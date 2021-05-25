Як зрозуміти, що з щитовидкою не все гаразд, і які продукти для неї корисні

Дисфункції в гормонах щитовидної залози можуть призвести до безпліддя, зайвої ваги і навіть депресивного стану. Як допомогти щитовидці – радить ендокринолог

Випадання волосся вкаже на проблеми з щитовидкою, а овочі і зелень її підтримають Фото: Сьогодні

Щитовидна залоза – маленький, але дуже важливий "диригент" в нашому організмі: збій в роботі цього органу призводить до маси проблем зі здоров'ям. Сьогодні, 25 травня, медична спільнота оголосила Всесвітнім днем щитовидної залози. Тому саме час розібратися, чим так важливий цей орган, до чого призводить дисбаланс гормонів щитовидної залози і як підтримати щитовидку за допомогою здорового способу життя та харчування. А розібратися в усьому цьому нам допомогла наш постійний експерт, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Ганна Шаргородська.

Ганна Шаргородська Фото: пресслужба

Адекватна фізична активність, збалансоване харчування і відмова від шкідливих звичок допоможуть підтримати рівень гормонів щитовидної залози в нормі. Але чому ж до цього маленького органу у формі метелика у нас на шиї стільки уваги?

Чому здорова щитовидка – запорука гарного самопочуття?

Щитовидна залоза хоч і має розмір близько 4 см, але її сміливо можна назвати одним з найважливіших органів. Гормони, що виділяються щитовидкою (тиреоїдні гормони), регулюють обмінні процеси, синтез вітамінів (наприклад – синтез вітаміну А в нашій печінки), беруть участь в синтезі інших гормонів, необхідних людині для нормального існування. Тиреоїдні гормони відповідають також за розвиток людини, її зріст, роботу імунної, серцево-судинної, нервової систем.

Від того, наскільки здорова наша щитовидна залоза, залежить обмін речовин, наша вага, сон, поведінка і настрій, сексуальне бажання. Якщо стається гормональний збій, то ці функції порушуються, а ще організм починає швидше старіти. Різкий набір ваг и, занепад сил, дратівливість, проблеми зі сном, погіршення пам'яті – ось далеко неповний список проблем, які неабияк псують нам життя. А викликають їх різні дисфункції щитовидної залози. На жіночому здоров'ї проблеми з щитовидкою можуть позначитися ще сильніше.

А чим важлива щитовидна залоза для жіночого здоров'я?

Здорова щитовидка – це не тільки струнка фігура і молода шкіра. Це також запорука функціонування жіночої репродуктивної системи. Оскільки саме щитовидна залоза відповідає за вироблення статевих гормонів, стан тканин матки, яєчників, а при вагітності – плаценти.

Як гіпертиреоз (надлишок гормонів щитовидки), так і гіпотиреоз (недолік) призводить до безпліддя, порушень менструального циклу, ускладнення вагітності, передчасних пологів, розумової відсталості у новонароджених. І деякі стани можуть розвинутися у жінки протягом життя.

А чому виникають проблеми з щитовидною залозою?

Один з факторів – наше старіння: з роками активність ендокринних залоз і щитовидки насамперед знижується. "Перші дзвінки" можуть з'явитися у віці близько 40 років: на такі зміни відразу реагує шкіра і тіло.

Ранні зморшки, целюліт, що різко з'явився, і зайва вага можуть бути ознаками як дефіциту, так і надлишку гормонів щитовидної залози.

Також до проблем з щитовидкою можуть призвести спадковість, діабет 1-го типу, аутоімунні проблеми, прийом деяких препаратів, проблеми в репродуктивній системі, застосування діагностичних речовин, що містять йод.

Тому якщо ви помітили різкі зміни в настрої, самопочутті, стані шкіри, раптово набрали вагу (або навпаки, активно і правильно худнете, але безрезультатно), є сенс перевірити, чи все гаразд з щитовидною залозою.

А як напевно зрозуміти, що з щитовидною залозою проблеми?

Крім стомлюваності, різкого набору ваги, дратівливості і забудькуватості при проблемах з щитовидкою часто починає сильно випадати волосся. Це викликається зниженням в крові білка феритину, який відповідає за стан волосяних фолікулів. Також при збої в роботі щитовидки у жінок починає "бушувати" тестостерон: тому волосся на тілі починає рости набагато активніше, причому в небажаних місцях. Також може змінюватися тембр голосу, починаються проблеми зі шлунком і кишечником.

При підозрі на проблеми з щитовидкою варто пройти УЗД і здати кров Фото: Depositphotos

Але дізнатися напевно, як працює ваша щитовидна залоза, допоможе аналіз крові на гормони щитовидки і УЗД щитовидної залози. Пройти діагностику важливо, щоб знати напевно, чим саме викликані перераховані вище симптоми. І розібратися з цим допоможе ендокринолог: в разі необхідності лікар призначить лікування, а також підкаже методи профілактики захворювань щитовидної залози. Адже часто люди помиляються і роблять речі, зовсім не корисні для щитовидки.

А чи правда, що щитовидці потрібен йод, тому потрібно більше засмагати біля моря?

Йод залозі дійсно потрібен, але надмірне перебування на сонці якраз шкідливе для щитовидної залози. Йод – це "будівельний матеріал" для гормонів, які виробляє щитовидка. Тому як його дефіцит, так і надлишок призводить до гормональних порушень. Морепродукти і йодована сіль допомагають наситити організм йодом, але все добре в міру.

Тривале зазмагання на сонці, навпаки, може стати причиною гормонального збою: якщо вас вже є проблеми з щитовидкою, то перебування на сонці варто обмежувати. І звичайно ж, для здоров'я щитовидної залози важливо те, що ми їмо.

А які продукти корисні і навпаки – шкідливі для щитовидки?

Крім раціону, важливо, щоб здоровим був кишечник, не було проблем з його роботою. Плюс наша фізична активність, якість сну і, звичайно ж, харчування впливає на гормональний фон. Для здоров'я щитовидки важлива здорова їжа: риба, морепродукти, безглютенові зернові (рис, гречка, кіноа), оливкова олія, сезонні фрукти, темні ягоди, овочі – особливо капуста, рукола, броколі. Але крім пасльонових: картоплі, баклажанів, томатів, болгарського перцю.

Підтримати щитовидку допоможуть сезонні фрукти, червоні ягоди, зелень Фото: freepik.com

При проблемах з щитовидкою варто уникати бобових, рафінованого цукру і олії, яєць, горіхів, пшеничних і борошняних продуктів, кондитерки, алкоголю, консервованих продуктів. Втім, цукор, консерви, продукти з різними засмачувачами і консервантами не корисні для здоров'я будь-якої людини.

Також нагадаємо, що раніше ми писали про симптоми захворювань щитовидної залози.

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