Летим на популярный Миконос! Как спланировать отдых и сколько он будет стоить

Как спланировать отпуск на острове Миконос 2021
В теме разбирались с тревел-експертом с 12-летним опытом Галиной Тодоровой. Рассказали не только о прайсе, но и лучших отелях, туристических местах, а также о коронавирусных требованиях. Если хотите сэкономить на поездке – читайте нашу предыдущую статью о 6 тревел-лайфхаках для бюджетного трипа.
Тревел-эксперт Галина Тодорова / Фото: пресс-служба
Почему стоит посетить Миконос?
В атмосфере острова чувствуется свобода и постоянный праздник. Потому что вечеринки проводятся 24/7 (это его козырь). Инстаграмные пляжи также все отмечают, ведь ради них люди прилетают со всего мира. И, конечно, отмечают и архитектуру – белые домики в греческом стиле, синие купола и узкие улочки. Если сравнить Миконос с Санторини, то он шумнее и не такой романтичный. А Корфу по сравнению с ним – это остров с бюджетным отдыхом.
Отдых в Миконосе-2021 / Фото: Grekomania.ru
Атмосферные улочки в Миконосе / Фото: Pexels
Но не все могут увидеть воочию все то, что выше перечислили! Потому что отдых на Миконосе премиальный, прайс здесь высокий. Встретить селебретис на пляже с коктейлем или в местных тавернах – это обычное дело. Среди ценителей острова – Кендал Дженнер, Деми Мур, Лайонел Ричи, Светлана Лобода, Анна Седакова и другие.
Сколько стоит путешествие?
Стоимость тура на одного человека в пик сезона стартует от 15 тыс. гривен. В цене проживания в 4-звездочном отеле с завтраками на семь дней и перелет в обе стороны (Киев – Афины – Киев).
До острова Миконос туристы добираются на пароме, цены на билет – от 30 евро. На сайте Paleologos.gr и Greeceferries.com можете посмотреть цены и расписание рейсов. Но приобрести билет можно дешевле в офлайновой кассе.
Отдых в Миконосе-2021 / Фото: Greeka.com
Если вы за отдых премиум-класса в 5-звездочных отелях, то готовьтесь отдать немалую сумму, так как прайс стартует от 55 тыс. гривен на одного на семь дней.
А можно сэкономить?
Да! Но придется ехать во время "низкого" сезона, который стартует с сентября и продолжается до середины октября. Експерт рекомендует посетить остров с середины мая и до конца июня (начало сезона). В данный период проживание дешевле (почти на 50%, но не на все отели), а погода комфортнее.
Пик туризма на Миконосе – июль и август. Хотите избежать тысяч людей и сэкономить? Езжайте тогда, когда "низкий" сезон.
И учитывайте погоду, если для отдыха она приоритетная. В "высокий" сезон воздух прогревается до 28,3°, а море – до 24,8°. В нетуристический период температура воздуха ориентировочно до + 14,7°, а воды – 15,4°.
Где туристы живут на острове?
Популярными остаются гостиницы, но порой путешественники бронируют виллы. Если вы за проживание в гостиницах – читайте подборку, которую рекомендует експерт.
Ценителям отдыха среднего уровня понравятся:
- Poseidon Hotel Suites 4 *.
- San Antonio Summerland 4 *.
- Archipelagos Hotel – Small Luxury Hotels of the World 5 *.
Любители премиальных отелей оценят:
- Bill & Coo Suites and Lounge -The Leading Hotels of the World 5 *.
- Mykonos Theoxenia Boutique Hotel 5 *.
- Boheme Mykonos Town – Small Luxury Hotels of the World 5 *.
Отель Mykonos Theoxenia Boutique Hotel 5* / Фото: booking.com
А какие пляжи лучшие?
Если хотите увидеть селебретис, то направляйтесь на пляж Псару, который считается пляжем для VIP.
Для семейного отдыха – Кало Ливальди, который является одним из самых длинных пляжей острова с пологим входом для детей и песчаным песком.
VIP-пляж "Псару", где отдыхают звезды / Фото: Greeka.com
Любителям вечеринок понравится на шумном пляже Парадайс с белоснежным песком, который наиболее тусовочный. Инфраструктура для любителей веселья там развита, поэтому его считают конкурентом популярной Ибицы.
Но всем туристам рекомендуем посетить самый длинный по протяженности пляж Миконоса – Элию.
Какие туристические места посетить?
Маленькую Венецию
Считается самым романтичным местом острова! Там домики и балконы расположены у самого моря, поэтому не удивляйтесь, если увидите волны у стен. Пользователи Инстаграма не раз видели фото и видео локации в разных профилях социальной сети.
Маленькая Венеция в Миконосе / Фото: Greeka.com
Поселок Аню Мэра
Живописный городок Аню Мэра – второй по величине населенный пункт Миконоса. Там найдете атмосферные инстаграмные улочки с греческой архитектурой, которые влекут путешественников.
Остров Делос
Здесь по легендам родился Аполлон. Это один из аргументов, почему туристов привлекает данный остров. И они едут ради тематических фото и чтобы почувствовать историческую атмосферу.
И о ветрянных мельницах не забудьте! Их считают символом острова, вы и сами это поймете, потому что первое на что вы обратите внимание на территории – это мельницы!
Ветряные мельницы в Миконосе / Фото: Grekomania.ru
Условия въезда?
Украинцев радостно приветствуют в Греции! Вакцинация для посещения страны необязательна, но она есть в перечне среди 3-х возможных коронавирусных требований для въезда.
Выбирайте один из пунктов и good luck:
- Покажите документ о вакцинации, завершенной за 14 дней до поездки. Признают такие вакцины: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, CoronaVac (Sinovac), Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics (Sinopharm).
- Сделайте ПЦР-тест не позднее чем за 72 часов до приезда. Он должен быть распечатан на английском языке (или другом) и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи.
- Сделайте экспресс-тестирование на антиген (Rapid test) на COVID-19 сроком не позднее, чем за 48 часов до прибытия в Грецию. Справка о результатах экспресс-теста должна быть с аккредитованной лаборатории и с указанием паспортных данных пассажира.
Документы принимаются на английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском языках.
И не забудьте заполнить онлайн-форму PLF (За 24 часа до въезда). Она обязательна. Подтверждение заполненной формы с QR-кодом турист получит письмом на электронную почту.
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