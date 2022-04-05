Как быстро снять приступ тревоги без лекарств – 5 советов психолога

Быстро снять приступ тревоги без лекарств помогут объятия, также можно обнять себя или поиграть в компьютерную игру / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Каждый украинец, где бы он сейчас ни находился, переживает огромный стресс из-за нападения России на Украину. Учащенный пульс, дрожь в руках, нежелание есть или наоборот – дикий аппетит, невозможность заснуть… все это проявление тревожности. Как быстро суметь успокоиться и позаботиться о себе, своих родных и близких – рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

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Как проявляется тревога, ее симптомы

Наш внутренний механизм самосохранения начинает реагировать на угрозу опасности и подает сигналы, то есть все проявления тревожности – это нормально в любой стрессовой ситуации.

Сердце колотится так, будто хочет достучаться до небес. Руки неверно дрожат. Совершенно не хочется есть. Или наоборот – съел бы слона и еще чего-нибудь на десерт. А еще безгранично долгие ночи, вышитые бессонницей. Знакомо? Это все тревога,- говорит Марина Диденко,- Это наш внутренний звон, который начинает бить тревогу во время опасности. Он говорит нам: "Вот здесь угрозы, надо действовать, чтобы спастись!"

Но когда "колокола тревоги" звонят слишком сильно, это может привести к серьезным последствиям в психическом и физическом здоровье человека. Поэтому, когда тяжело, больно, невыносимо, то очень важно позаботиться о себе.

Если тревожность не дает покоя, то обратитесь за психологической помощью, сейчас психологи, психотерапевты работают онлайн бесплатно / Фото: freepik.com

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Если есть возможность, то обратитесь за психологической помощью, сейчас психологи, психотерапевты работают онлайн бесплатно и могут вас проконсультировать онлайн. Также снизить тревогу помогут простые советы.

Что делать, если накрывает тревога и страшно?

На самом деле способы, как суметь успокоиться, довольно просты – но от этого они не менее действенные, итак, попробуйте:

Пить больше воды. Но сделайте это не так, как вы привыкли: возьмите стакан, наполните его водой, соломинку и пейте маленькими глотками. Тревожность сразу начнет снижаться. Почему? Потому что в процессе поглощения воды успокаивается дыхание, снижается ускоренный ритм сердца м тревожность идет на спад. Попробуйте поиграть в мобильную игру, даже если вы это не любите. Банальный тетрис или Angry Birds, скачанные на телефон вам помогут переключи внимание, поиграйте минут 20-30. Не зря ученые говорят о том, что если быстро выполнить интенсивное визуальное задание, то уровень тревожности снизится. Съешьте что-то хрустящее – например, чипсы, сухари, похрустите морковью или яблоком. Когда вы жуете хрустящую еду, включается аудиальное восприятие, это помогает успокоить мысли и снизить тревогу. Помните про такое действенное "лекарство", как объятия. Объятия с любимыми, друзьями и даже с незнакомыми людьми помогают выработать больше окситоцина, который снижает уровень тревожности. Если обнимать некого, то обнимите себя за плечи или завернитесь в одеяло, спальник, теплую куртку и посидите так, пока не успокоитесь. Если есть возможность достать жевательную резинку – пожуйте. Жвачка поможет снизить стресс, потому что если сосредоточиться и подевать ее минут 15, то мозговая активность стимулируется и уровень кортизола, гормона стресса, снижается. Между прочим, именно поэтому в рационе солдат армии США всегда есть жвачка.

Помните, что после каждой темной ночи всегда наступает рассвет. И мы обязательно обнимем наших родных и близких на рассвете, который уже близок.

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