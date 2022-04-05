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Лист у майбутнє собі та друзям, який надійде у день перемоги – як відправити

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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5 квітня, 12:18
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У день, коли закінчиться цей жах, ви зможете порадувати близьку людину невеликою, але милою вісточкою. Як це зробити – читайте у матеріалі
Як надіслати листа в майбутнє
Як надіслати листа в майбутнє / Фото: Колаж: Сьогодні

У найважчі моменти нам просто необхідна допомога фахівців – психологів. Зараз її можна отримати безкоштовно, зателефонувавши на гарячу лінію.

Щоб не впасти у стан депресії психологи рекомендують перемикатися на повсякденні справи, підстригтися або зробити манікюр Зробити все те, що поверне нас до нормального життя. Ми знайшли класну ініціативу, яку запустили українці – ви зможете відправити звістку у майбутнє.

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Так, українці запустили сервіс "Лист у майбутнє", за допомогою якого ви зможете надіслати друзям, батькам, колегам, знайомим або навіть самому собі листа. Прийде він після війни, у день перемоги.

Як це працює:

  • потрібно на сайті проєкту ввести електронну адресу одержувача, ім'я адресанта та написати своє послання;
  • також лист можна написати самому собі;
  • у кожному повідомленні вказуватиметься дата відправлення;
  • після надсилання листи зберігаються у захищеній базі.

Після закінчення війни розробники запустять сценарій, який автоматично надішле листи адресатам.

Раніше ми розповідали, як українці адаптувалися до війни і чи це нормально.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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