Как развлечь ребенка в укрытии или дома - 6 идей для досуга

После вторжение России в Украину 24 февраля, дети перестали посещать школы, детские сады и общаться с друзьями. Родители, старайтесь развлекать их, несмотря на военное положение, ведь они переживают ситуацию по-взрослому. Мы расскажем о 6 бесплатных источниках для досуга ребенка: онлайн-уроки, аудиосказки, книги, познавательные онлайн-встречи и прочее.

Чтение книг в приложении Yakaboo

Загрузите приложение Yakaboo и бесплатно читайте детские книги малышам или включайте их в аудиоформате для прослушивания. Кстати, любимые книги лучше скачать заранее, чтобы иметь к ним доступ, когда отсутствует интернет.

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Мультфильмы на сервисе Megogo

На международном медиасервисе Megogo найдете десятки культовых мультфильмов. В военный период они доступны всем без оплаты тарифа.

Познавательные онлайн-встречи

ГО "Смарт освіта" и "Нова Українська школа" устраивают полезные онлайн-встречи для детей и подростков бесплатно, где обсуждают актуальные темы. Среди них – "ООН. Почему нации объединяются?", "Мода в водовороте веков" и т.д. Инициатива поможет детям развиваться и отвлечься от темы войны, негативно влияющей на их психологическое состояние.

За графиком онлайн-встреч следите на официальном сайте НУШ.

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/ Фото: Pexels

Детские онлайн-книги издательства "Ранок"

В военное положение издательство "Ранок" позаботилось о детях, которые любят читать и разместило в свободном доступе книги с иллюстрациями. Найдете по ссылке книги для детей от 3 до 9 лет. Загрузите их на телефон и читайте детям в бомбоубежище или дома.

Аудиосказки телеграм-канала "Павлуша и Ява"

Если ваш ребенок любит засыпать под сказку, то подпишитесь на телеграм-канал "Павлуша и Ява", где публикуют рассказы в аудиоформате. Это удобно: вы можете скачать сказку и включать ее в укрытии, где нет интернета.

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Онлайн-уроки с "Академией А+"

"Академия А+" проводит онлайн-уроки для всех детей из Украины. Вместе с учителями, маленькие украинцы могут учиться и не терять конект со сверстниками во время войны. Достаточно иметь гаджет, интернет и скачать Zoom, чтобы присоединиться к онлайн-урокам, которые проводятся бесплатно. График занятий смотрите в телеграм-канале.

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