Як приготувати абрикосовий компот: три прості рецепти

Джем з абрикосів – далеко не єдина заготовка, яку можна зробити з яскравих літніх плодів. З абрикосів виходять дуже смачні напої.
Компот з абрикосів можна пити відразу ж або закатати на зиму. Крім цього, ви можете додати в напій інші фрукти або ягоди, а також прянощі: цедру, ваніль, корицю або мускатний горіх.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Абрикосовий компот на зиму
Інгредієнти на 3 л банку:
- 400 г абрикосів без кісточки
- 1 неповна склянка цукру
- 2 гілочки свіжої м'яти
- вода
Рецепт приготування:
- Кришки для банок проварити близько 5 хвилин.
- Абрикоси помити, засипати в чисті банки. Додати цукор і м'яту. Залити окропом, накрити стерилізованими кришками.
- Банки поставити у велику каструлю, влити гарячу воду (банки повинні бути закриті водою хоча б до половини), після закипання зменшити вогонь і засікти час.
- Стерилізувати 40 хвилин, закрутити кришки, перевернути банки догори дном і накрити ковдрою до повного охолодження.
Абрикосовий компот в мультиварці
Інгредієнти :
- вода
- 5 ст.л. цукру
- 5-6 абрикосів
Рецепт приготування:
- У чашу мультиварки додати воду, трохи не доливши до верхньої дозволеної позначки. Виставити режим "Випічка" на 40 хвилин.
- Через 5 хвилин всипати цукор, перемішати, ще через 5 хвилин додати абрикоси.
- Після закінчення 40 хвилин компоту дати настоятися протягом години, залишивши його в чаші виключеної мультиварки, після чого перелити в глечик.
Компот з абрикосами і яблуками
Інгредієнти :
- 500 г абрикосів
- 2 середніх яблука
- 1 склянка цукру
- 1 ст. л. лимонного соку
- 2 л води
Рецепт приготування:
- Яблука розрізати на 6-8 частин, видалити серцевину.
- Абрикоси розрізати навпіл, видалити кісточки.
- Покласти яблука в каструлю, залити 2 л води, додати цукор і довести до кипіння.
- Варити 10 хвилин, потім покласти абрикоси і варити ще 5 хвилин.
- Зняти каструлю з вогню і додати лимонний сік.
- Накрити каструлю кришкою і залишити, поки компот повністю не охолоне.
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