Як подолати тугу за домом і не поспішати повертатися – поради психологів

Спогади про колишнє життя можуть спричинити депресію. Щоб цього не сталося, читайте поради спеціалістів / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Мільйони українців були змушені покинути свої будинки та переїхати до безпечніших районів або за кордон, щоб врятуватися від війни та звірств росіян. Почувши добрі новини про те, що Київська область та столиця звільнені від агресора, люди почали повертатися додому. Мер Києва Віталій Кличко закликав городян почекати і не поспішати повертатися, оскільки загроза обстрілу все ще велика.

Чому люди повертаються

Туга за будинком. Психологи пояснюють, що це є природна реакція людини. Як впоратися з емоціями та не поспішати додому, розповідаємо.

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Перше, що варто, пам'ятати – це безпека! Перебуваючи далеко від будинку, насамперед ви рятуєте своє життя та життя близьких.

Психологи радять прожити емоцію туги. Якщо вам вдалося взяти з дому дорогі серцю речі (книга, косметика, посуд, прикраси тощо), знайдіть для них особливе місце. Навіть фото із колишнього життя, розміщене на заставці телефону, допоможе швидше пережити шок від різкої зміни обстановки.

Займіть себе чимось. Прибирайте, працюйте, допомагайте нужденним, зверніться до волонтерських пунктів, знайдіть хобі, ходіть на мітинги, заводьте нові знайомства. Всі ці справи здатні зберегти позитивний настрій і не впасти у депресію.

Говоріть про свої почуття та емоції. Якщо поряд немає такої людини, не соромтеся звернутися за допомогою до професіоналів.

Читайте про те, як упоратися з сильним бажанням повернутися додому на сайті Vogue.ua.

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