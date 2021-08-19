Lifestyle
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Відставка Віталія Кличка 🍎 Яблучний Спас 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Як носити худі

Тримаємо тіло у тонусі

Стосунки з кавою

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

16 секретів, щоб зробити вашу їжу ще смачніше

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
19 серпня, 14:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Не соліть печінку під час смаження, а тільки наприкінці – вона буде соковитою, трохи підсмаженої цибулі поліпшить смак фаршу, а суп стане смачніше, якщо наприкінці варіння додати в нього трохи овочевого соку
Лайфхак, як поліпшити улюблені страви
Лайфхак, як поліпшити улюблені страви / Фото: pexels.com

Навіщо знати ці секрети – запитаєте ви, як людина, яка вважає себе майстром на кухні. Відповідаємо – щоб ваша їжа ставала дедалі краще. Досконалості в цій справі немає меж. Ось ви, наприклад, знали, що рибний суп потрібно солити на початку приготування, а овочевий – коли овочі стануть м'якими? Якщо ні, тоді інформація нижче вам стане в нагоді. Тут дізнаєтеся 14 лайфхаків, що допоможуть помітно заощадити на кухні, а в цьому матеріалі – як вигідно підготуватися до пікніка.

Перші страви

Реклама

Солите овощной суп, когда овощи станут мягкими
Солите овощной суп, когда овощи станут мягкими / Фото: Depositphotos

Якщо готуєте суп, то наприкінці додайте в каструлю трохи овочевого соку, це посилить аромат страви.

Рибний суп соліть на початку, м'ясний – наприкінці, а грибний і овочевий, коли інгредієнти стануть трохи м'якими.

Читайте також:

М'ясо та субпродукти

Реклама

Лимонний сік зробить яловичину м'якше
Лимонний сік зробить яловичину м'якше / Фото: Depositphotos

Дуже оригінальний смак отримує м'ясо, якщо замаринувати його в соусі зі світлого пива і соєвого соусу в пропорції 3:1. Цей соус можна додавати до м'яса під час тушкування.

Зробити яловичину м'якше допоможе лимон. Лимонного соку потрібно взяти від половини лимона на 1 кг м'яса.

Печінку, курячу або яловичу, потрібно солити наприкінці, інакше вона буде твердою.

Трохи підсмаженої цибулі поліпшить смак фаршу для котлет або пиріжків.

Реклама

Якщо любите використовувати панірувальні сухарі, то додайте в них подрібнені волоські горіхи – це поліпшить смак ваших улюблених м'ясних страв.

Читайте також:

Гарніри

Біла квасоля не потемніє, якщо варити її на повільному вогні
Біла квасоля не потемніє, якщо варити її на повільному вогні / Фото: Depositphotos

Для білого рису візьміть половину чайної ложки оцту на 200 грамів. Його потрібно додавати під час варіння.

Біла квасоля не потемніє, якщо варити її на повільному вогні і не закривати кришкою.

Реклама

Любите баклажани на гарнір, але вони завжди гірчать? Потрібно нарізати їх, потім посолити і залишити на 20 хвилин. Не забудьте перед приготуванням їх промити.

Читайте також:

Салати

Жовток не кришитиметься, якщо різати його змоченим у воді ножем
Жовток не кришитиметься, якщо різати його змоченим у воді ножем / Фото: freepik.com

Якщо не хочете пахнути часником після улюбленого салату, ним, одним зубчиком, можна попередньо натерти тарілку.

Варений жовток не кришитиметься, якщо різати його ножем, змоченим у воді.

Читайте також:

Десерти

Для листкової випічки масло в тісто краще натирати
Для листкової випічки масло в тісто краще натирати / Фото: Depositphotos

Щоб пиріг не пригорів і добре пропікся, накрийте його змоченим у воді папером.

Якщо у вашому десерті є сухофрукти і горіхи, то перед тим, як додати їх у тісто, обваляйте в борошні, вони не впадуть на дно і ваш десерт не підгорить.

Для ніжної листкової і пісочної випічки масло краще натерти – ви швидше зможете замісити тісто, а випічка буде пишнішою.

Фруктовий пиріг не буде сирим через сік у начинці, якщо попередньо її процідити.

Усі секрети найсмачнішого кальмара на грилі та рецепт дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете 17 лайфхаків для смачної їжі від Джеймі Олівера.

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Не лягати спати з макіяжем
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як вибрати достиглу диню
Хакнути
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
5 сезон "Корони". Нові Чарльз та Діана
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
16 - 22 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти