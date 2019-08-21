Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Lifestyle Смачно

Хлібний Спас-2021: ТОП-5 рецептів домашнього хліба

Ірина Маслова
27 серпня, 10:35
На Третій Спас готують випічку з борошна нового врожаю. Нижче знайдете рецепти сирно-цибулевого в мультиварці, французького з житнього та пшеничного борошна, домашнього багета, бездріжджового на кефірі, хліба з журавлиною і насінням

Рецепти домашнього хліба / Фото: Unsplash

Третій Спас, він же Горіховий, він же Хлібний святкується 29 серпня. Цього дня заведено пригощати одне одного найрізноманітнішою випічкою з горіхами, а ще – випікати домашній хліб з борошна нового врожаю. Нижче знайдете рецепти, які зможуть задовольнити найвибагливіших. Це і бездріжджовий хліб, і з цибулею і сиром, і домашній багет.

Житній хліб з журавлиною і насінням

Житній хліб з журавлиною і насінням / Фото: Depositphotos

Складові

  • 200 г житнього борошна
  • 300 г пшеничного борошна
  • 350 мл теплої води
  • 2 ч. л. солі
  • 1 ст. л. цукру
  • 100 г сушеної журавлини
  • 1-2 ст. л. очищеного насіння соняшнику
  • 1 ст. л. олії
  • 1,5 ч. л. сухих дріжджів

Спосіб приготування

  1. Змішайте дріжджі з борошном, додайте сіль і цукор.
  2. Поступово влийте теплу воду, починаючи заміс тіста.
  3. Викладіть тісто на присипаний борошном стіл і місіть, доки воно не стане м'яким і майже не липнутиме до рук.
  4. Сформуйте кулю, накрийте її харчовою плівкою і поставте в тепле місце підходити.
  5. Журавлину залийте теплою водою на 15 хвилин, промийте та висушіть.
  6. Тісто, що підійшло, знову викладіть на притрушений борошном стіл, додайте журавлину і насіння соняшнику. Місіть тісто до рівномірного розподілу журавлини і насіння.
  7. Знову сформуйте кулю і поставте в тепле місце на 1 годину.
  8. Тісто, що підійшло, примніть, сформуйте буханець. Зверху зробіть надрізи і готуйте в попередньо розігрітій до 220 градусів духовці 5 хвилин. Зменшіть нагрів до 200 градусів і випікайте до готовності.

Читайте також:

Бездріжджовий хліб на кефірі

Хліб на кефірі / Фото: Depositphotos

Складові

  • 1 чашка цільнозернового борошна
  • 0,5 чашки житнього або кукурудзяного борошна
  • 1 чашка кефіру, йогурту або ряжанки
  • 0,5 ч. л. солі
  • 0,5 ч. л. соди
  • 1 ст. л. рідкого меду або цукру
  • Кунжут, насіння льону або насіння соняшнику – за бажанням

Спосіб приготування

  1. Взяти чашку ємністю 250-300 мл і відміряти інгредієнти.
  2. У миску просіяти всю борошно, додати сіль і соду.
  3. Сюди ж насипати кілька ложок кунжуту або іншого насіння.
  4. У чашці кефіру розчинити ложку меду і вилити в борошно. Добре розмішати.
  5. Готове тісто розмішати ложкою.
  6. Прямокутну форму для кексу або хліба змастити маслом.
  7. Вилити тісто у форму, накрити рушником і залишити в теплому місці на годину.
  8. Відправити хліб в розігріту до 220 градусів духовку на 20 хвилин. Потім зменшити температуру до 180 градусів і готувати ще 40 хвилин.
  9. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою. Перед подачею хліб остудити.

Домашній багет

Багет домашній / Фото: Depositphotos

Складові

Реклама
  • 600 мл теплої води
  • 1 кг хлібного борошна
  • 50 мл олії
  • 3 ч. л. крупної солі
  • 2 ст. л. цукру
  • 15 г сухих дріжджів

Спосіб приготування

  1. Борошно просіяти і змішати з дріжджами.
  2. Теплу воду перемішати з іншими інгредієнтами і, поступово додаючи борошно, замісити тісто. Накрити серветкою і поставити в тепле місце на 2 години.
  3. Тісто, що підійшло, прим'яти і розділити на три частини.
  4. Кожен шматок тіста розкачати в прямокутний корж і згорнути в рулет, надаючи форму багета.
  5. Укласти батони на змащене маслом деко і зробити зверху надрізи гострим ножем. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.
  6. Перед подачею хліб остудити.

Французький хліб з житнього та пшеничного борошна

Французький хліб з житнього та пшеничного борошна / Фото: Depositphotos

Складові

  • 2 склянки пшеничного борошна + для замішування
  • 1 склянка житнього борошна
  • 2 ч. л. сухих дріжджів
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 1/2 ч. л. солі
  • 280 мл води

Спосіб приготування

  1. Змішати і просіяти в миску пшеничне і житнє борошно. Перемішати із сухими дріжджами. У центрі зробити поглиблення, по краях насипати сіль, цукор. Вливаючи в поглиблення теплу воду, замісити тісто. Якщо воно сухувате, додати трохи води.
  2. Перенести його на присипану борошном поверхню і енергійно місити приблизно 7-10 хвилин, доки не стане гладким і однорідним.
  3. Покласти тісто в миску, злегка змащену олією, і покрутити, щоб з усіх боків покрилося олією.
  4. Накрити харчовою плівкою і дати підійти в теплому місці.
  5. Потім прим'яти, злегка вимісити і сформувати буханець або овальні булочки.
  6. Покласти на деко, накрите пекарським папером, накрити плівкою і дати ще раз підійти впродовж 30-45 хвилин.
  7. Відправити в духовку, попередньо нагріту до 190 градусів, і випікати до готовності.

Читайте також:

Сирно-цибулевий хліб у мультиварці

Хліб з сиром та цибулею / Фото: Depositphotos

Складові

  • 2 ч. л. сухих дріжджів
  • 400 г борошна
  • Сіль і цукор – по 1 ч. л.
  • 1 склянка води
  • 4 ст. л. олії
  • 120 г сиру
  • 1 велика цибулина
  • Невеликий шматочок вершкового масла

Спосіб приготування

  1. Нарізати цибулю півкільцями і підрум'янити на сковороді з додаванням олії до золотистого кольору, поперчити.
  2. Твердий сир натерти крупно на тертці.
  3. Змішати в окремій ємності борошно, дріжджі, цукор і сіль, додати теплу воду, тертий сир, обсмажену цибулю, 2 ст. л. олії і перемішати.
  4. Замісити тісто і помістити його в змащену вершковим маслом чашу.
  5. Увімкнути на 2 хвилини режим "Підігрів" або "Йогурт" (щоб тісто швидше піднялося, потрібно його нагріти до 40 градусів). Залишити під кришкою на 1 годину.
  6. Далі увімкнути режим "Випічка" на 30 хвилин. По закінченню програми необхідно перевернути хліб і пекти його ще 30 хвилин.

Також приготуйте пиріжки з овочами – самоси. Як це зробити – дивіться у відео.

Ще один рецепт хліба до Спасу – з горіхами і журавлиною – знайдете тут.

Реклама