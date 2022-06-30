Як пити воду влітку і в спеку правильно – 5 корисних порад лікаря

Як пити воду влітку правильно саме для вас – питання індивідуальне, а корисні поради щодо питного режиму краще отримати у лікаря

Чи потрібно пити чисту воду більше влітку, адже безліч ЗОЖнків радять саме так і робити? Але насправді все ще існує чимало міфів щодо дотримання питного режиму – найголовніші допомогла розвінчати гастроентеролог Євгенія Бєлінська.

Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Літо та спека внесла свої корективи в наше самопочуття, раціон та питний режим. Враховуючи пору року, особливо актуальне для багатьох питання: скільки ж води та як саме необхідно вживати влітку?



1. Почнемо з кількості. Чи є норма споживання води на добу (одна для всіх)? Ні, такої норми немає. Кількість води, що випивається за день, залежить від статі, віку, фізичної активності, температури повітря, харчування, стану здоров'я.

Потреби у воді збільшуються при вагітності, лактації, лихоманці, діарейному синдромі, блювоті, прийомі осмотичних проносних препаратів (Форлакс, Легколакс тощо.), – каже Євгенія Бєлінська,- А також при інтенсивних фізичних навантаженнях.

Норми, які деякі люблять знаходити в інтернеті можуть бути розраховані хіба що для пацієнтів, які перебувають у реанімаційному відділенні та на парентеральному харчуванні.



2. Не можна водою запивати їжу, бо вона не перевариться. Це також міф. Воду можна вживати під час їди, вона не впливає на концентрацію шлункового соку і проходить через шлунок транзитом малою кривизною.

Води потрібно вживати стільки, скільки хочеться. Не слід недооцінювати свій організм.

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Пити воду незалежно від наявності спраги, бо так треба. Якщо не йдеться про гарячку, діарею чи блювоту, тоНе слід недооцінювати свій організм. Він цілком здатний коригувати свої потреби. І потреба у воді реалізується саме через почуття спраги.Потрібно пити багато води, щоб схуднути.Як би прикро від цього не було, але саме так. Інша річ, якщо людина замість води цілий день п'є соки, компоти, фреші, каву/чай/какао із цукром або солодкі газовані напої. Так, варто замінити більшість із них на воду. Це дозволить знизити калораж на добу і сприятиме схуднення.

Якщо ви замість води цілий день п'єте соки, газовану воду, солодкий компот – то варто замінити такі напої водою, це сприяє схуднення



Додам, що обережними з водою мають бути пацієнти із серцево-судинною патологією, хворобами нирок та печінки у стадії декомпенсації, гіпотиреозом (якщо ТТГ не досяг нормального рівня) – резюмує Ксенія Бєлінська.

Вода – це детокс. Ні,, печінка, шкіра та лімфатична система. Якщо ви дійсно потребуєте дезінтоксикації, то допомогу надають у стаціонарних умовах за допомогою внутрішньовенних інфузій та форсованого діурезу. А ось виводити водою "шлаки" – це не дуже хороша ідея.

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