Летимо на популярний Міконос! Як спланувати відпочинок і скільки він коштуватиме

Давно мрієте про відпустку на Міконосі? Ми розповімо, яку суму треба витратити, щоб бажання збулося, як спланувати подорож і хто з селебретіс там відпочиває

Як спланувати відпустку на острові Міконос 2021

У темі розбиралися з тревел-експерткою з 12-річним досвідом Галиною Тодоровою. Розповіли не лише про прайс, а й найкращі готелі, туристичні місця, а також коронавірусні вимоги. Якщо хочете зекономити на поїздці – читайте нашу попередню статтю про 6 тревел-лайфхаків для бюджетного тріпу.

Тревел-експерт Галина Тодорова / Фото: пресслужба

Чому варто відвідати Міконос?

В атмосфері острова відчувається свобода та постійне свято. Бо вечірки тут проводять 24/7 (вони є його козирем). Інстаграмні пляжі всі також відзначають, адже заради них люди прилітають з усього світу. І, звісно, відзначають й архітектуру – білі будиночки у грецькому стилі, сині куполи та вузькі вулички. Якщо порівняти Міконос з Санторіні, то він галасливіший і не такий романтичний. А Корфу у порівнянні з ним – це острів з бюджетним відпочинком.

Відпочинок в Міконосі-2021 / Фото: Grekomania.ru

Атмосферні вулички в Міконосі / Фото: Pexels

Але не всі можуть побачити на власні очі все те, що вище перерахували! Бо відпочинок у Міконосі преміальний, прайс тут високий. Зустріти селебретіс на пляжі з коктейлем чи у місцевих тавернах – це звична справа. Серед поціновувачів острова – Кендал Дженнер, Демі Мур, Лайонел Річі, Світлана Лобода, Анна Сєдакова та інші.

Скільки коштує подорож?

Вартість туру на особу в пік сезону стартує від 15 тис. гривень. В ціні проживання у 4-зірковому готелі зі сніданками на сім днів та переліт в обидва боки (Київ – Афіни – Київ).

До острова Міконос туристи добираються на поромі, ціни на квиток – від 30 євро. На сайті Paleologos.gr та Greeceferries.com можете подивитися ціни та розклад рейсів. Але придбати квиток можна дешевше в офлайновій касі.

Відпочинок в Міконосі-2021 / Фото: Greeka.com

Якщо ви за відпочинок преміум-класу в 5-зіркових готелях, то готуйте віддати чималу суму, бо прайс стартує від 55 тис. гривень на одного на сім днів.

А чи можна зекономити?

Так! Але доведеться їхати під час "низького" сезону, який стартує з вересня і триває до середини жовтня. Експертка рекомендує відвідати острів з середини травня і до кінця червня (початок сезону). У цей період проживання дешевше (майже на 50%, але не на всі готелі), а погода комфортніша.

Пік туризму на Міконосі – липень та серпень. Хочете оминути тисячі людей та зекономити? Їдьте тоді, коли "низький" сезон.

І беріть до уваги погоду, якщо для відпочинку вона пріоритетна. У "високий" сезон повітря прогрівається до 28,3°, а море – до 24,8°. В нетуристичний період температура повітря орієнтовно до +14,7°, а води – 15,4°.

Де туристи живуть на острові?

Популярними залишаються готелі, але часом мандрівники бронюють вілли. Якщо ви за проживання у готелях – читайте добірку, яку рекомендує експертка.

Поціновувачам відпочинку середнього рівня сподобаються:

Poseidon Hotel Suites 4*.

San Antonio Summerland 4*.

Archipelagos Hotel – Small Luxury Hotels of the World 5*.

Любителі преміальних готелів оцінять:

Bill & Coo Suites and Lounge -The Leading Hotels of the World 5*.

Mykonos Theoxenia Boutique Hotel 5*.

Boheme Mykonos Town – Small Luxury Hotels of the World 5*.

Готель Mykonos Theoxenia Boutique Hotel 5* / Фото: booking.com

А які пляжі найкращі?

Якщо хочете побачити селебретіс, то прямуйте на пляж Псару, який вважається пляжем для VIP.

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Для сімейного відпочинку – Кало Лівальді, який є одним із найдовших пляжів острова з пологим входом для дітей та піщаним піском.

VIP-пляж "Псару", де відпочивають зірки / Фото: Greeka.com

Любителям вечірок сподобається на галасливому пляжі Парадайс з білосніжним піском, який є найбільш тусовочним. Інфраструктура для любителів веселощів там розвинена, тож його вважають конкурентом популярної Ібіци.

Але всім туристам рекомендуємо відвідати найдовший за протяжністю пляж Міконоса – Елію.

Які туристичні місця відвідати?

Маленьку Венецію

Її вважають найромантичнішим місцем острова! Там будиночки та балкони розташовані біля самого моря, тож не дивуйтеся, якщо побачите хвилі біля стін. Юзери Інстаграму не раз бачили фото та відео з локації в різних профілях соціальної мережі.

Маленька Венеція в Міконосі / Фото: Greeka.com

Селище Аню Мера

Живописне містечко Аню Мера є другим за величиною населеним пунктом Міконоса. Там знайдете атмосферні інстаграмні вулички з грецькою архітектурою, які ваблять мандрівників.

Острів Делос

Тут за легендами народився Аполлон. Це один із аргументів, чому туристів приваблює цей острів. І вони їдуть заради тематичних фото і щоб відчути історичну атмосферу.

І про вітряки не забудьте! Їх вважають символом острова, ви й самі це зрозумієте, бо перше на що ви звернете увагу на території – це млини!

Вітряні млини в Міконосі / Фото: Grekomania.ru

Які умови в’їзду?

Українців радо вітають в Греції! Вакцинація для відвідування країни необов’язкова, але вона є в переліку серед 3-х можливих коронавірусних вимог для в’їзду.

Обирайте один із пунктів і good luck:

Покажіть документ про вакцинацію, завершену за 14 днів до поїздки . Визнають такі вакцини: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, CoronaVac (Sinovac), Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics (Sinopharm).

. Визнають такі вакцини: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, CoronaVac (Sinovac), Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics (Sinopharm). Зробіть ПЛР-тест не пізніше ніж за 72 годин до приїзду . Він має бути роздрукований англійською мовою (або іншою) та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі.

. Він має бути роздрукований англійською мовою (або іншою) та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Зробіть експрес-тестування на антиген (rapid test) на COVID-19 строком не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття в Грецію. Довідка з результатами експрес-тесту повинна бути з акредитованої лабораторії та із зазначенням паспортних даних пасажира.

Документи приймаються англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською та російською мовами.

І не забудьте заповнити онлайн-форму PLF (за 24 години до в'їзду). Вона обов’язкова. Підтвердження заповненої форми з QR-кодом турист отримає листом на електронну пошту.

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