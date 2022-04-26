Як протистояти стресу – вправи на кожен день, які дійсно допоможуть

Протистояти стресу допоможуть вправи на кожен день, можна почати з дихальних практик / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Вимушене переселення через війну з Росією, втрата близьких людей – такого стресу зазнали мільйони українців. Але не дивлячись на труднощі, важливо постаратися зберегти спокій, щоб подбати про себе, дітей, близьких людей. В цьому допоможуть прості антистрес-вправи, зібрані онлайн платформою "Розкажи мені"

Розвинути стресостійкість допоможуть 3 вправи: на дихання, тілесна практика та орієнтація у просторі / Фото: vogue.ua

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Так, добре справлятися зі стресом допомагають дихальні вправи : починаємо з видиху, не акцентуємось на вдиху, повторюємо 2-3 рази. Потім видихніть, вдихніть, затримавши дихання на 3-4 секунди – і знову видихніть. Повторіть вправу також 2-3 рази.

Вправи для тіла допоможуть скинути напругу, виконуючи таку гімнастику, добре відстежувати, як ваші тілесні відчуття змінюються. А самі вправи виконуються за схемою: напруга – потім розслаблення. Наприклад, спробуйте обійняти себе, потім з вдихом напружуйте по черзі обличчя, руки, плечі, грудну клітину, опустіть напругу на живіт, ноги. Потрібно, щоб все тіло було напружене до максимуму, з видихом – відпускайте.

Наступний крок – розтягування: витягніть руки по діагоналі з ногами, як "зірка", і максимально тягніться за пальцями рук, маківкою, куприком і ногами, при цьому залишайтеся рівними, не нахиляйтеся. Розтягуватися потрібно до напруги, потім розслабляєтесь.

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Знижує рівень тривожності орієнтація у просторі: зосередьте увагу на небі, хмарах, землі, деревах тощо / Фото: unsplash.com

Добре знижує рівень тривожності орієнтація у просторі, для цього потрібно по черзі зосередити увагу на навколишньому – що навколо вас, стіни, стеля, вікна; надворі – небо, дерева, земля тощо. Також можна знайти 5 найбільших предметів навколо вас та озвучити їхні назви вголос.

Як ще розвинути свою стресостійкість які дихальні та тілесні вправи ще допоможуть протистояти стресу – пам'ятку, як зберегти своє емоційне здоров'я, читайте на vogue.ua.

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