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Хлебный Спас-2021: ТОП-5 рецептов домашнего хлеба

Ирина Маслова
27 августа, 10:35
На Третий Спас готовят выпечку из хлеба нового урожая. Ниже найдете рецепты сырно-лукового в мультиварке, французского из ржаной и пшеничной муки, домашнего багета, бездрожжевого на кефире, хлеба с клюквой и семечками

Рецепты домашнего хлеба / Фото: Unsplash

Третий спас, он же Ореховый, он же Хлебный празднуется 29 августа. В этот день принято угощать друг друга самой разной выпечкой с орехами, а еще – выпекать домашний хлеб из муки нового урожая. Ниже найдете рецепты, которые смогут удовлетворить самых требовательных. Это и бездрожжевой хлеб, и с луком и сыром, и домашний багет.

Ржаной хлеб с клюквой и семечками

Домашний ржаной хлеб с клюквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 200 г ржаной муки
  • 300 г пшеничной муки
  • 350 мл теплой воды
  • 2 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 100 г сушеной клюквы
  • 1-2 ст. л. очищенных семечек подсолнечника
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1,5 ч. л. сухих дрожжей

Способ приготовления

  1. Смешайте дрожжи с мукой, добавьте соль и сахар.
  2. Постепенно влейте теплую воду, начиная замес теста.
  3. Выложите тесто на присыпанный мукой стол и месите, пока оно не станет мягким и почти не будет липнуть к рукам.
  4. Сформируйте шар, накройте его пищевой пленкой и поставьте в теплое место подходить.
  5. Клюкву залейте теплой водой на 15 минут, промойте и обсушите.
  6. Подошедшее тесто снова выложите на подпыленный мукой стол, добавьте клюкву и семечки подсолнечника. Месите тесто до равномерного распределения клюквы и семечек.
  7. Снова сформируйте шар и поставьте в теплое место на 1 час.
  8. Подошедшее тесто обомните, сформируйте буханку. Сверху сделайте надрезы и готовьте в предварительно разогретой до 220 градусов духовке 5 минут. Убавьте нагрев до 200 градусов и выпекайте до готовности.

Бездрожжевой хлеб на кефире

Бездрожжевой хлеб на кефире / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 чашка цельнозерновой муки
  • 0,5 чашки ржаной или кукурузной муки
  • 1 чашка кефира, йогурта или ряженки
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. соды
  • 1 ст. л. жидкого меда или сахара
  • Кунжут, семена льна или семечки подсолнечника – по желанию

Способ приготовления:

  1. Взять чашку емкостью 250-300 мл и отмерять ингредиенты.
  2. В миску просеять всю муку, добавить соль и соду.
  3. Сюда же насыпать несколько ложек кунжута или других семечек.
  4. В чашке кефира растворить ложку меда и вылить в муку. Хорошо размешать.
  5. Готовое тесто размешать ложкой.
  6. Прямоугольную форму для кекса или хлеба смазать маслом.
  7. Вылить тесто в форму, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час.
  8. Отправить хлеб в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Затем уменьшить нагрев до 180 градусов и готовить еще 40 минут.
  9. Готовность проверить деревянной шпажкой. Перед подачей хлеб остудить.

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Домашний багет

Багет из пшеничной муки / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

  • 600 мл теплой воды
  • 1 кг хлебной муки
  • 50 мл растительного масла
  • 3 ч. л. крупной соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 15 г сухих дрожжей

Способ приготовления

  1. Муку просеять и смешать с дрожжами.
  2. Теплую воду перемешать с остальными ингредиентами и, постепенно добавляя муку, замесить тесто. Накрыть салфеткой и поставить в теплое место на 2 часа.
  3. Подошедшее тесто обмять и разделить на три части.
  4. Каждый кусок теста раскатать в прямоугольную лепешку и свернуть в рулет, придавая форму багета.
  5. Уложить батоны на смазанный маслом противень и сделать сверху надрезы острым ножом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.
  6. Перед подачей хлеб остудить.

Французский хлеб из ржаной и пшеничной муки

Французский хлеб в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 стакана пшеничной муки + для замешивания
  • 1 стакан ржаной муки
  • 2 ч. л. сухих дрожжей
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 1/2 ч. л. соли
  • 280 мл воды

Способ приготовления

  1. Смешать и просеять в миску пшеничную и ржаную муку. Перемешать с сухими дрожжами. В центре сделать углубление, по краям насыпать соль, сахар. Вливая в углубление теплую воду, замесить тесто. Если оно суховато, добавить немного воды.
  2. Перенести его на присыпанную мукой поверхность и энергично месить примерно 7-10 минут, пока не станет гладким и однородным.
  3. Положить тесто в миску, слегка смазанную растительным маслом, и повалять, чтобы со всех сторон покрылось маслом.
  4. Накрыть пищевой пленкой и дать подойти в теплом месте.
  5. Затем обмять, слегка вымесить и сформовать буханку или овальные булочки.
  6. Положить на противень, накрытый пекарской бумагой, накрыть пленкой и дать еще раз подойти в течение 30-45 минут.
  7. Отправить в духовку, предварительно нагретую до 190 градусов, и выпекать до готовности.

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Сырно-луковый хлеб в мультиварке

Сырно-луковый хлеб в мультиварке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 ч. л. сухих дрожжей
  • 400 г муки
  • Соль и сахар – по 1 ч. л.
  • 1 стакан воды
  • 4 ст. л. растительного масла (подсолнечное либо оливковое)
  • 120 г сыра
  • 1 крупная луковица
  • Небольшой кусочек сливочного масла

Способ приготовления

  1. Нарезать лук полукольцами и подрумянить на сковороде с добавлением растительного масла до золотистого цвета, поперчить.
  2. Твердый сыр натереть крупно на терке.
  3. Смешать в отдельной емкости муку, дрожжи, сахар и соль, добавить теплую воду, тертый сыр, обжаренный лук, 2 ст. л. растительного масла и перемешать.
  4. Замесить тесто и поместить его в смазанную сливочным маслом чашу.
  5. Включить на 2 минуты режим "Подогрев" или "Йогурт" (чтобы тесто скорее поднялось, требуется нагрев до 40 градусов). Оставить его под крышкой на 1 час.
  6. Далее включить режим "Выпечка" на 30 минут. По окончанию программы необходимо перевернуть хлеб и печь его еще в течение получаса.

Также приготовьте пирожки с овощами – самосы. Как это сделать – смотрите в видео.

И еще один рецепт хлеба к Спасу – с орехами и клюквой – найдете здесь.

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