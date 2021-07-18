Як відучити дитину від соски-пустушки – відповів лікар Комаровський

Євген Комаровський радить залишити малюка в спокої, якщо він не може заснути без соски. А якщо хочете відучити від пустушки – то тільки педагогічними методами

Часто у однорічних і більш дорослих дітей батьки хочуть забрати пустушку, з якої він звик засинати: мовляв, час прийшов. Як виховати щасливу дитину і відучити дитину від соски-пустушки і чи потрібно це робити – розповів популярний дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

А для батьків ми зібрали 10 Лайфхак, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім. Ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають сьогодні популярні в медіа і хто задає моду.

Як відучити малюка від пустушки, щоб він не плакав?

Часто діти старше року, які все ще "жують" пустушку, не хочуть засинати без такої соски. Та й на вулиці нерідко малюки не проти погуляти з пустушкою, ніж часто викликають обурення сусідських бабусь.

Реклама

Чи можна відучити дитину від пустушки так, щоб не нашкодити його психіці? Популярний педіатр Євген Комаровський відзначає, що немає ніяких таблеток або ліків, які б відучили малюка від соски. Методи – тільки педагогічні: відволікати, розважати, намазувати пустушку "несмачним".

Читайте також: Чим дитина часто травмується вдома і як цього уникнути – відповідь доктора Комаровського



Якщо ж дитина ніяк не може спати без пустушки, то не потрібно намагатися її відучувати. Більшість світових педіатрів зійшлися на думці, що для дитини в рік-півтора ніякої загрози пустушка не несе.

А якщо все-таки батьки вирішили відучити дитину від соски?

Тоді запасіться терпінням і відволікайте і розважайте малюка, щоб він поступово відвик від пустушки. Швидше за все більше знервовується мама, ніж сам малюк. І, як зазначає Євген Комаровський, в більшості випадків батьки починають забирати пустушки у малюків не за власним бажанням, а під впливом бабусь або сусідів.

Також раніше ми писали, скільки фруктів давати дитині.