Краса і густота нашого волосся залежить від харчування, догляду, спадковості, стану здоров'я. Коли випадіння волосся має насторожити – відповіла ендокринолог

Випадання волосся може "говорити" про дефіцит вітамінів або гормональний збій
Випадання волосся може "говорити" про дефіцит вітамінів або гормональний збій
Фото: Depositphotos

У нормі за добу ми втрачаємо від 50 до150 волосків, однак стреси, нездорове харчування, неправильний догляд за локонами можуть сприяти більш сильному випадінню волосся. Якщо ж волосся випадає швидко, а нове росте дуже повільно, то важливо зрозуміти причину. Чому випадає волосся, як зрозуміти, що пора бити на сполох, чи можна відновити волосся самому і яким способом – розповіла наш постійний експерт, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Анна Шаргородська.

Ганна Шаргородська
Ганна Шаргородська
Фото: пресслужба

Як зрозуміти, сильно чи ні випадає волосся?

Навіть найтонше від природи волосся за правильного догляду буде виглядати більш об'ємно і розкішно. Тому важливо підібрати правильні засоби, також допоможуть домашні маски для волосся.

Але якість і кількість волосся також залежить від генетичного фактора, тобто важлива хороша спадковість, екології, вашого віку, здоров'я, харчування і стану ендокринної системи. На нашій голові росте від 90 до 160 тисяч волосків, а за добу ми втрачаємо до 150 – це нормально. Восени волосся випадає сильніше, а взимку і влітку – менше.

Велика частина волосся випадає під час миття і розчісування, це теж нормально. Постійне випадіння волосся – це природний фізіологічний процес.

Адже у кожного волосяного фолікула свій життєвий цикл, в середньому років 5-6, і чергується він фазами активного росту волосся і відпочинку. Після того, як волосина повністю перестає рости, вона ще може не випадати два-три місяці. Після випадіння на її місці починає рости нова. На нашій голові – десятки тисяч волосяних фолікулів, кожен росте і "вмирає" у своєму ритмі, тому на голові завжди є зростаюче і вже "померле" волосся. Коли ж вплив негативних чинників на організм був занадто занадто довгим, в тому числі не усунених проблем зі здоров'ям, волосся починає активно випадати. А рости – дуже повільно.

Більша частина волосся випадає під час миття та розчісування
Більша частина волосся випадає під час миття та розчісування
Фото: Depositphotos

Помітили, що волосся сильно порідшало і активне його випадіння відбувається через 2-3 місяці (іноді через півроку) після хвороби, стресу? Або міг вплинути інший провокуючий фактор – тоді важливо виключити або підтвердити дифузну алопецію. Це хвороба, за якої волосся випадає не повністю, а рівномірно, по всій голові, тому що порушується цикл його розвитку.

А що саме може призвести до сильного випадання волосся?

Стан волосся дуже залежить від нашого гормонального фону, особливо від гормонів щитовидної залози. Як за їх нестачі, так за надлишку насамперед реагують шкіра і волосся: локони стають тонкими, ламкими, сухими, втрачають блиск, починають випадати. Тому за проблем зі щитовидкою повернути волоссю минулу красу і силу допоможе тільки лікування у ендокринолога.

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Також брак в організмі вітамінів групи В, D, цинку, заліза та інших елементів може призвести до посиленого випадіння волосся. Інфекційні хвороби, токсичні медикаменти, стрес і шок, порушення в імунній системі – все це "б'є" по нашому волоссю. Причому у жінок негативних чинників, що призводять до випадіння волосся, більше, ніж у чоловіків.

А які основні чинники ведуть до втрати волосся у жінок?

Фактори можуть доповнювати один одного, але у жінок до сильного випадіння волосся можуть призвести:

  • Вагітність і пологи – навіть густе і блискуче волосся схильне до впливу статевих гормонів. У період вагітності стан волосся може навпаки покращитися, але через пару місяців після пологів від розкішних локонів може нічого не залишитися. Це не означає, що так станеться у кожної жінки. Але щоб зберегти волосся, важливо в період вагітності і після пологів раціонально харчуватися, достатньо спати (не соромтеся залучати чоловіка і родичів до нічних чергувань), стрес.
  • Менопауза і клімакс – в цей період жінці псують життя не тільки нічна пітливість і припливи. Волосся може почати випадати ще в передменопаузу, коли місячні ще повністю не припинилися.
Випадіння волосся у жінки в менопаузу необоротне! Зберегти густоту і красу волосся в даному випадку можна тільки за допомогою замісної гормональної терапії.

А чи можна відновити волосся після вагітності або проблем зі щитовидкою?

Так, більшість випадків випадіння волосся оборотні, якщо це дифузна алопеція. При порушенні роботи щитовидної залози відновити волосся виходить через три – дев'ять місяців після корекції стану. Також до такої форми алопеції призводять проблеми з яєчниками (синдром полікістозних яєчників) або наднирковими залозами. Тоді відбувається надлишок гормонів андрогенів: крім випадіння волосся з'являється акне і жирна себорея.

У більшості випадків випавше волосся можна відновити
У більшості випадків випавше волосся можна відновити
Фото: Depositphotos

Іноді зростаючі волосини починають замінюватися пушковими, це називається андрогенною алопецією. Такий стан викликається генетичним захворюванням і теж вимагає звернення до лікаря. Важливо вчасно помітити початок хвороби: спочатку волосся випадає не сильно, потім посилено, великі, товсті волосини перетворюються в тонкі і короткі. А потім і зовсім в тонкий безбарвний пушок. Якщо ігнорувати андрогенную алопецію, то може сформуватися лисина навіть у жінки.

Тільки процедур з догляду за волоссям, всяких зміцнювальних масок буде недостатньо: волосся, що випало, відновиться повністю, тільки якщо пройти обстеження гінеколога-ендокринолога і почати лікування.

А чи можна зупинити випадіння волосся без звернення до лікаря?

У будь-якому разі треба знати причину – наприклад, чи є нестача вітамінів або мікроелементів, важливих для росту волосся. Підтвердити на 100% це можна тільки за допомогою лабораторного аналізу крові.

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Щоб уникнути випадіння волосся, потрібно уникати факторів, що призводять до цього. Тому важливо:

  1. Харчуватися раціонально, тобто в раціоні повинен бути баланс білків, жирів і вуглеводів. Тому жорсткі дієти або голодування тільки нашкодять.
  2. Повноцінно відпочивати і висипатися, знайти свій спосіб боротьби зі стресом.
  3. Переглянути свій спосіб життя, умови роботи.
  4. Позбавлятися від шкідливих звичок і формувати корисні.
  5. Доглядати за волоссям згідно з його типом, правильно підібрати засоби для миття та догляду.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як уникнути помилок у догляді за волоссям.

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