Як швидко зняти напад тривоги без ліків – 5 порад психолога

Швидко зняти напад тривоги без ліків допоможуть обійми, також можна обійняти себе або пограти в комп'ютерну гру / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Кожен українець, де б він нині перебував, переживає величезний стрес через напад Росії на Україну. Прискорений пульс, тремтіння в руках, небажання їсти чи навпаки – дикий апетит, неможливість заснути… це прояв тривожності. Як швидко зуміти заспокоїтися та подбати про себе, своїх рідних та близьких – розповіла кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко.

Марина Діденко / Фото: пресслужба

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Як провляється тривога, її симптоми

Наш внутрішній механізм самозбереження починає реагувати на загрозу небезпеки та подає сигнали, тобто всі прояви тривожності – це нормально у будь-якій стресовій ситуації .

Серце б'ється так, ніби хоче достукатися до небес. Руки тремтять. Зовсім не хочеться їсти. Або навпаки – з'їв би слона та ще чогось на десерт. А ще безмежно довгі ночі, вишиті безсонням. Знайомо? Це все тривога, – каже Марина Діденко, – Це наш внутрішній дзвін, який починає бити на сполох під час небезпеки. Він каже нам: "Ось тут загроза, треба діяти, щоб урятуватися!"

Але коли "дзвони тривоги" дзвонять надто сильно, це може призвести до серйозних наслідків у психічному та фізичному здоров'ї людини. Тому, коли важко, боляче, нестерпно, то дуже важливо подбати про себе.

Якщо тривожність не дає спокою, зверніться за психологічною допомогою, зараз психологи, психотерапевти працюють онлайн безкоштовно / Фото: freepik.com

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Якщо є можливість, то зверніться за психологічної допомоги ю, зараз психологи, психотерапевти працюють онлайн безкоштовно та можуть вас проконсультувати онлайн. Також знизити тривогу допоможуть прості поради.

Що робити, якщо накриває тривога та страшно?

Насправді способи, як зуміти заспокоїтися, досить прості – але від цього вони не менш дієві, тож спробуйте:

Пити більше води. Але зробіть це не так, як ви звикли: візьміть склянку, наповніть її водою, соломинку та пийте маленькими ковтками. Тривога відразу почне знижуватися. Чому? Тому що в процесі поглинання води заспокоюється дихання, знижується прискорений ритм серця і тривожність йде на спад. Спробуйте пограти у мобільну гру, навіть якщо ви це не любите. Банальний тетріс або Angry Birds, завантажені на телефон, вам допоможуть переключити увагу, пограйте хвилин 20-30. Недарма вчені свідчать, що якщо швидко виконати інтенсивне візуальне завдання, то рівень тривожності знизиться. З'їжте щось хрумке – наприклад, чіпси, сухарі, похрумтіть морквою або яблуком. Коли ви жуєте хрумку їжу, включається аудіальне сприйняття, це допомагає заспокоїти думки та знизити тривогу. Пам'ятайте про такі дієві "ліки", як обійми. Обійми з коханими, друзями і навіть із незнайомими людьми допомагають виробити більше окситоцину, який знижує рівень тривожності. Якщо обіймати нема кого, то обійміть себе за плечі або загорніться в ковдру, спальник, теплу куртку і посидіть так, поки не заспокоїтеся. Якщо є можливість дістати жувальну гумку – пожуйте. Жуйка допоможе знизити стрес, тому що якщо зосередитися і пожувати її хвилин 15, то мозкова активність стимулюється і рівень кортизолу, гормону стресу, знижується. До речі, саме тому в раціоні солдатів армії США завжди є жуйка.

Пам'ятайте, що після кожної темної ночі завжди настає світанок. І ми обов'язково обіймемо наших рідних та близьких на світанку, який вже близький.

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