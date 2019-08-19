Як приготувати яблучний сік на зиму: ТОП-5 рецептів

Як приготувати яблучний сік на зиму в домашніх умовах / Фото: Сьогодні
Яблучний сік – дуже популярний і улюблений напій. Його можна купити вже в готовому вигляді, але хіба зрівняється сік із пакету з домашнім, приготованим власноруч, та ще й з плодів, вирощених у своєму саду?
А якщо ви поки в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.
Заготовляють яблучний сік двома основними способами. У першому випадку його кип'ятять із додаванням цукру, а потім гарячим розливають по банках і закатують. У другому свіжовичавлений яблучний сік проціджують, доводять до кипіння і, розливши по банках, стерилізують 10-15 хвилин і закатують.
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Яблучний сік: користь для здоров'я
Натуральний сік із яблук містять вітаміни А, В, і C, які підвищують імунні сили організму.
До складу яблучного соку також входять біотин, пантотенова і фолієва кислоти. Остання сприяє зміцненню волосся і нігтів.
Крім того, домашній сік із яблук багатий на мінеральні сполуки заліза, магній і фосфор.
Як заготовити яблучний сік на зиму: рецепти та поради
Яблучний сік на зиму
/ Фото: freepik.com
Час приготування:
- 1 година
Інгредієнти:
- 5 кг яблук
- 500 г цукру
Спосіб приготування:
- Яблука вимити, нарізати на дольки і віджати за допомогою соковижималки або м'ясорубки з насадкою.
- Перелити сік в емальовану каструлю, додати цукор за смаком, поставити на середній вогонь.
- Довести сік до перших ознак закипання. Пінку знімати шумівкою.
- Щойно сік закипів, вогонь вимкнути.
- Розлити в теплі стерилізовані банки, закрити кришками.
- Остуджувати яблучний сік під теплим пледом у перевернутому вигляді. Зберігати в прохолодному місці.
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Яблучний сік: рецепт із м'якоттю
/ Фото: Depositphotos
Час приготування:
- 2 часа
Інгредієнти:
- 1.5 кг яблук
- 2 склянки води
- Цукровий сироп – за смаком (1-2 склянки)
Спосіб приготування:
- Яблука очистити від шкірки і насіння. Нарізати дольками.
- Перекласти яблучні скибочки в велику каструлю, бажано емальовану, влити воду.
- Дочекатися закипання, варити п'ятнадцять хвилин.
- Збити у пюре яблучну м'якоть в м'ясорубці або блендері. Через м'ясорубку яблучну основу пропустити двічі, для більшої ніжності.
- Змішати яблучне пюре і цукровий сироп, поставити на плиту. Як тільки пюре закипить, відрахувати п'ять хвилин.
- Трохи остудити масу і знову протерти пюре. Найкраще використовувати часте металеве сито.
- Знову довести масу до кипіння, тут же розлити в теплі банки і закупорити.
На замітку: щоб приготувати сироп, потрібно змішати цукор і воду в рівних кількостях і довести до кипіння.
Яблучний сік без цукру на зиму
/ Фото: freepik.com
Час приготування:
- 1 година
Інгредієнти на 1 л соку:
- 1.7 кг яблук
Спосіб приготування:
- Яблука потрібно вимити, потім порізати невеликими шматочками. Фрукти можна використовувати разом із серцевиною.
- Нарізані яблука партіями завантажити в соковижималку, сік, що утворився, процідити через марлю або через сито, потім вилити в миску або каструлю, де він буде варитися.
- Ємність із соком поставити на вогонь і довести до кипіння. У процесі теплової обробки м'якоть, що залишилася після проціджування, буде підійматися вгору і її потрібно знімати, використовуючи шумовку або спеціальну ложку.
- Коли напій закипить, вогонь зменшити, проварити 10 хвилин.
- Готовий яблучний сік без цукру розлити у стерильні банки, закрити кришками.
- Банки потрібно перевернути і укутати до охолодження.
Яблучний сік без м'якоті
Яблучний сік / Фото: freepik.com
Час приготування:
- 3 години
Інгредієнти:
- яблука
- цукор
Спосіб приготування:
- Яблука помити, крупно нарізати і пропустити через соковижималку. Зняти піну.
- Процідити сік через сито, застелене щільною тканиною. Піну віджати руками через ганчірку.
- Додати цукор з розрахунку: 500 г на 3 л соку. Довести до температури 95оС.
- Гарячим розлити сік у стерилізовані банки і закрити кришками.
- Перевернути банки дном догори, укутати їх і залишити до повного охолодження. Зберігати в погребі чи в підвалі.
Яблучний сік без кип'ятіння
/ Фото: freepik.com
Час приготування:
- 1 година
Інгредієнти:
- 3 кг яблук
Спосіб приготування:
- Яблука помити, розрізати на чотири частини і пропустити через соковижималку. З поверхні прибрати піну.
- Яблучний сік поставити на плиту. Помішуючи, довести майже до кипіння, знімаючи піну. Стежити, щоб сік не закипів.
- Банки добре помити содою, стерилізувати їх в духовці протягом 15 хвилин. Кришки прокип'ятити.
- У підготовлену тару налити яблучний сік, закатати бляшаними кришками.
- Перевернути, накрити теплою тканиною і залишити до ранку. Закатку віднести на зберігання в комору.
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