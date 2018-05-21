Як приготувати кабачковий торт з зеленню і часником

Закусочний торт з кабачкових млинців – цікава альтернатива популярному печінковому торту, яка може стати вашою коронною овочевою стравою.

Кабачковий торт. Фото: instagram.com/petit_furia / Фото: Depositphotos

Торт із кабачків – популярна літня закуска. Але щоб вона вийшла дійсно смачною, вибирайте для приготування цієї страви тільки молоді кабачки з тонкою шкіркою.

Пам'ятайте, що кабачок – водянистий овоч, тому краще натирати його на середній або крупній тертці. Потім масу потрібно віджати, щоб прибрати зайвий сік. Так коржі для торта не розпливуться при обсмажуванні.

А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

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Кабачковий торт з майонезом і часником

Час приготування: 1 година

Інгредієнти:

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1 кг кабачків

3 яйця

3 ст.л. борошна

1 ч.л. морської солі

Сіль, мелений перець

2 ст.л. рубленого кропу і петрушки

1 зубчик часника

Для начинки:

майонез або сирний сир

1 зубчик часника

кілька гілочок зелені

сіль, перець

Спосіб приготування:

Кабачки помити і натерти на крупній тертці. Посолити, дати постояти 15 хвилин і віджати зайву рідину. Додати яйця, сіль, борошно, мелений перець, подрібнений часник і зелень, перемішати. Розігріти млинцеву сковороду невеликого діаметра, добре змащену олією. Нанести тісто тонким шаром на сковороду, розрівнюючи силіконовою лопаткою. Обсмажити з двох сторін до золотистого кольору. Повторити з рештою тіста. Для начинки часник пропустити через прес, зелень дрібно посікти. Перемішати майонез або сирний сир із зеленню і часником, за бажанням приправити. Зібрати торт, перемазуючи кабачкові коржі кремом. Перед подачею остудити.

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