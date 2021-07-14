Як зварити смачні овочі, морепродукти, соуси і бульйон – інструкція до застосування

Здавалося б, відварити будь-який продукт – це елементарні речі. Як ми зазвичай діємо? Нагріваємо воду або доводимо до кипіння, трохи її підсолюємо і поміщаємо туди те, що потрібно відварити. Але якщо зварити яйця теж треба вміти, там є свої нюанси, то це також стосується овочів, морепродуктів, соусів. Найважливіші правила для смачних зварених продуктів знайдете нижче. У календарі лайфхаків літа знайдете кращі ідеї, як його провести незабутньо.
Овочі
При варінні овочів варто пам'ятати, що вода має покривати їх на два пальці, не більше. Не потрібно брати багато води на невелику кількість овочів, інакше час закипання збільшиться, і поживні речовини підуть у воду. Овочі варять якнайменше часу, так вони збережуть більше поживних речовин, свій смак і колір. Воду солять ще холодну і варять продукти вже в підсоленій воді. Коренеплоди закладають у холодну воду і доводять до кипіння. Броколі або шпинат закладають тільки в окріп на декілька хвилин.
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Овочі альденте
Це спосіб відварювання овочів з наступним шоковим охолодженням. Для цього потрібні дві ємності – каструля з підсоленою водою і скляна миска з холодною водою і кубиками льоду. Воду в каструлі закип'ятити. Овочі помити, нарізати кубиком, якщо це цвітна капуста або броколі, то розібрати на суцвіття, брюссельську капусту залишити цілими качанами. Тут головне не перетримати, овочі підходять – і одразу потрібно злити їх через друшляк, потім моментально опустити в холодну воду з льодом. Так структура овочів не порушиться.
Молюски та ракоподібні
Раків або креветки потрібно варити у великому об'ємі води. На кожні півкілограма – літр води і одна столова ложка солі. Закладають ракоподібних у сильно киплячу воду, якщо це раки, то живих, а мідії або креветки мають бути повністю розморожені.
Соуси
Для отримання густого соусу варити його потрібно на повільному вогні, при цьому обсяг зменшується наполовину. При уварюванні соус стає ароматнішим, насиченішим і концентрованішим. Якщо потрібно уварити соус до стану глазурі, то час приготування збільшується вдвічі.
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Бульйон курячий
Всім відомо, що після закипання потрібно злити перший бульйон, помити каструлю і залити курку чистою водою. Після цього в воду можна додати столову ложку яблучного оцту, він допомагає виділитися колагену з кісток курки і робить бульйон наваристим і кориснішим. Варити бульйон потрібно на мінімальному вогні якнайдовше. Мінімум 5-6 годин. Найідеальніший варіянт – це варити бульйон 12 годин.
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