Як розважити дитину в укритті чи вдома - 6 ідей для дозвілля
Після вторгнення Росії до України 24 лютого, діти припинили відвідувати школи, дитсадки та комунікувати з друзями. Батьки, намагайтеся розважати малечу попри воєнний стан, адже вони переживають ситуацію по-дорослому. Ми розповімо про 6 безоплатних джерел для дозвілля дитини: онлайн-уроки, аудіоказки, книги, пізнавальні онлайн-зустрічі та інше.
Читання книг у додатку Yakaboo
Завантажте додаток Yakaboo та безплатно читайте дитячі книги малечі, або вмикайте їх в аудіоформаті для прослуховування. До речі, улюблені книги краще завантажити наперед, щоб мати до них доступ за відсутності інтернету.
Мультфільми на сервісі Megogo
На міжнародному медіасервісі Megogo знайдете десятки культових мультфільмів. У воєнний період вони доступні всім без оплати тарифу.
Пізнавальні онлайн-зустрічі
ГО "Смарт освіта" та "Нова українська школа" влаштовують корисні онлайн-зустрічі для дітей та підлітків безоплатно, де обговорюють актуальні теми. Серед них – "ООН. Чому нації обʼєднуються?", "Мода у вирі століть" тощо. Ініціатива допоможе дітям розвиватися та відволіктися від теми війни, яка негативно впливає на їх психологічний стан.
За графіком онлайн-зустрічей слідкуйте на офіційному сайті НУШ.
Дитячі онлайн-книги видавництва "Ранок"
У воєнний стан видавництво "Ранок" потурбувалося про дітей, які люблять читати та розмістило у вільному доступі книги з ілюстраціями. Знайдете за посиланням книги для дітей від 3 до 9 років. Завантажте їх на телефон та читайте дітям в бомбосховищі чи вдома.
Аудіоказки телеграм-каналу "Павлуша і Ява"
Якщо ваша дитина любить засинати під казку, то підпишіться на телеграм-канал "Павлуша і Ява", де публікують розповіді в аудіоформаті. Це зручно: ви можете завантажити казку наперед та вмикати її в укритті, де немає інтернету.
Онлайн-уроки з "Академією А+"
"Академія А+" проводить онлайн-уроки для всіх дітей з України. Разом з вчителями, маленькі українці можуть навчатися та не втрачати конект з однолітками під час війни. Достатньо мати гаджет, інтернет та завантажити Zoom, щоб приєднатися до онлайн-уроків, які проводять безоплатно. Графік занять дивіться в телеграм-каналі.
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