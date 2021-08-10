Як вибрати харчову добавку з Омега-3: лайф-хакі доктора Комаровського

Вибираючи харчову добавку з Омега-3, уважно вивчайте упаковку / Фото: Колаж: Сьогодні

Наповнити організм Омега-3 кислотами можна в основному, коли їмо жирну рибу. Але не завжди якість цієї риби залишає бажати кращого: в яких продуктах ще є поліненасичені жирні омега кислоти , як правильно вибрати харчову добавку з Омега -3, розповів популярний педіатр Євген Комаровський на своєму ютуб-каналі.

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Чи дійсно нам так потрібна Омега-3?

Омега-3 – найпопулярніша дієтична добавка в світі, а поліненасичені жирні кислоти дуже потрібні людському організму. Функцій у поліненасичених жирних кислот, в тому числі і у Омега-3 – багато. Наприклад, клітинну мембрану неможливо "побудувати" без цієї амінокислоти, вона відповідає за еластичність стінок судин, здоров'я сітківки ока.

Також поліненасичені жирні кислоти відповідають за згортання крові і не тільки. Тому дефіцит цієї амінокислоти призводить до маси проблем, в тому числі до розвитку системних запальних процесів. Але жирні кислоти, це не частина жирової тканини, тобто їх функції, на відміну від жирів, не належать до енергообміну.

Також поліненасичені жирні амінокислоти тісно пов'язані з раціоном. Таких кислот кілька, але нам для здоров'я і розвитку важливіше за все 2 – це Омега-6 і Омега-3 (яких в свою чергу теж кілька). І не всі ці кислоти потрапляють в організм з продуктами в достатній кількості.

Які ж продукти багаті амінокислотами і Омега-3?

Омега-6 є у всіх основних продуктах – це м'ясо, риба, курятина, рослинні масла, молочна продукція. А Омега-3 в основному є в лляній олії, волоських горіхах і жирній морській рибі . Тобто кількість харчових джерел саме Омега-3 невелике.

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З продуктів Омега-3 багата жирна морська риба, лляне масло і волоські горіхи / Фото: Depositphotos

Але для того, щоб в організмі все працювало, важливо досягти правильного співвідношення цих кислот (тобто Омега-6 і Омега-3), а при звичайному харчуванні його досягти не вдається. Тому що, по-перше, неможливо кожен день в такій кількості їсти жирну рибу. А по-друге, той же лосось лососеві різний: і якщо він виріс на комбікормі, то Омега-3 в ньому практично немає. Тому в таких випадках потрібні добавки.

Як правильно вибрати добавку з Омега-3

Важливий момент – жоден лікар не розглядає Омега-3 в якості ліків ! Це виключно біодобавка, яка в довгостроковій перспективі позитивно впливає на здоров'я. Омега кислоти насамперед необхідні вагітним, дітям раннього віку, також корисні в якості профілактики при атеросклерозі, порушеннях жирового обміну і так далі. Тому прийом будь-харчової добавки, Омега-3 в тому числі, погоджуйте з лікарем.

Всесвітня організація здоров'я теж рекомендує Омега-3, як вітамінну добавку. Отже, якщо немає можливості раціонально харчуватися або лікар призначив вам Омега-3, при виборі препарату звертайте увагу на такі моменти:

загальний склад добавки – на упаковці має бути назва риби, з якої виготовлена добавка і країна, в якій добавка прозведена. Наприклад, з тунця, а не з печінки тріски. Жир, вода, желатин максимум, більше ніяких барвників і добавок там бути не повинно,

склад амінокислот – DHA (докозогексаеновая кислота) і EPA (ейкозапентоеновая кислота),

концентрація – не більше 30% добавок, решта – кислоти і важливо не кількість риб'ячого жиру, а концентрація корисних кислот,

упаковка – найкраще в капсулах і блістерній упаковці,

строк придатності.

Як приймати Омега-3 в якості харчової добавки

Універсальних рекомендацій немає, але звертати увагу потрібно на концентрацію саме Омега-3 кислот, а не на кількість риб'ячого жиру. Рекомендована доза саме Омега-3 кислот приблизно 400 мг на добу.

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Ще якість добавки можна дізнатися, розкусивши капсулу. Якщо смак приємний, як у несоленой риби (сьомги), то все в порядку. Якщо відчувається гіркота або солодкість, то таку добавку краще не приймати .

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