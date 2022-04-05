Лист у майбутнє собі та друзям, який надійде у день перемоги – як відправити

У день, коли закінчиться цей жах, ви зможете порадувати близьку людину невеликою, але милою вісточкою. Як це зробити – читайте у матеріалі

Як надіслати листа в майбутнє / Фото: Колаж: Сьогодні

У найважчі моменти нам просто необхідна допомога фахівців – психологів. Зараз її можна отримати безкоштовно, зателефонувавши на гарячу лінію.

Щоб не впасти у стан депресії психологи рекомендують перемикатися на повсякденні справи, підстригтися або зробити манікюр Зробити все те, що поверне нас до нормального життя. Ми знайшли класну ініціативу, яку запустили українці – ви зможете відправити звістку у майбутнє.

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Так, українці запустили сервіс "Лист у майбутнє", за допомогою якого ви зможете надіслати друзям, батькам, колегам, знайомим або навіть самому собі листа. Прийде він після війни, у день перемоги.

Як це працює:

потрібно на сайті проєкту ввести електронну адресу одержувача, ім'я адресанта та написати своє послання;

також лист можна написати самому собі;

у кожному повідомленні вказуватиметься дата відправлення;

після надсилання листи зберігаються у захищеній базі.

Після закінчення війни розробники запустять сценарій, який автоматично надішле листи адресатам.

Раніше ми розповідали, як українці адаптувалися до війни і чи це нормально.