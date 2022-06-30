Как пить воду летом и в жару правильно – 5 полезных советов врача

Как пить воду летом правильно именно для вас – вопрос индивидуальный, а полезные советы по питьевому режиму лучше получить у врача / Фото: freepik.com

Нужно ли пить чистую воду больше летом, ведь множество ЗОЖнков советуют именно так и делать? Но на само деле все еще существует немало мифов на счет соблюдения питьевого режима – самые основные помогла развенчать гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

Реклама

Лето и жара внесла свои коррективы в наше самочувствие, рацион и питьевой режим. Учитывая время года, особенно актуален для многих вопрос: сколько же воды и как именно необходимо употреблять летом?



1. Начнем с количества. Есть ли норма употребления воды в сутки (одна для всех)? Нет, такой нормы не существует. Количество выпиваемой за день воды зависит от пола, возраста, физической активности, температуры воздуха, питания, состояния здоровья.

Потребности в воде увеличиваются при беременности, лактации, лихорадке, диарейном синдроме, рвоте, при приеме осмотических слабительных препаратов (Форлакс, Легколакс и т.п.), – говорит Евгения Белинская,- А также при интенсивных физических нагрузках.

Нормы, которые некоторые любят находить в интернете, могут быть рассчитаны разве что для пациентов, находящихся в реанимационном отделении и на парентеральном питании.



2. Нельзя водой запивать пищу, потому что она не переварится. Это тоже миф. Воду можно употреблять во время еды, она не влияет на концентрацию желудочного сока и проходит через желудок транзитом по малой кривизне.

Воды нужно употреблять столько, сколько хочется. Не следует недооценивать свой организм. / Фото: freepik.com

Реклама

Пить воду независимо от наличия жажды, потому что "так надо". Если речь не идет о горячке, диарее или рвоте, тоНе следует недооценивать свой организм. Он вполне способен корректировать свои потребности. И потребность в воде реализуется именно из-за чувства жажды.Нужно пить много воды, чтобы похудеть.Как бы досадно от этого ни было, но именно так. Другое дело, если человек вместо воды целый день пьет соки, компоты, фреши, кофе/чай/какао с сахаром или сладкие газированные напитки. Да, стоит заменить большинство из них на воду. Это позволит снизить калораж в сутки и будет способствовать похудению.

Если вы вместо воды целый день пьете соки, газировку, сладкий компот – то стоит заменить такие напитки водой, это способствует похудению / Фото: freepik.com



Добавлю, что осторожными с водой должны быть пациенты с сердечно-сосудистой патологией, болезнями почек и печени в стадии декомпенсации, гипотиреозом (если ТТГ не достиг нормального уровня) – резюмирует Ксения Белинская.

Вода – это детокс. Нет,, печень, кожа и лимфатическая система. Если вы действительно нуждаетесь в дезинтоксикации, то помощь оказывают в стационарных условиях с помощью внутривенных инфузий и форсированного диуреза. А вот выводить водой "шлаки" это не очень хорошая идея.

Также мы писали, чем бузина и что приготовить из нее – рецепт от Евгения Клопотенко.

Узнайте также почему сильно отекают ноги в жару и как с этим бороться.