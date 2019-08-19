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Как приготовить яблочный сок на зиму: ТОП-5 рецептов

30 июля, 11:31

Ольга Козачок

Гораздо полезнее сделать сок из яблок в домашних условиях, а не пить покупной сомнительного качества. Вариантов приготовления яблочного сока очень много на любой вкус.

Как приготовить яблочный сок на зиму в домашних условиях / Фото: Сегодня

Яблочный сок – очень популярный и любимый напиток. Его можно купить уже в готовом виде, но разве сравнится сок из пакета с домашним, приготовленным собственноручно, да еще и из плодов, выращенных в своем саду?

А если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Заготавливают яблочный сок двумя основными способами. В первом случае его кипятят с добавлением сахара, а затем горячим разливают по банкам и закатывают. Во втором свежевыжатый яблочный сок процеживают, доводят до кипения и, разлив по банкам, стерилизуют 10-15 минут, закатывают.

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Яблочный сок: польза для здоровья

Натуральный сок из яблок содержат витамины А, В, и C, которые повышают иммунные силы организма.

В состав яблочного сока также входят биотин, пантотеновая и фолиевая кислоты. Последняя способствует укреплению волос и ногтей.

Кроме того, домашний сок из яблок богат минеральными соединениями железа, магнием и фосфором.

Как заготовить яблочный сок на зиму: рецепты и советы

Яблочный сок на зиму

Яблочный сок дома / Фото: freepik.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Яблоки вымыть, нарезать на дольки и отжать при помощи соковыжималки или мясорубки с насадкой.
  2. Перелить сок в эмалированную кастрюлю, добавить сахар по вкусу, включить средний огонь.
  3. Довести сок до первых признаков закипания. Пенку снимать шумовкой.
  4. Как только сок закипел, огонь выключить.
  5. Разлить в теплые стерилизованные банки, закрыть крышками.
  6. Остужать яблочный сок под теплым пледом в перевернутом виде. Хранить в прохладном месте.

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Яблочный сок: рецепт с мякотью

Сок из яблок с мякотью / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить от шкурки и семян. Нарезать дольками.
  2. Переложить яблочные ломтики в большую кастрюлю, желательно эмалированную, влить воду.
  3. Дождаться закипания, проварить пятнадцать минут.
  4. Пюрировать яблочную мякоть в мясорубке или блендере. Через мясорубку яблочную основу пропустить два раза, для большей нежности.
  5. Смешать яблочное пюре и сахарный сироп, поставить на плиту. Как только пюре закипит, засечь пять минут.
  6. Немного остудить массу и снова протереть пюре. Лучше всего использовать частое металлическое сито.
  7. Снова довести массу до кипения, тут же разлить в теплые банки и укупорить.

На заметку: чтобы приготовить сироп, нужно смешать сахар и воду в равных количествах и довести до кипения.

Яблочный сок без сахара на зиму

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Яблочный сок на зиму без сахара / Фото: freepik.com

Время приготовления:

Ингредиенты на 1 л сока:

Способ приготовления:

  1. Яблоки нужно вымыть, затем порезать небольшими дольками. Фрукты можно использовать вместе с сердцевиной.
  2. Нарезанные яблоки партиями загрузить в соковыжималку, образовавшийся сок процедить через марлю или через сито, затем вылить в миску или кастрюлю, где он будет вариться.
  3. Емкость с соком поставить на огонь и довести до кипения. В процессе тепловой обработки, оставшаяся после процеживания мякоть будет пониматься вверх и ее нужно снимать, используя шумовку или специальную ложку.
  4. Когда напиток закипит, огонь уменьшить, проварить 10 минут.
  5. Готовый яблочный сок без сахара разлить по стерильным банкам, закрыть крышками.
  6. Банки нужно перевернуть и укутать до остывания.

Яблочный сок без мякоти

Яблочный сок / Фото: freepik.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, крупно нарезать и пропустить через соковыжималку. Снять пену.
  2. Процедить сок через сито, застеленное плотной тканью. Пену отжать руками через тряпку.
  3. Добавить сахар из расчета: 500 г на 3 л сока. Довести до температуры 95 С.
  4. Горячим разлить сок в стерилизованные банки и закрыть крышками.
  5. Перевернуть банки донышками вверх, укутать их и оставить до полного остывания. Хранить в погребе или в подвале.

Яблочный сок без кипячения

Сок из яблок без кипячения / Фото: freepik.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, разрезать на четыре части и пропустить через соковыжималку. С поверхности убрать пену.
  2. Яблочный сок поставить на плиту. Помешивая, довести почти до кипения, снимая пену. Следить, чтобы сок не закипел.
  3. Банки хорошо помыть содой, стерилизовать их в духовке в течение 15 минут. Крышки прокипятить.
  4. В подготовленную тару налить яблочный сок, закатать жестяными крышками.
  5. Перевернуть, накрыть теплой тканью и оставить до утра. Закатку отнести на хранение в кладовку.

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Источник: Сегодня

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