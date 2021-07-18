Как отучить ребенка от соски-пустышки – ответил доктор Комаровский

Евгений Комаровский советует оставить малыша в покое, если он не может заснуть без соски. А если хотите отучить от пустышки – то только педагогическими методами

Часто у годовалых и более взрослых детей родители хотят забрать пустышку, с которой он привык засыпать: мол, время пришло. Как воспитать счастливого ребенка и отучить ребенка от соски-пустышки и нужно ли это делать – рассказал популярный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

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Как отучить малышка от пустышки, чтобы он не плакал?

Часто дети старше года, которые все еще "жуют" пустышку, не хотят засыпать без такой соски. Да и на улице нередко малыши не прочь погулять с пустышкой, чем часто вызывают негодование соседских бабушек.

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Можно ли отучить ребенка от пустышки так, чтобы не навредить его психике? Популярный педиатр Евгений Комаровский отмечает, что нет никаких таблеток или лекарств, которые бы отучили малыша от соски. Методы — только педагогические: отвлекать, развлекать, намазывать пустышку "невкусностями".

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Если же ребенок никак не может спать без пустышки, то не нужно пытаться его отучать. Большинство мировых педиатров сошлись во мнении, что для ребенка в год-полтора никакой угрозы пустышка не несет.

А если все-таки родители решили отучить ребенка от соски?

Тогда запаситесь терпением и отвлекайте и развлекайте малыша, чтобы он постепенно отвык от пустышки. Скорее всего больше изнервничается мама, чем сам малыш. И, как отмечает Евгений Комаровский, в большинстве случаев родители начинают забирать пустышки у малышей не по собственному желанию, а под влиянием бабушек или соседей.

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