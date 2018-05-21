Як приготувати кабачковий торт з зеленню і часником

Кабачковий торт. Фото: instagram.com/petit_furia / Фото: Depositphotos
Торт із кабачків – популярна літня закуска. Але щоб вона вийшла дійсно смачною, вибирайте для приготування цієї страви тільки молоді кабачки з тонкою шкіркою.
Пам'ятайте, що кабачок – водянистий овоч, тому краще натирати його на середній або крупній тертці. Потім масу потрібно віджати, щоб прибрати зайвий сік. Так коржі для торта не розпливуться при обсмажуванні.
А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.
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Кабачковий торт з майонезом і часником
Час приготування: 1 година
Інгредієнти:
- 1 кг кабачків
- 3 яйця
- 3 ст.л. борошна
- 1 ч.л. морської солі
- Сіль, мелений перець
- 2 ст.л. рубленого кропу і петрушки
- 1 зубчик часника
Для начинки:
- майонез або сирний сир
- 1 зубчик часника
- кілька гілочок зелені
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Кабачки помити і натерти на крупній тертці. Посолити, дати постояти 15 хвилин і віджати зайву рідину.
- Додати яйця, сіль, борошно, мелений перець, подрібнений часник і зелень, перемішати.
- Розігріти млинцеву сковороду невеликого діаметра, добре змащену олією.
- Нанести тісто тонким шаром на сковороду, розрівнюючи силіконовою лопаткою. Обсмажити з двох сторін до золотистого кольору. Повторити з рештою тіста.
- Для начинки часник пропустити через прес, зелень дрібно посікти. Перемішати майонез або сирний сир із зеленню і часником, за бажанням приправити.
- Зібрати торт, перемазуючи кабачкові коржі кремом. Перед подачею остудити.
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