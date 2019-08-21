Хлібний Спас-2021: ТОП-5 рецептів домашнього хліба

Рецепти домашнього хліба / Фото: Unsplash
Третій Спас, він же Горіховий, він же Хлібний святкується 29 серпня. Цього дня заведено пригощати одне одного найрізноманітнішою випічкою з горіхами, а ще – випікати домашній хліб з борошна нового врожаю. Нижче знайдете рецепти, які зможуть задовольнити найвибагливіших. Це і бездріжджовий хліб, і з цибулею і сиром, і домашній багет.
Житній хліб з журавлиною і насінням
Житній хліб з журавлиною і насінням / Фото: Depositphotos
Складові
- 200 г житнього борошна
- 300 г пшеничного борошна
- 350 мл теплої води
- 2 ч. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 100 г сушеної журавлини
- 1-2 ст. л. очищеного насіння соняшнику
- 1 ст. л. олії
- 1,5 ч. л. сухих дріжджів
Спосіб приготування
- Змішайте дріжджі з борошном, додайте сіль і цукор.
- Поступово влийте теплу воду, починаючи заміс тіста.
- Викладіть тісто на присипаний борошном стіл і місіть, доки воно не стане м'яким і майже не липнутиме до рук.
- Сформуйте кулю, накрийте її харчовою плівкою і поставте в тепле місце підходити.
- Журавлину залийте теплою водою на 15 хвилин, промийте та висушіть.
- Тісто, що підійшло, знову викладіть на притрушений борошном стіл, додайте журавлину і насіння соняшнику. Місіть тісто до рівномірного розподілу журавлини і насіння.
- Знову сформуйте кулю і поставте в тепле місце на 1 годину.
- Тісто, що підійшло, примніть, сформуйте буханець. Зверху зробіть надрізи і готуйте в попередньо розігрітій до 220 градусів духовці 5 хвилин. Зменшіть нагрів до 200 градусів і випікайте до готовності.
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Бездріжджовий хліб на кефірі
Хліб на кефірі / Фото: Depositphotos
Складові
- 1 чашка цільнозернового борошна
- 0,5 чашки житнього або кукурудзяного борошна
- 1 чашка кефіру, йогурту або ряжанки
- 0,5 ч. л. солі
- 0,5 ч. л. соди
- 1 ст. л. рідкого меду або цукру
- Кунжут, насіння льону або насіння соняшнику – за бажанням
Спосіб приготування
- Взяти чашку ємністю 250-300 мл і відміряти інгредієнти.
- У миску просіяти всю борошно, додати сіль і соду.
- Сюди ж насипати кілька ложок кунжуту або іншого насіння.
- У чашці кефіру розчинити ложку меду і вилити в борошно. Добре розмішати.
- Готове тісто розмішати ложкою.
- Прямокутну форму для кексу або хліба змастити маслом.
- Вилити тісто у форму, накрити рушником і залишити в теплому місці на годину.
- Відправити хліб в розігріту до 220 градусів духовку на 20 хвилин. Потім зменшити температуру до 180 градусів і готувати ще 40 хвилин.
- Готовність перевірити дерев'яною шпажкою. Перед подачею хліб остудити.
Домашній багет
Багет домашній / Фото: Depositphotos
Складові
- 600 мл теплої води
- 1 кг хлібного борошна
- 50 мл олії
- 3 ч. л. крупної солі
- 2 ст. л. цукру
- 15 г сухих дріжджів
Спосіб приготування
- Борошно просіяти і змішати з дріжджами.
- Теплу воду перемішати з іншими інгредієнтами і, поступово додаючи борошно, замісити тісто. Накрити серветкою і поставити в тепле місце на 2 години.
- Тісто, що підійшло, прим'яти і розділити на три частини.
- Кожен шматок тіста розкачати в прямокутний корж і згорнути в рулет, надаючи форму багета.
- Укласти батони на змащене маслом деко і зробити зверху надрізи гострим ножем. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.
- Перед подачею хліб остудити.
Французький хліб з житнього та пшеничного борошна
Французький хліб з житнього та пшеничного борошна / Фото: Depositphotos
Складові
- 2 склянки пшеничного борошна + для замішування
- 1 склянка житнього борошна
- 2 ч. л. сухих дріжджів
- 1 ст. л. цукру
- 1 1/2 ч. л. солі
- 280 мл води
Спосіб приготування
- Змішати і просіяти в миску пшеничне і житнє борошно. Перемішати із сухими дріжджами. У центрі зробити поглиблення, по краях насипати сіль, цукор. Вливаючи в поглиблення теплу воду, замісити тісто. Якщо воно сухувате, додати трохи води.
- Перенести його на присипану борошном поверхню і енергійно місити приблизно 7-10 хвилин, доки не стане гладким і однорідним.
- Покласти тісто в миску, злегка змащену олією, і покрутити, щоб з усіх боків покрилося олією.
- Накрити харчовою плівкою і дати підійти в теплому місці.
- Потім прим'яти, злегка вимісити і сформувати буханець або овальні булочки.
- Покласти на деко, накрите пекарським папером, накрити плівкою і дати ще раз підійти впродовж 30-45 хвилин.
- Відправити в духовку, попередньо нагріту до 190 градусів, і випікати до готовності.
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Сирно-цибулевий хліб у мультиварці
Хліб з сиром та цибулею / Фото: Depositphotos
Складові
- 2 ч. л. сухих дріжджів
- 400 г борошна
- Сіль і цукор – по 1 ч. л.
- 1 склянка води
- 4 ст. л. олії
- 120 г сиру
- 1 велика цибулина
- Невеликий шматочок вершкового масла
Спосіб приготування
- Нарізати цибулю півкільцями і підрум'янити на сковороді з додаванням олії до золотистого кольору, поперчити.
- Твердий сир натерти крупно на тертці.
- Змішати в окремій ємності борошно, дріжджі, цукор і сіль, додати теплу воду, тертий сир, обсмажену цибулю, 2 ст. л. олії і перемішати.
- Замісити тісто і помістити його в змащену вершковим маслом чашу.
- Увімкнути на 2 хвилини режим "Підігрів" або "Йогурт" (щоб тісто швидше піднялося, потрібно його нагріти до 40 градусів). Залишити під кришкою на 1 годину.
- Далі увімкнути режим "Випічка" на 30 хвилин. По закінченню програми необхідно перевернути хліб і пекти його ще 30 хвилин.
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