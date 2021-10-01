Instagram-акаунти Кардаш'ян і Бібера негативно впливають на психіку. Розповідаємо чому

Пости знаменитостей негативно позначаються на ментальному здоров'ї, хочемо ми цього чи ні / Фото: instagram.com/justinbieber, instagram.com/kimkardashian

Внутрішнє дослідження Facebook, яке вдалося роздобути журналістам The Wall Street Journal, пролило світло на вплив соцмереж на наше життя. Аналітики компанії опитали 100 000 користувачів Instagram в дев'яти країнах, включаючи США, Австралію, Францію і Бразилію, ще в березні і квітні 2020 року.

Дослідження під назвою "Соціальне порівняння в Instagram" показало, що люди найчастіше дивляться акаунти знаменитостей. Контент, який постять зірки, негативно впливає на ментальне здоров'я в більшій чи меншій мірі. Все тому, що люди порівнюють свою реальність і власні пости з тим, що відбувається в житті лідерів думок.

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Також пости і сторіз інфлюенсерів – це майже половина всього контенту, який користувачі бачать в Instagram. Перегляд більшої кількості такого контенту був пов'язаний з сильними негативними порівняннями.

Так, найбільш негативний вплив на психіку користувачі отримали від акаунтів Кім Кардаш'ян, Джастіна Бібера, Чарлі Дамель, Аріани Гранде і Кендалл Дженнер.

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У той же час, ті, хто підписаний на Еллен Дедженерес, Уілла Сміта і футболіста Неймара, зазнали менше негативних наслідків.

Компанія Facebook Inc. повинна дати свідчення на слуханнях в Сенаті про вплив своєї продукції на психічне здоров'я, особливо молоді.

Питання про те, як впливають соцмережі на наше життя, піднімався психологами давно. Ідеальна картинка, яку люди бачать в Instagram, насправді прямо протилежна реаліям. Як боротися з цим – ніхто не знає. Поки компанії продовжують шукати способи убезпечити користувачів, нам же залишається не брати все видиме за правду, ретельно фільтрувати контент і більше часу приділяти реальному життю.

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