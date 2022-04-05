Буча – історія журналістки Євгенії Бобрик, яка двічі намагалася врятуватися з міста

Читайте у матеріалі, як українці вдалося врятуватися від звірств російських окупантів, які ті творили у Бучі, та виїхати у безпечне місце

Як українці вдалося виїхати із сім'єю з Бучі / Фото: vogue.ua, Инстаграм

Мало хто з українців міг точно показати на карті, де знаходиться Буча. Сьогодні ж місто не сходить з перших шпальт усіх міжнародних видань. Від жаху, який ми всі побачили на знімках, холоне кров, мозок у відчаї намагається знайти відповіді на запитання: "як таке можливо", "чому", "за що"… На жаль, на них немає відповідей.

Журналістка Євгенія Бобрик розповіла свою історію порятунку.

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Будинок Євгенії знаходиться за вісім кілометрів від аеродрому в Гостомелі. З першого дня війни, 24 лютого, її сім'я переїхала до друзів, бо там був підвал. Наступні 14 днів вони прожили без електрики, тепла, води, у постійному жаху та страху. У підвалі їх було 12 людей, 5 собак, 2 коти та 1 папуга.

Євгенія Бобрик – малюнок її 15-літньої дочки Насті / Фото: vogue.ua

За цей час люди намагалися читати книги, грати в шахи, економити їжу, добувати воду зі снігу та рити ямки на газоні для туалету.

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Перший виїзд

Вперше Євгенія із сусідами спробували покинути Бучу 4 березня. Їхні машини розстріляли росіяни. У машину Бобрик влучили з гранатомета. Їй вдалося вискочити з палаючого автомобіля, але жінка, яка сиділа на пасажирському сидінні, була поранена. Поки чоловік Євгенії витягав поранену з-під вогню, вона з її донькою ховалась за машиною.

Спроба першої евакуації з Бучі. Авторка: Настя Бобрик / Фото: vogue.ua

Їм довелося повернутись до підвалу. Їхній друг з тероборони, ризикуючи власним життям, вивіз поранену до Ірпінської лікарні. Від нього ж надійшло повідомлення, що Буча в окупації й треба ховатися.

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Друга спроба

Коли з Бучі виїжджала перша евакуаційна колона, сім'я Євгенії вирішила їхати. Цього разу їм пощастило.

Їхали до Києва вісім годин. Це були найстрашніші вісім годин мого життя. Колона дуже повільно повзла через понівечене місто, повз зруйновані будинки, розстріляні автівки з написом "діти", білими простирадлами та червоними хрестами. Ніколи не забуду, як побачила на узбіччі біля велосипеда труп чоловіка, який уже почав присипати сніг.

Під час другої евакуації сім’я Бобрик бачила звірства російских окупантів. Авторка: Настя Бобрик / Фото: vogue.ua

Як зізналася Євгенія, найстрашнішим у ці дні було очікування смерті та розуміння її невідворотності. Також вона постійно відчувала провину за те, що не поїхала раніше та не відправила кудись її 15-річну доньку.

Євгенія Бобрик з дочкою Настею на кордоні з Польщею / Фото: vogue.ua

Читайте неймовірну історію Євгенії Бобрик, яку вона розповіла для сайту Vogue.ua.

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