Как выбрать пищевую добавку с Омега-3: лайф-хаки доктора Комаровского

Выбирая пищевую добавку с Омега-3, внимательно изучайте упаковку / Фото: Коллаж: Сегодня

Наполнить организм Омега-3 кислотами можно в основном, кушая жирную рыбу. Но не всегда качество этой рыбы оставляет желать лучшего: в каких продуктах еще есть полиненасыщенные жирные омега кислоты, как правильно выбрать пищевую добавку с Омега -3, рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский на своем ютуб-канале.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести август весело и с пользой.

Действительно ли нам так нужна Омега-3?

Омега-3 – самая популярная диетическая добавка в мире, а полиненасыщенные жирные кислоты очень нужны человеческому организму. Функций у полиненасыщенных жирных кислот, в том числе и у Омега-3 – много. Например, клеточная мембрану невозможно "построить" без этой аминокислоты, она отвечает за эластичность стенок сосудов, здоровье сетчатки глаза.

Также полиненасыщенные жирные кислоты отвечают за свертываемость крови и не только. Поэтому дефицит этой аминокислоты приводит к массе проблем, в том числе к развитию системных воспалительных процессов. Но жирные кислоты, это не часть жировой ткани, то есть их функции, в отличие от жиров, не относятся к энергообмену.

Также полиненасыщенные жирные аминокислоты тесно связаны с рационом. Таких кислот несколько, но нам для здоровья и развития важнее6 всего 2 – это Омега-6 и Омега-3 (которых в свою очередь тоже несколько). И не все эти кислоты попадает в организм с продуктами в достаточном количестве.

Какие же продукты богаты аминокислотами и Омега-3?

Омега-6 есть во всех основных продуктах – это мясо, рыба, курятина, растительные масла, молочная продукция. А Омега-3 в основном есть в льняном масле, грецких орехах и жирной морской рыбе. То есть количество пищевых источников именно Омега-3 невелико.

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Из продуктов Омега-3 богата жирная морская рыба, льняное масло и грецкие орехи / Фото: Depositphotos

Но для того, чтобы в организме все работало, важно достичь правильного соотношения этих кислот (то есть Омега-6 и Омега-3), а при обычном питании его достичь не удается. Потому как, во-первых, невозможно каждый день в таком количестве есть жирную рыбу. А во-вторых, тот же лосось лососю рознь: и если он вырос на комбикорме, то Омега-3 в нем практически нет. Поэтому в таких случаях нужны добавки.

Как правильно выбрать добавку с Омега-3

Важный момент – ни один врач не рассматривает Омега-3 в качестве лекарства! Это исключительно биодобавка, которая в долгосрочной перспективе положительно влияет на здоровье. Омега кислоты в первую очередь необходимы беременным, детям раннего возраста, также полезны в качестве профилактики при атеросклерозе, нарушениях жирового обмена и так далее. Поэтому прием любой пищевой добавки, Омега-3 в том числе, согласовывайте с врачом.

Всемирная организация здоровья тоже рекомендует Омега-3, как витаминную добавку. Итак, если нет возможности рационально питаться или врач назначил вам Омега-3, при выборе препарата обращайте внимание на такие моменты:

общий состав добавки – на упаковке должно быть название рыбы, из которой изготовлена добавка и страна, в которой добавка произведена. Например, из тунца, а не из печени трески. Жир, вода, желатин максимум, больше никаких красителей и добавок там быть не должно,

состав аминокислот – DHA (докозогексаеновая кислота) и EPA (эйкозапентоеновая кислота),

концентрация – не более 30% добавок, остальное – кислоты и важно не количество рыбьего жира, а концентрация полезных кислот,

упаковка – лучше всего в капсулах и блистерной упаковке,

срок годности.

Как принимать Омега-3 в качестве пищевой добавки

Универсальных рекомендаций нет, но обращать внимание нужно на концентрацию именно Омега-3 кислот, а не на количество рыбьего жира. Рекомендованная доза именно Омега-3 кислот примерно 400 мг в сутки.

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Еще качество добавки можно узнать, раскусив капсулу. Если вкус приятный, как у несоленой рыбы (семги), то все в порядке. Если чувствуется горечь или сладость, то такую добавку лучше не принимать.

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