Як приготувати макову начинку для пирогів, млинців і рулетів

Рецепти макової начинки для випічки / Фото: Depositphotos

Солодку макову начинку використовують для приготування рулетів і штруделів, пирогів і млинців, тортів і булочок. І, звичайно, вся ця випічка буде до речі вже до 14 серпня. Саме цього дня почнеться низка серпневих Спасів, а саме – Маковей. Нижче – 5 рецептів начинок, є пісна начинка з медом, а є зі згущеним молоком. У цьому матеріалі дізнаєтеся, де купити продукти для пікніка за приємними цінами.

Пісна макова начинка з медом

Маковий пиріг / Фото: Depositphotos

Час приготування :

30 хвилин

Складові:

1 склянка маку

2 склянки окропу

2 ст. л. меду

Спосіб приготування:

Мак залити окропом і залишити під кришкою на 15 хвилин. Потім довести до кипіння, проварити 15 хвилин. Відкинути мак на сито, дати воді стекти. Відварений мак змішати з рідким медом.

Макова начинка для млинців

Млинці з маком / Фото: Depositphotos

Час приготування:

15 хвилин

Складові:

330 г молока

120 г цукру

10 г ванільного цукру

1,5 г кориці

4 г лимонної цедри

200 г меленого маку

50 г манної крупи

20 г рому

50 г родзинок

Спосіб приготування:

Молоко довести до кипіння. Покласти в молоко цукор, ванільний цукор, корицю, лимонну цедру, перемішати. Додати мак і манну крупу і, постійно помішуючи, дати набрякнути. Остудити, додати родзинки і ром.

Макова начинка для рулету

Дріжджовий рулет з маком / Фото: Depositphotos

Складові:

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1 склянка вершків

2 ст. л. манки

2 ст. л. цукру

Щіпка ваніліну

Вершкове масло – 50 г

Мелений мигдаль – 50 г

1 склянка маку, звареного в молоці

Спосіб приготування:

З вершків, манки, цукру і дрібки ваніліну зварити солодку кашу. Наприкінці додати шматочок вершкового масла і мелені горіхи. Змішати зі склянкою маку, звареного на молоці (готується він так само, як у рецепті макової начинки з медом). Використовувати в якості начинки для рулету.

Макова начинка для штруделя

Маковий штрудель / Фото: Depositphotos

Час приготування:

15 хвилин

Складові:

1/4 л молока або вершків

100 г цукру

1 ст. л. меду

250 г маку меленого

Терта цедра лимона

Кориця – на кінчику ножа

1 ст. л. рома

50 г родзинок

3 ст. л. мелених сухарів

Спосіб приготування:

Закип'ятити молоко з цукром і медом, всипати мак, поварити до загустіння. Додати всі інші продукти, крім сухарів, і перемішати. Тісто для штруделя розкачати в прямокутник і посипати меленими сухарями. Рівномірно намазати начинку і загорнути в рулет. За бажанням можна додати всередину консервовані вишні.

Макова начинка зі згущеним молоком

Булочки з маком / Фото: Depositphotos

Час приготування:

20 хвилин

Складові:

1/2 склянки води

1/2 б. згущеного молока

1 ст. л. манки

1 яєчний жовток

1 склянка вареного на воді маку

Спосіб приготування:

У воді розвести згущене молоко, довести до кипіння. Додати манку і варити, доки суміш не загусне. Наприкінці додати яєчний жовток, помішуючи, варити 1-2 хвилини. Змішати зі склянкою маку, звареного на простій воді (як у рецепті макової начинки з медом).

І ще один рецепт випічки – пиріжків з овочами самосів – дізнаєтеся з відео.

5 рецептів пишної випічки до Спасу знайдете тут.