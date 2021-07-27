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Навіщо робити скраб для шкіри голови і чи обов'язково всім

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
27 липня, 16:00
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Мед, вершки і навіть цукор разом з морською сіллю – це готовий домашній скраб для шкіри голови. Але такий догляд потрібен не всім, а декому може взагалі зашкодити
Чи потрібен вам скраб для шкіри голови - залежить від жирності волосся і виділення шкірного жиру
Чи потрібен вам скраб для шкіри голови - залежить від жирності волосся і виділення шкірного жиру / Фото: Сьогодні

Сьогодні в тренді доглядати за шкірою голови за допомогою скрабів: деякі з них легко можна приготувати в домашніх умовах. Але використовувати скраб для очищення здорових шкіри голови і волосся потрібно лише в рідкісних випадках.

Чи потрібні скраби для шкіри голови взагалі і кому, як їх приготувати самому і що ще допоможе зробити локони густими й блискучими – розповіли наші експерти: косметолог Юлія Євсюкова і масажист, консультант з процедур догляду Марія Алтухова.

А ми зібрали 10 лайфхаків, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім

Навіщо потрібні скраби для шкіри голови і волосся

"Класичний набір" з догляду за волоссям і шкірою голови – шампунь, відповідний типу волосся, бальзам-кондиціонер і маска для волосся. Чи достатньо цього чи потрібен ще й скраб для шкіри голови, про користь якого ми чуємо все частіше? Для нормальної та/або сухої шкіри голови і волосся цілком достатньо.

Скраби для шкіри голови актуальні тільки при зайвої жирності волосся і деяких захворюваннях
Скраби для шкіри голови актуальні тільки при зайвої жирності волосся і деяких захворюваннях / Фото: freepik.com

Використання ж таких скрабів, як підкреслює Юлія Євсюкова, необхідно лише за інтенсивного виділення шкірного жиру на шкірі голови, зайвої жирності волосся і деяких захворюваннях.

Завдання таких скрабів – глибоко очистити шкіру голови і волосся від надмірного накопичення себума (шкірного жиру), видалити ороговілі частинки.

Іноді застосування скрабів для шкіри голови можливо для людей зі здоровим, але дуже густим волоссям. Особливо якщо ви робили укладку, використовували лак або віск для волосся, інші компоненти, які "забруднили" волосся і шкіру. В інших випадках скраби для шкіри голови можуть бути рекомендовані при появі лупи, себорейному дерматиті.

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Важливий момент: якщо лупа може з'явитися після декількох невдалих спроб догляду за волоссям, дефіциті вітамінів, після дієти або при частому фарбуванні волосся, укладанні феном, то себорея – це порушення роботи сальних залоз, викликане грибком.

І з лупою, і з себореєю слід звернутися до трихолога: це лікар, який займається діагностикою та лікуванням захворювань шкіри голови і волосся. І тільки фахівець порекомендує, чи можна вам робити скраб для очищення шкіри голови, чи потрібен він вам взагалі і, якщо так – то який саме.

Чи є протипоказання для застосування таких скрабів?

Є: насамперед – це будь-які пошкодження на шкірі, садна, ранки. Також при занадто чутливій шкірі голови користуватися такими скрабами теж не варто – може з'явитися ще більше подразнення, свербіж. Псоріаз, екзема та інші шкірні захворювання, особливо в гострій формі, теж є протипоказаннями для застосування очищувальних скрабів для волосся і шкіри голови.

З лупою і з себореєю слід звернутися до трихолога: він призначить відповідні скраби та інші засоби
З лупою і з себореєю слід звернутися до трихолога: він призначить відповідні скраби та інші засоби / Фото: unsplash.com

До того ж часте використання таких скрабів, особливо при сухій шкірі голови і волоссі, може викликати ще більшу сухість, відчуття стягнутості шкіри. А також змінити колір локонів, якщо у вас фарбоване волосся. Зверніть увагу: скраби для шкіри голови і скраби для тіла/обличчя – це різні засоби.

Шкіра на голові досить ніжна, тому експериментувати з такими скрабами не варто: користуйтеся тільки спеціальними засобами для таких цілей.

А як же домашні скраби з меду і солі?

Скраб з меду і солі, як зазначає Марія Алтухова, активно використовується для тіла, але для шкіри голови теж в певних випадках допустимо. Однак мед – природний алерген, тому за схильності до алергічних реакцій, та ще в комплексі з чутливою шкірою голови, такий скраб не підходить.

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Якщо ж вам рекомендований такий скраб і немає протипоказань, то зробити його самому дуже просто:

  • морська сіль дрібного помелу – 4 чайні ложки,
  • рідкий мед – 2 столові ложки.
  • Сіль перемішується з медом, суміш наноситься на шкіру голови, злегка масажується і змивається теплою водою.

Замість солі можна використовувати каву – тільки у нього один мінус – частинки кави погано вимиваються з волосся.

Важливо! Якщо ви хочете використовувати каву для скрабування чутливої шкіри голови чи будь-якої шкіри обличчя, то беріть тільки вже заварену гущу меленої кави. Просто мелена кава сильно травмує шкіру.

Скраб з меду і солі активно використовується для тіла, але для шкіри голови теж іноді допустимо
Скраб з меду і солі активно використовується для тіла, але для шкіри голови теж іноді допустимо / Фото: Сьогодні

А взагалі Марія солідарна з колегою – при нормальній та/або сухій шкірі голови скрабувати її не потрібно. Краще приділити більше уваги догляду за волоссям та шкірою голови, раціонально харчуватися, не допускати дефіциту вітамінів, гарненько відпочивати. Важливо правильно підібрати шампунь, бальзам і не забувати про поживні та зволожуючі маски: їх можна зробити з банана, авокадо, масла кокоса.

Рецепти домашніх масок для шкіри голови і волосся

Маска з банана: візьміть один стиглий банан, розімніть його до стану кашки, можна додати столову ложку коксового масла. Суміш наноситься на коріння волосся і далі – по довжині, тримається кілька годин, потім змивається шампунем, наноситься бальзам.

Маска з авокадо:

  • Половинка авокадо (беріть стиглий)
  • Кокосова олія або масло виноградних кісточок – 2 ст. ложки.
  • Авокадо розминається, змішується з маслом, наноситься на волосся і витримується 15-20 хвилин. Потім теж змивається шампунем.

Також можна робити маски для шкіри голови і волосся просто з косметичних масел – наприклад, кокосове дуже добре підходить для таких цілей. Можна нанести на корені волосся, надіти шапочку і залишити маску на ніч. Якщо спати в шапочці складно, то надіньте на подушку наволочку, яку потім не шкода буде викинути. Вранці ретельно змийте масло шампунем і нанесіть бальзам.

Також раніше ми писали, як швидко освіжити обличчя за допомогою домашніх масок.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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