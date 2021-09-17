Jacquemus зняли рекламу з собаками. Це наймиліше, що ми сьогодні бачили (фото)

Реклама Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus
Jacquemus випустили нову рекламну кампанію, головними героями якої стали домашні улюбленці – собаки. У зйомці з'явилися далматинці, хаскі, кане-корсо, бородаті коллі та інші породи тварин.
Лукбук був присвячений аксесуарам з нової осінньо-зимової колекції бренду 2021 року. До неї увійшли: бестселер Jacquemus мікросумочка Le Chiquito різних кольорів, гаманці, які кріпляться на широкий шкіряний пояс і чохли для смартфонів.
Довгі ремінці для сумок в кампейні використали як повідки для собак. Сама ж реклама вийшла під назвою "Яка ти собака?" Кампанія була натхненна жартівливими тестами в Мережі.
Креативний директор бренду Симон Порт Жакмюс в коментарях до посту в Instagram зазначив, що він кане-корсо на знімку.
Над зйомкою працювали дует фотографів Карлін Джейкобс і Імрух Аша.
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