Как приготовить кабачковый торт с зеленью и чесноком

Закусочный торт из кабачковых блинчиков – интересная альтернатива популярному печеночному торту, которая может стать вашим коронным овощным блюдом.

Кабачковый торт. Фото: instagram.com/petit_furia / Фото: Depositphotos

Торт из кабачков – популярная летняя закуска. Но чтобы она получилась действительно вкусной, выбирайте для приготовления этого блюда только молодые кабачки с тонкой кожицей.

Помните, что кабачок – водянистый овощ, поэтому лучше натирать его на средней или крупной терке. Затем массу нужно отжать, чтобы убрать лишний сок. Так коржи для торта не расплывутся при обжаривании.

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Кабачковый торт с майонезом и чесноком

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

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1 кг кабачков

3 яйца

3 ст.л. муки

1 ч.л. морской соли

Соль, молотый перец

2 ст.л. рубленого укропа и петрушки

1 долька чеснока

Для начинки:

майонез или творожный сыр

1 долька чеснока

несколько веточек зелени

соль, перец

Способ приготовления:

Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, дать постоять 15 минут и отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, соль, муку, молотый перец, измельченный чеснок и зелень, перемешать. Разогреть блинную сковороду небольшого диаметра, хорошо смазанную растительным маслом. Нанести тесто тонким слоем на сковороду, разравнивая силиконовой лопаткой. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Повторить с оставшимся тестом. Для начинки чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Перемешать майонез или творожный сыр с зеленью и чесноком, по желанию приправить. Собрать торт, перемазывая кабачковые коржи кремом. Перед подачей остудить.

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