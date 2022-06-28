Чим корисна бузина і що приготувати з неї – рецепт від Євгена Клопотенка

Чорна бузина багата вітамінами та мінералами, її суцвіття, листя, ягоди та коріння використовують у народній медицині, а з ароматних ягід та квітів готують варення та компоти

Бузина корисна: рослину використовують у медицині та кулінарії, а приготувати з неї можна варення, начинку або використовувати рецепт компоту / Фото: instagram.com/klopotenko

Бузину можна сміливо назвати українським суперфудом , цю рослину використовують у медицині, кулінарії та косметології. Чим корисна бузина і що можна швидко приготувати зараз, у період її цвітіння – дізнаємося з експертами.

Сиропи і чаї з бузини застосовують під час застуди, відома бузина, як сечогінний засіб, а також ягоди мають проносну, протимікробну дію, допомагаючи вивести з кишечника всі шлаки і токсини. Однак на ягоди бузини або іншу частину цієї рослини може бути алергія , також з особливою обережністю слід вживати бузину людям із запаленням органів травлення, цукровим діабетом та у першому триместрі вагітності.

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Чорні ягоди бузини додають у соуси, з них роблять кисіль, морс, джем, желе, пастилу

Чорні ягоди бузини додають у соуси, з них роблять кисіль, морс, джем, желе, пастили. А ароматні квіти бузини теж використовують у кулінарії, варять компот, ароматизують чай, конфітури та оцет. Рецептом компоту з бузини та вишень поділився популярний український експерт Євген Клопотенко.

Бузину, якщо що, можна брати сушену, а вишні – заморожені, А тепер рецепт компоту, від якого душа танцюватиме. (безалкогольний):

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8-10 суцвіть бузини промийте (якщо берете сушені, то не треба).

400 г морозива вишень залийте 2,5 л води, додайте 100-125 г цукру, 1 ч.л. кориці, бузини і поставте на вогонь.

Коли компот закипить, потримайте його на вогні лише 2 хвилини і вимикайте. Потім залиште остигати і наполягати. Пити компот слід холодним, з хорошим шматком льоду і якщо хочеться – з м'ятою. Як бачите, все просто.

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