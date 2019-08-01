Як приготувати макову начинку для пирогів, млинців і рулетів

Рецепти макової начинки для випічки / Фото: Depositphotos
Солодку макову начинку використовують для приготування рулетів і штруделів, пирогів і млинців, тортів і булочок. І, звичайно, вся ця випічка буде до речі вже до 14 серпня. Саме цього дня почнеться низка серпневих Спасів, а саме – Маковей. Нижче – 5 рецептів начинок, є пісна начинка з медом, а є зі згущеним молоком. У цьому матеріалі дізнаєтеся, де купити продукти для пікніка за приємними цінами.
Пісна макова начинка з медом
Час приготування :
- 30 хвилин
Складові:
- 1 склянка маку
- 2 склянки окропу
- 2 ст. л. меду
Спосіб приготування:
- Мак залити окропом і залишити під кришкою на 15 хвилин. Потім довести до кипіння, проварити 15 хвилин.
- Відкинути мак на сито, дати воді стекти.
- Відварений мак змішати з рідким медом.
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Макова начинка для млинців
Час приготування:
- 15 хвилин
Складові:
- 330 г молока
- 120 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 1,5 г кориці
- 4 г лимонної цедри
- 200 г меленого маку
- 50 г манної крупи
- 20 г рому
- 50 г родзинок
Спосіб приготування:
- Молоко довести до кипіння.
- Покласти в молоко цукор, ванільний цукор, корицю, лимонну цедру, перемішати.
- Додати мак і манну крупу і, постійно помішуючи, дати набрякнути.
- Остудити, додати родзинки і ром.
Макова начинка для рулету
Складові:
- 1 склянка вершків
- 2 ст. л. манки
- 2 ст. л. цукру
- Щіпка ваніліну
- Вершкове масло – 50 г
- Мелений мигдаль – 50 г
- 1 склянка маку, звареного в молоці
Спосіб приготування:
- З вершків, манки, цукру і дрібки ваніліну зварити солодку кашу.
- Наприкінці додати шматочок вершкового масла і мелені горіхи.
- Змішати зі склянкою маку, звареного на молоці (готується він так само, як у рецепті макової начинки з медом). Використовувати в якості начинки для рулету.
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Макова начинка для штруделя
Час приготування:
- 15 хвилин
Складові:
- 1/4 л молока або вершків
- 100 г цукру
- 1 ст. л. меду
- 250 г маку меленого
- Терта цедра лимона
- Кориця – на кінчику ножа
- 1 ст. л. рома
- 50 г родзинок
- 3 ст. л. мелених сухарів
Спосіб приготування:
- Закип'ятити молоко з цукром і медом, всипати мак, поварити до загустіння.
- Додати всі інші продукти, крім сухарів, і перемішати.
- Тісто для штруделя розкачати в прямокутник і посипати меленими сухарями. Рівномірно намазати начинку і загорнути в рулет. За бажанням можна додати всередину консервовані вишні.
Макова начинка зі згущеним молоком
Час приготування:
- 20 хвилин
Складові:
- 1/2 склянки води
- 1/2 б. згущеного молока
- 1 ст. л. манки
- 1 яєчний жовток
- 1 склянка вареного на воді маку
Спосіб приготування:
- У воді розвести згущене молоко, довести до кипіння.
- Додати манку і варити, доки суміш не загусне.
- Наприкінці додати яєчний жовток, помішуючи, варити 1-2 хвилини.
- Змішати зі склянкою маку, звареного на простій воді (як у рецепті макової начинки з медом).
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