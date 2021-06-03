10 ідеальних фото з Instagram, коли щось непомітно пішло не так
Інтернет-детективи вирішили викрити тих, хто зайшов занадто далеко: хлопців з гігантськими біцепсами і дівчат з ідеальною фігурою, гладкою шкірою, великими грудьми і обличчям без зморшок
Instagram – це альтернативний всесвіт. Там діють свої закони, але абсолютну владу має Photoshop. Багато хто з нас вміють користуватися цим графічним редактором, але далеко не усі.
Користувачі платформи Reddit створили сторіночку Instagram Reality, де публікують курйозні та смішні випадки невдалої обробки фотографій у графічних програмах.
Інтернет-детективи вирішили викрити тих, хто зайшов занадто далеко: хлопців з гігантськими біцепсами, дівчат з ідеальною фігурою, гладкою шкірою, великими грудьми та обличчям без зморшок.
І хоч це дуже кумедно, однак дослідники впевнені, що бездоганні знімки в Instagram призводять до того, що користувачі, які побачили їх, починають соромитися свого тіла, не можуть його прийняти і полюбити.
Ми вважаємо, що важливий крок на шляху подолання цієї проблеми – посміятися над нею!
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Напевно, ви помічали, що досить часто те, що ми бачимо в Instagram, і те, що є в реальності, м'яко кажучи, відрізняється.
Величезна кількість Instagram-профілів з ідеальними фотографіями змушує людей по всьому світу комплексувати та переживати через свою фігуру, зовнішній вигляд, одяг та інтер'єри у квартирі. Але раптом все зовсім не так, як нам здається?
Якщо ви подивитесь за лаштунки ідеальних фотосесій, то побачите реальний світ – з безглуздими помилками, неконтрольованим сміхом і хаосом.
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