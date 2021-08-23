Як зробити смачними і ароматними прісні овочі

Як смачно приготувати прісні овочі / Фото: freepik.com
Овочі – це корисно і це добре відомо. Але дуже часто замість ідеально смачних овочів, ми отримуємо трохи прісний гарнір, якому вочевидь чогось бракує. Для салатів потрібні правильні соуси, для овочів – необхідні спеції. Які саме – дізнаємося нижче. Тут читайте, як вигідно зібратися на пікнік.
Морква
Гострий салат з моркви, морквяний салат із сиром та інше – до цієї їжі беріть розмарин, петрушку, кріп, кінзу і цибулю. Якщо любите морквяні пироги й торти, то тут підходить імбир, кориця, трохи мускатного горіха.
Цвітна капуста
Її ми любимо в супах або просто обсмажувати в клярі. Для таких страв прекрасно підійдуть кріп, кінза, орегано, базилік, карі. Спробуйте додати трохи гірчиці, оливкової олії і тмину.
Експерти кажуть, що цвітна капуста – універсальний, у плані спецій, овоч, вони йому підходять практично всі.
Кабачки і цукіні
У цих овочах ніжна м'якоть, їм потрібні м'які прянощі – петрушка, базилік, орегано, карі. Разом з цим ми добре знаємо, що кабачки і цукіні смачніше вдвічі, коли подаються з часником.
Смачною буде страва з кабачків, якщо додати цибулю і білий мелений перець.
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Буряк
Перше, що ми знаємо на відмінно – це горіхи, чорнослив, солодкі родзинки, легкий майонез. Це один з популярних салатів з цим овочем. З буряком ще поєднуються перець, коріандр, кмин, петрушка, часник, цибуля (зеленаа і ріпчаста).
Не варто додавати до буряка гвоздику або духмяний перець. Це "агресивні" спеції, вони не підкреслять смак буряка.
Броколі
Для страшно корисної капусти не шкодуйте часнику, розмарину. Якщо готуєте суп-пюре з броколі, додайте кунжутну олію, гірчицю, часник, трохи соку лимона. Запікати броколі смачно з беконом і сиром.
Спаржа
Спаржа любить перець, насамперед червоний. А ще можна спробувати її з мускатним горіхом і кмином. Любите спаржу, приготовлену на парі, тоді візьміть лимонний сік, гірчицю, оливкову або кунжутну олію.
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