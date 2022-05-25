Як підтримати щитовидну залозу – шкідливі та корисні для неї продукти

Підтримати щитовидну залозу допоможуть корисні для не продукти - овочі, ягоди, риба, гречка / Фото: Колаж: Сьогодні,

При проблемах з щитовидною залозою часто організм відчуває дефіцит мікроелементів і вітамінів і правильне харчування – добрий спосіб допомогти щитовидці. Сьогодні, 25 травня, Всесвітній день щитовидної залози: разом з експертами розбираємося, що корисно і що шкідливо їсти при захворюваннях щитовидної залози .

Які хвороби щитовидної залози виникають найчастіше

Найпоширеніші захворювання щитовидної залози в наш час – це аутоімунний тиреоїдит (АІТ) та гіпотиреоз. АІТ відноситься до хронічних ендокринних захворювань: при такому стані клітини власної імунної системи починають руйнувати щитовидну залозу.

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Як зазначає ендокринолог, терапевт вищої категорії Інна Кохановська , існує хибна думка, що нібито поки що функція щитовидної залози не порушена, то стежити за харчуванням і показниками крові не потрібно. Це не так, оскільки при АІТ та інших хворобах щитовидки часто виникає дефіцит заліза (залізодефіцитна анемія), навіть якщо основні показники крові (гемоглобін) поки що в нормі.

При дисфункціях щитовидки не можна молочку на основі коров'ячого молока та солодощі / Фото: Сьогодні

При АІТ організм відчуває нестачу вітаміну D, яке дефіцит тягне у себе вимивання кальцію з кісток (розвивається остеопороз, зниження кісткової щільності). А ще підвищуються ризики утворення каменів у нирках та жовчному міхурі, сповільнюється метаболізм. І в такому разі, як би ви не намагалися, скинути вагу не вдасться – треба лікуватись.

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Які продукти шкідливі для щитовидки

Як зазначає кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Ганна Шаргородська , зведіть до мінімуму споживання солодкого. Також при порушеннях функцій щитовидки варто відмовитися від підсолоджувачів, обмежити соєві продукти , та якщо з круп – просо.

Тому що просо та соя містять фітоестрогени, які перешкоджають переведенню гормону щитовидної залози Т4 у Т3. Також обмежте лактозу – тобто молочні продукти з коров'ячого молока , глютен (клейковину): він міститься у пшениці, житі, вівсі, ячмені та інших злаках. І обов'язково приймайте вітаміни та мікроелементи як добавки, а не тільки з продуктами.

Корисні для щитовидної залози та овочі, особливо брокколі, рукола та інші листові.

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Щитовидка "любить" здорову їжу – рибу, рис, гречку, кіноа та інші безглютенові крупи, оливкова олія, ягоди темного кольору. Корисні для залози та овочі , особливо броколі, рукола та інші листові.

Але при проблемах зі щитовидкою варто уникати пасльонових – особливо баклажанів, картоплі, болгарського перцю. Важливу роль підтримки здоров'я щитовидки грає кишківник, тобто його нормальна робота. І звичайно ж на гормональний фон впливає наша активність, якість сну, тому важливо спати не менше 7-8 годин та більше рухатися.

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