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Як приготувати абрикосовий компот: три прості рецепти

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 липня, 15:00
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Солодкий, ароматний абрикосовий компот – головний напій літа. Існує кілька способів, як зварити компот і заготовити його на зиму.
Абрикосовий компот
Абрикосовий компот / Фото: Depositphotos

Джем з абрикосів – далеко не єдина заготовка, яку можна зробити з яскравих літніх плодів. З абрикосів виходять дуже смачні напої.

Компот з абрикосів можна пити відразу ж або закатати на зиму. Крім цього, ви можете додати в напій інші фрукти або ягоди, а також прянощі: цедру, ваніль, корицю або мускатний горіх.

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Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Абрикосовий компот на зиму

Інгредієнти на 3 л банку:

  • 400 г абрикосів без кісточки
  • 1 неповна склянка цукру
  • 2 гілочки свіжої м'яти
  • вода

Рецепт приготування:

  1. Кришки для банок проварити близько 5 хвилин.
  2. Абрикоси помити, засипати в чисті банки. Додати цукор і м'яту. Залити окропом, накрити стерилізованими кришками.
  3. Банки поставити у велику каструлю, влити гарячу воду (банки повинні бути закриті водою хоча б до половини), після закипання зменшити вогонь і засікти час.
  4. Стерилізувати 40 хвилин, закрутити кришки, перевернути банки догори дном і накрити ковдрою до повного охолодження.

    / Фото: Depositphotos

    Абрикосовий компот в мультиварці

    Інгредієнти :

    • вода
    • 5 ст.л. цукру
    • 5-6 абрикосів

    Рецепт приготування:

    1. У чашу мультиварки додати воду, трохи не доливши до верхньої дозволеної позначки. Виставити режим "Випічка" на 40 хвилин.
    2. Через 5 хвилин всипати цукор, перемішати, ще через 5 хвилин додати абрикоси.
    3. Після закінчення 40 хвилин компоту дати настоятися протягом години, залишивши його в чаші виключеної мультиварки, після чого перелити в глечик.

      / Фото: freepik.com

      Компот з абрикосами і яблуками

      Інгредієнти :

      • 500 г абрикосів
      • 2 середніх яблука
      • 1 склянка цукру
      • 1 ст. л. лимонного соку
      • 2 л води

      Рецепт приготування:

      1. Яблука розрізати на 6-8 частин, видалити серцевину.
      2. Абрикоси розрізати навпіл, видалити кісточки.
      3. Покласти яблука в каструлю, залити 2 л води, додати цукор і довести до кипіння.
      4. Варити 10 хвилин, потім покласти абрикоси і варити ще 5 хвилин.
      5. Зняти каструлю з вогню і додати лимонний сік.
      6. Накрити каструлю кришкою і залишити, поки компот повністю не охолоне.

      Дивіться відео, як приготувати кіш із черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа:

      Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами малинового варення на зиму.

      Ольга Козачок
      Ольга Козачок Редакторка

      Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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