Як прийняти себе і почати змінюватися: три поради

Дуже важливо почати поважати і цінувати себе. Щоб стати впевненішими – записуйте свої гарні риси зовнішності і починайте працювати, а не просто говорити про свої бажання

Як полюбити себе / Фото: Pexels

Багато психологів говорять про те, що важливо любити себе. Але як правильно діяти і що потрібно робити насамперед? Стиліст телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара вже не раз помічав, що деякі учасники мейковер-шоу "Місія: краса" не бачать своїх сильних сторін. Його поради допомогли як героям програми, так і глядачам змінити ставлення до себе.

Стиліст телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ведучий і стиліст дає поради, як виглядати добре і, як почати поважати і цінувати себе, щоб у кожної людини була впевненість в собі. До слова, українкам впевненість в собі почала надавати реклама. Проект #ПокажітбНас і бренд Dove створили рекламу не з ідеальними моделями, як всі звикли, а зі справжньою різної жіночою красою. Фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.

Що робити, якщо вам не подобається ваша зовнішність?

Команда мейковер-шоу "Місія: краса" одного разу вибрала кілька яскравих зірок, які не вписуються в стандарти краси. Однак саме ці знаменитості давно зрозуміли: коли є мрія або мета, тоді надумана недосконалість – всього лише неправильне уявлення про себе.

Наприклад, Адель стала відомою, не дивлячись на пишні форми. Щербинка Ванесси Параді сприймається як зворушлива риса її зовнішності. А незграбна фігура не завадила Сарі Джесіці Паркер стати іконою моди. Причому кожна зірка, вибравши свій шлях, перемогла.

Перша порада: записуйте свої гарні риси зовнішності

Записуйте свої гарні риси зовнішності / Фото: Pexels

За словами стиліста, деяким жінкам потрібно нарешті зрозуміти, що вони красиві і у них є хороші природні дані. Ведучий запропонував зробити наступне завдання – щодня знаходьте і записуйте три красиві риси своєї зовнішності.

Це потрібно робити не менше 90 днів, а ще краще – влаштувати челлендж #100днів. Сьогодні такий виклик собі актуальний, він відмінно бадьорить і закріплює звичку. Хоча зміни можна побачити вже через два тижні.

Що робити, якщо ви відчуваєте нелюбов до себе?

Наші думки викликають почуття і емоції, а ті в свою чергу – дії. Одна з героїнь програми "Місія: краса" постійно говорила чоловікові: "Я у тебе негарна". Ільяс Сахтара жорстко дав зрозуміти, що це в корені невірна поведінка.

Друга порада: працюйте над собою

Працюйте над собою / Фото: Depositphotos

Ведучий радить жінка, почати працювати над собою, як кінь, щоб стати краще, якщо ви вважаєте себе некрасивою і непримітною:

Змініть скарги на бажання побороти лінь, знаходьте час, щоб приділяти собі увагу. Але якщо ви не змогли себе в чомусь подолати, продовжуєте нити і скаржитися, тоді виходить, що в вашому випадку нічого не змінилося.

Якщо мати гарний вигляд вам заважає серйозна хвороба?

Одна з героїнь мейковер-шоу "Місія: краса" змирилася з тим, що хвороба виявилася сильнішою, ніж бажання бути красивою. Стиліст коментує це так:

Співачка Анастейша перемогла онкологію. У Хеллі Беррі діабет, але вона цвіте! У Сари Хайленд проблеми з нирками. У світі багато прикладів, коли життя не закінчується на діагнозі. Якщо жінка не вибирає себе, тоді жіночий вогник гасне.

Третя порада: визначіться, якою людиною ви хочете стати

Стиліст радить жінкам самим вирішувати, якою людиною вони хочуть стати, і починати діяти. Вибирайте те, що підходить цьому образу. Зовнішній вигляд безпосередньо пов'язаний із якістю життя і з думками про себе.

Якщо самостійно повернути собі впевненість не виходить – не бійтеся звертатися за допомогою до психологів. А через що зірки ходять до психологів – дивіться відео:

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