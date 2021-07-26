Як приготувати абрикосовий компот: три прості рецепти

Солодкий, ароматний абрикосовий компот – головний напій літа. Існує кілька способів, як зварити компот і заготовити його на зиму.

Абрикосовий компот / Фото: Depositphotos

Джем з абрикосів – далеко не єдина заготовка, яку можна зробити з яскравих літніх плодів. З абрикосів виходять дуже смачні напої.

Компот з абрикосів можна пити відразу ж або закатати на зиму. Крім цього, ви можете додати в напій інші фрукти або ягоди, а також прянощі: цедру, ваніль, корицю або мускатний горіх.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Абрикосовий компот на зиму

Інгредієнти на 3 л банку:

400 г абрикосів без кісточки

1 неповна склянка цукру

2 гілочки свіжої м'яти

вода

Рецепт приготування:

Кришки для банок проварити близько 5 хвилин. Абрикоси помити, засипати в чисті банки. Додати цукор і м'яту. Залити окропом, накрити стерилізованими кришками. Банки поставити у велику каструлю, влити гарячу воду (банки повинні бути закриті водою хоча б до половини), після закипання зменшити вогонь і засікти час. Стерилізувати 40 хвилин, закрутити кришки, перевернути банки догори дном і накрити ковдрою до повного охолодження.

/ Фото: Depositphotos

Абрикосовий компот в мультиварці

Інгредієнти :

вода

5 ст.л. цукру

5-6 абрикосів

Рецепт приготування:

У чашу мультиварки додати воду, трохи не доливши до верхньої дозволеної позначки. Виставити режим "Випічка" на 40 хвилин. Через 5 хвилин всипати цукор, перемішати, ще через 5 хвилин додати абрикоси. Після закінчення 40 хвилин компоту дати настоятися протягом години, залишивши його в чаші виключеної мультиварки, після чого перелити в глечик.

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Компот з абрикосами і яблуками

Інгредієнти :

500 г абрикосів

2 середніх яблука

1 склянка цукру

1 ст. л. лимонного соку

2 л води

Рецепт приготування:

Яблука розрізати на 6-8 частин, видалити серцевину. Абрикоси розрізати навпіл, видалити кісточки. Покласти яблука в каструлю, залити 2 л води, додати цукор і довести до кипіння. Варити 10 хвилин, потім покласти абрикоси і варити ще 5 хвилин. Зняти каструлю з вогню і додати лимонний сік. Накрити каструлю кришкою і залишити, поки компот повністю не охолоне.

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