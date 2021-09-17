Jacquemus сняли рекламу с собаками. Это самое милое, что мы сегодня видели (фото)

Реклама Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Jacquemus выпустили новую рекламную кампанию, главными героями которой стали домашние любимцы – собаки. В съемке появились далматинцы, хаски, кане-корсо, бородатые колли и другие породы.

Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Лукбук был посвящен аксессуарам из новой осенне-зимней коллекции бренды 2021 года. В нее вошли: бестселлер Jacquemus микросумочка Le Chiquito разных цветов, кошельки, которые крепятся на широкий кожаный пояс и чехлы для смартфонов.

Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Длинные ремешки для сумок в кампейне использовали как поводки для собак. Сама же реклама вышла под названием "Какая ты собака?" Кампания была вдохновлена шуточными тестами в Сети.

Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

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Креативный директор бренда Симон Порт Жакмюс в комментариях к посту в Instagram отметил, что он кане-корсо на снимке.

Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Над съемкой работали дуэт фотографов Карлин Джейкобс и Имрух Аша.

Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

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