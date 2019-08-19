Как приготовить яблочный сок на зиму: ТОП-5 рецептов

Гораздо полезнее сделать сок из яблок в домашних условиях, а не пить покупной сомнительного качества. Вариантов приготовления яблочного сока очень много на любой вкус.

Как приготовить яблочный сок на зиму в домашних условиях / Фото: Сегодня

Яблочный сок – очень популярный и любимый напиток. Его можно купить уже в готовом виде, но разве сравнится сок из пакета с домашним, приготовленным собственноручно, да еще и из плодов, выращенных в своем саду?

А если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Заготавливают яблочный сок двумя основными способами. В первом случае его кипятят с добавлением сахара, а затем горячим разливают по банкам и закатывают. Во втором свежевыжатый яблочный сок процеживают, доводят до кипения и, разлив по банкам, стерилизуют 10-15 минут, закатывают.

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Яблочный сок: польза для здоровья

Натуральный сок из яблок содержат витамины А, В, и C, которые повышают иммунные силы организма.

В состав яблочного сока также входят биотин, пантотеновая и фолиевая кислоты. Последняя способствует укреплению волос и ногтей.

Кроме того, домашний сок из яблок богат минеральными соединениями железа, магнием и фосфором.

Как заготовить яблочный сок на зиму: рецепты и советы

Яблочный сок на зиму

Яблочный сок дома / Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

5 кг яблок

500 г сахара

Способ приготовления:

Яблоки вымыть, нарезать на дольки и отжать при помощи соковыжималки или мясорубки с насадкой. Перелить сок в эмалированную кастрюлю, добавить сахар по вкусу, включить средний огонь. Довести сок до первых признаков закипания. Пенку снимать шумовкой. Как только сок закипел, огонь выключить. Разлить в теплые стерилизованные банки, закрыть крышками. Остужать яблочный сок под теплым пледом в перевернутом виде. Хранить в прохладном месте.

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Яблочный сок: рецепт с мякотью

Сок из яблок с мякотью / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1.5 кг яблок

2 стакана воды

Сахарный сироп – по вкусу (1-2 стакана)

Способ приготовления:

Яблоки очистить от шкурки и семян. Нарезать дольками. Переложить яблочные ломтики в большую кастрюлю, желательно эмалированную, влить воду. Дождаться закипания, проварить пятнадцать минут. Пюрировать яблочную мякоть в мясорубке или блендере. Через мясорубку яблочную основу пропустить два раза, для большей нежности. Смешать яблочное пюре и сахарный сироп, поставить на плиту. Как только пюре закипит, засечь пять минут. Немного остудить массу и снова протереть пюре. Лучше всего использовать частое металлическое сито. Снова довести массу до кипения, тут же разлить в теплые банки и укупорить.

На заметку: чтобы приготовить сироп, нужно смешать сахар и воду в равных количествах и довести до кипения.

Яблочный сок без сахара на зиму

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Яблочный сок на зиму без сахара / Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты на 1 л сока:

1.7 кг яблок

Способ приготовления:

Яблоки нужно вымыть, затем порезать небольшими дольками. Фрукты можно использовать вместе с сердцевиной. Нарезанные яблоки партиями загрузить в соковыжималку, образовавшийся сок процедить через марлю или через сито, затем вылить в миску или кастрюлю, где он будет вариться. Емкость с соком поставить на огонь и довести до кипения. В процессе тепловой обработки, оставшаяся после процеживания мякоть будет пониматься вверх и ее нужно снимать, используя шумовку или специальную ложку. Когда напиток закипит, огонь уменьшить, проварить 10 минут. Готовый яблочный сок без сахара разлить по стерильным банкам, закрыть крышками. Банки нужно перевернуть и укутать до остывания.

Яблочный сок без мякоти

Яблочный сок / Фото: freepik.com

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

яблоки

сахар

Способ приготовления:

Яблоки помыть, крупно нарезать и пропустить через соковыжималку. Снять пену. Процедить сок через сито, застеленное плотной тканью. Пену отжать руками через тряпку. Добавить сахар из расчета: 500 г на 3 л сока. Довести до температуры 95 С. Горячим разлить сок в стерилизованные банки и закрыть крышками. Перевернуть банки донышками вверх, укутать их и оставить до полного остывания. Хранить в погребе или в подвале.

Яблочный сок без кипячения

Сок из яблок без кипячения / Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 кг яблок

Способ приготовления:

Яблоки помыть, разрезать на четыре части и пропустить через соковыжималку. С поверхности убрать пену. Яблочный сок поставить на плиту. Помешивая, довести почти до кипения, снимая пену. Следить, чтобы сок не закипел. Банки хорошо помыть содой, стерилизовать их в духовке в течение 15 минут. Крышки прокипятить. В подготовленную тару налить яблочный сок, закатать жестяными крышками. Перевернуть, накрыть теплой тканью и оставить до утра. Закатку отнести на хранение в кладовку.

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