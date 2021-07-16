Как принять себя и начать меняться – 3 совета

Очень важно начать уважать и ценить себя. Чтобы стать увереннее – записывайте свои красивые черты внешности и начинайте работать, а не просто говорить о своих желаниях

Как полюбить себя / Фото: Pexels

Многие психологи говорят о том, что важно любить себя. Но как правильно действовать и что нужно делать в первую очередь? Стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара уже не раз замечал, что некоторые участники мейковер-шоу "Місія: краса" не видят своих сильных сторон. Его советы помогли как героям программы, так и зрителям изменить отношение к себе.

Стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущий и стилист дает советы, как выглядеть хорошо и, как начать уважать и ценить себя, чтобы у каждого человека была уверенность в себе. К слову, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Что делать, если вам не нравится ваша внешность?

Команда мейковер-шоу "Місія: краса" однажды выбрала несколько ярких звезд, которые не вписываются в стандарты красоты. Однако именно эти знаменитости давно поняли: когда есть мечта или цель, тогда надуманное несовершенство – всего лишь неправильное представление о себе.

Например, Адель стала известной, несмотря на пышные формы. Щербинка Ванессы Паради воспринимается как трогательная черта ее внешности. А угловатая фигура не помешала Саре Джессике Паркер стать иконой моды. Причем каждая звезда, выбрав свой путь, победила.

Первый совет: записывайте свои красивые черты внешности

Записывайте свои красивые черты внешности / Фото: Pexels

По словам стилиста, некоторым женщинам нужно наконец-то понять, что они красивы и у них есть хорошие природные данные. Ведущий предложил сделать следующее задание – каждый день находите и записывайте три красивые черты своей внешности.

Это нужно делать не менее 90 дней, а еще лучше – устроить челлендж #100дней. Сегодня такой вызов себе актуален, он отлично бодрит и закрепляет привычку. Хотя изменения можно увидеть уже через две недели.

Что делать, если вы чувствуете нелюбовь к себе?

Наши мысли вызывают чувства и эмоции, а те, в свою очередь – действия. Одна из героинь программы "Місія: краса" постоянно говорила мужу: "Я у тебя некрасивая". Ильяс Сахтара жестко дал понять, что это в корне неверное поведение.

Второй совет: работайте над собой

Работайте над собой / Фото: Depositphotos

Ведущий советует женщина, начать работать над собой, как лошадь, чтобы стать лучше, если вы считаете себя некрасивой и неприметной:

Измените жалобы на желание побороть лень, находите время, чтобы уделять себе внимание. Но если вы не смогли себя в чем-то преодолеть, продолжаете ныть и жаловаться, тогда получается, что в вашем случае ничего не изменилось.

Если хорошо выглядеть вам мешает серьезная болезнь?

Одна из героинь мейковер-шоу "Місія: краса" смирилась с тем, что болезнь оказалась сильнее, чем желание быть красивой. Стилист комментирует это так:

Певица Анастейша победила онкологию. В Хэлли Берри диабет, но она цветет! У Сары Хайленд проблемы с почками. В мире много примеров, когда жизнь не заканчивается на диагнозе. Если женщина не выбирает себя, тогда женский огонек гаснет.

Третий совет: определитесь, каким человеком вы хотите стать

Стилист советует женщинам самим решать, каким человеком они хотят стать, и начинать действовать. Выбирайте то, что подходит этому образу. Внешний вид напрямую связан с качеством жизни и мыслями о себе.

Если самостоятельно вернуть себе уверенность не получается – не бойтесь обращаться за помощью к психологам. А из-за чего звезды ходят к психологам – смотрите видео:

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