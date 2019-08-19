Як приготувати яблучний сік на зиму: ТОП-5 рецептів

Набагато корисніше зробити сік із яблук в домашніх умовах, а не пити покупний сумнівної якості. Варіантів приготування яблучного соку дуже багато на будь-який смак.

Як приготувати яблучний сік на зиму в домашніх умовах / Фото: Сьогодні

Яблучний сік – дуже популярний і улюблений напій. Його можна купити вже в готовому вигляді, але хіба зрівняється сік із пакету з домашнім, приготованим власноруч, та ще й з плодів, вирощених у своєму саду?

А якщо ви поки в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Заготовляють яблучний сік двома основними способами. У першому випадку його кип'ятять із додаванням цукру, а потім гарячим розливають по банках і закатують. У другому свіжовичавлений яблучний сік проціджують, доводять до кипіння і, розливши по банках, стерилізують 10-15 хвилин і закатують.

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Яблучний сік: користь для здоров'я

Натуральний сік із яблук містять вітаміни А, В, і C, які підвищують імунні сили організму.

До складу яблучного соку також входять біотин, пантотенова і фолієва кислоти. Остання сприяє зміцненню волосся і нігтів.

Крім того, домашній сік із яблук багатий на мінеральні сполуки заліза, магній і фосфор.

Як заготовити яблучний сік на зиму: рецепти та поради

Яблучний сік на зиму

/ Фото: freepik.com

Час приготування:

1 година

Інгредієнти:

5 кг яблук

500 г цукру

Спосіб приготування:

Яблука вимити, нарізати на дольки і віджати за допомогою соковижималки або м'ясорубки з насадкою. Перелити сік в емальовану каструлю, додати цукор за смаком, поставити на середній вогонь. Довести сік до перших ознак закипання. Пінку знімати шумівкою. Щойно сік закипів, вогонь вимкнути. Розлити в теплі стерилізовані банки, закрити кришками. Остуджувати яблучний сік під теплим пледом у перевернутому вигляді. Зберігати в прохолодному місці.

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Яблучний сік: рецепт із м'якоттю

/ Фото: Depositphotos

Час приготування:

2 часа

Інгредієнти:

1.5 кг яблук

2 склянки води

Цукровий сироп – за смаком (1-2 склянки)

Спосіб приготування:

Яблука очистити від шкірки і насіння. Нарізати дольками. Перекласти яблучні скибочки в велику каструлю, бажано емальовану, влити воду. Дочекатися закипання, варити п'ятнадцять хвилин. Збити у пюре яблучну м'якоть в м'ясорубці або блендері. Через м'ясорубку яблучну основу пропустити двічі, для більшої ніжності. Змішати яблучне пюре і цукровий сироп, поставити на плиту. Як тільки пюре закипить, відрахувати п'ять хвилин. Трохи остудити масу і знову протерти пюре. Найкраще використовувати часте металеве сито. Знову довести масу до кипіння, тут же розлити в теплі банки і закупорити.

На замітку: щоб приготувати сироп, потрібно змішати цукор і воду в рівних кількостях і довести до кипіння.

Яблучний сік без цукру на зиму

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/ Фото: freepik.com

Час приготування:

1 година

Інгредієнти на 1 л соку:

1.7 кг яблук

Спосіб приготування:

Яблука потрібно вимити, потім порізати невеликими шматочками. Фрукти можна використовувати разом із серцевиною. Нарізані яблука партіями завантажити в соковижималку, сік, що утворився, процідити через марлю або через сито, потім вилити в миску або каструлю, де він буде варитися. Ємність із соком поставити на вогонь і довести до кипіння. У процесі теплової обробки м'якоть, що залишилася після проціджування, буде підійматися вгору і її потрібно знімати, використовуючи шумовку або спеціальну ложку. Коли напій закипить, вогонь зменшити, проварити 10 хвилин. Готовий яблучний сік без цукру розлити у стерильні банки, закрити кришками. Банки потрібно перевернути і укутати до охолодження.

Яблучний сік без м'якоті

Яблучний сік / Фото: freepik.com

Час приготування:

3 години

Інгредієнти:

яблука

цукор

Спосіб приготування:

Яблука помити, крупно нарізати і пропустити через соковижималку. Зняти піну. Процідити сік через сито, застелене щільною тканиною. Піну віджати руками через ганчірку. Додати цукор з розрахунку: 500 г на 3 л соку. Довести до температури 95 о С. Гарячим розлити сік у стерилізовані банки і закрити кришками. Перевернути банки дном догори, укутати їх і залишити до повного охолодження. Зберігати в погребі чи в підвалі.

Яблучний сік без кип'ятіння

/ Фото: freepik.com

Час приготування:

1 година

Інгредієнти:

3 кг яблук

Спосіб приготування:

Яблука помити, розрізати на чотири частини і пропустити через соковижималку. З поверхні прибрати піну. Яблучний сік поставити на плиту. Помішуючи, довести майже до кипіння, знімаючи піну. Стежити, щоб сік не закипів. Банки добре помити содою, стерилізувати їх в духовці протягом 15 хвилин. Кришки прокип'ятити. У підготовлену тару налити яблучний сік, закатати бляшаними кришками. Перевернути, накрити теплою тканиною і залишити до ранку. Закатку віднести на зберігання в комору.

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