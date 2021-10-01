Instagram-аккаунты Кардашьян и Бибера негативно влияют на психику. Рассказываем почему

Посты знаменитостей негативно сказываются на ментальном здоровье, хотим мы этого или нет / Фото: instagram.com/justinbieber, instagram.com/kimkardashian

Внутреннее исследование Facebook, которое удалось заполучить журналистам The Wall Street Journal, пролило свет на влияние соцсетей на нашу жизнь. Аналитики компании опросили 100 000 пользователей Instagram в девяти странах, включая США, Австралию, Францию и Бразилию, еще в марте и апреле 2020 года.

Исследование под названием "Социальное сравнение в Instagram" показало, что люди чаще всего смотрят аккаунты знаменитостей. Контент, который постят звезды, негативно влияет на ментальное здоровье в большей или меньшей мере. Все потому, что люди сравнивают свою реальность и собственные посты с тем, что происходит в жизни лидеров мнений.

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Также посты и сториз инфлюенсеров – это почти половина всего контента, который пользователи видят в Instagram. Просмотр большего количества такого контента был связан с сильными отрицательными сравнениями.

Так, наиболее негативное влияние на психику пользователей оказали аккаунты Ким Кардашьян, Джастина Бибера, Чарли Дамелио, Арианы Гранде и Кендалл Дженнер.

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В то же время, те, кто подписан на Эллен Дедженерес, Уилла Смита и футболиста Неймара, испытали меньше негативных последствий.

Компания Facebook Inc. должна дать показания на слушаниях в Сенате о влиянии своей продукции на психическое здоровье, особенно молодежи.

Вопрос о том, как влияют соцсети на нашу жизнь, поднимался психологами давно. Идеальная картинка, которую люди видят в Instagram, на самом деле прямо противоположна реалиям. Как бороться с этим – никто не знает. Пока компании продолжают искать способы обезопасить пользователей, нам же остается не принимать все видимое за правду, тщательно отсеивать контент и больше времени уделать реальной жизни и ее красотам.

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