Закреп через стрес або переїзд – 4 поради, як налагодити роботу кишківнику

Стрес, постійні переїзди, зміна харчування, безсоння і навіть прийом антидепресантів відбивається на роботі органів травлення. Що робити при закрепі – у статті

Запор через стрес або переїзд – не рідкість, налагодити роботу кишечника допоможе клітковина, питний режим або препарати за порадою лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Порушення звичного способу життя та режиму харчування, постійний стрес через війну з Росією привели до того, що у багатьох почалися проблеми із роботою кишківнику, а саме – закрепи. Що можна зробити при закрепі, якщо немає можливості потрапити до лікаря – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська .

Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Останнім часом багато звернень пацієнтів з скаргами на закрепи. Методи боротьби у кожного різні та далеко не завжди успішні, зазначає Євгенія Бєлінська.

Чому можуть виникати закрепи?

Причин, через які починаються проблеми з випорожненням кишківника, може бути кілька. Одна з основних на сьогоднішній час – це зміна наших харчових звичок , оскільки за умов війни харчуватися нормально можливості більшість людей немає.

Виникненню закрепів сприяє недостатнє вживання клітковини, збільшення раціону продуктів, що викликають саме закрепи - це банани, хлібобулочні вироби, картопля; нерегулярне харчування загалом, дефіцит рідини.

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постійні стреси, прем деяких ліків – таких як заспокійливі, антидепресанти, препарати заліза теж призводять до запорів / Фото: Pixabay

Також постійні стреси, прем деяких ліків – таких як заспокійливі, антидепресанти, препарати заліза, вісмуту тощо теж призводять до запорів. Тому що відбувається уповільнення моторно-евакуаторної функції кишківника.

Якщо є особливості у будові кишкувника, через які у людини і раніше виникали проблеми з спорожненням, то на тлі перерахованих причин закрепи можуть виникати ще частіше. Сюди ж – запальні захворювання ШКТ, новоутворення, звуження просвіту кишківнику після проведеної операції.

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Що можна зробити самостійно при закрепі

Насамперед важливо постаратися налагодити харчування, наскільки це можливо у ваших нинішніх умовах, також:

Намагайтеся включати в раціон кисломолочні продукти, горіхи, буряк, рослинні олії, помідори, гарбуз, квасолю, шпинат, яблука – ці продукти найбільш доступні з того, що зараз можна знайти. Також послабленню при випорожненні сприяє кава за рахунок жовчогінного ефекту цього напою. Постарайтеся відновити питний режим, пийте чисту питну воду, а не чай або інші напої. Якщо впевнені, що в раціоні не вистачає клітковини (рослинних волокон) і це є причиною закрепу, можна додати псиліум або звичайну клітковину, яку можна придбати у супермаркеті чи аптеці. Можете одноразово зробити мікроклізму: підійде енема-села, мікролакс або гліцеринови свічки. Тільки одноразово!

Якщо не вдається впоратися із запорами, слід звернутися до лікаря, щоб він порадив препарати, виходячи саме з вашого випадку. / Фото: Depositphotos

Якщо ці методи не ефективні, слід звернутися до лікаря , щоб він порадив препарати на основі лактулози, макроголу або інші (враховуючи вашу конкретну ситуацію, а не керуючись порадами сусідки/подружки!!!).

Що не можна робити при закрепах

Якщо у вас закреп, то не потрібно купувати всі свічки в аптеці і використовувати їх поки не буде випорожнення. Також у жодному разі не треба:

застосовувати шматки мила, клізми з маслом та інші підручні засоби. Якщо зараз важко знайти лікаря, щоб підібрати ліки, то що вже говорити про терміновий візит до хірурга чи проктолога, якщо виникнуть проблеми після такого "лікування"?

пити олію, магнезію і т.д. По-перше – можна наробити лиха, по-друге – потім налагодити роботу ШКТ буде складно

приймати самостійно стимулюючі проносні (бісакодил, препарати сенни).

Також у жодному разі при закрепі не треба голодувати. Тоді просто нема з чого формуватися каловим масам.

Пам'ятайте, що ефект від проносних на основі макроголу може наступити лише через 24-48 годин, – підбиває підсумок Євгенія Бєлінська, – І, якщо відразу немає випорожнення кишківнику, то панікувати не потрібно.

Нагадаємо, що раніше ми писали, кому особливо потрібна клітковина і чому важливо їсти овочі та фрукти.

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