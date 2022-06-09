Гриби – "за" та "проти" цього суперфуду, як збирати, щоб уникнути отруєння

Гриби корисні через безліч вітамінів і мікроелементів, а щоб уникнути отруєння, не потрібно збирати гриби, якщо ви в них не знаєтеся

Після нападу Росії на Україну та постійних атак рашистів, у деяких районах все частіше виникають проблеми із постачанням продуктів харчування. Ми змушені користуватися "дарами природи", збираючи гриби: чим вони корисні і шкідливі, як правильно збирати гриби та зуміти надати першу допомогу у разі отруєння – розповів Сергій Супрун, лікар вищої категорії – доктор загальної практики.

Сергій Супрун / Фото: пресслужба

Реклама

Навіщо взагалі їсти гриби, чим вони корисні?

У разі дефіциту продуктів гриби можуть стати гарною альтернативою: їх рослинні білки дають відчуття ситості тривалий час. Гриби дуже корисні, вони містять вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Однак людям, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки та підшлункової залози вживати гриби не бажано.

Для кращого засвоєння рослинного білка грибів їх потрібно ретельно пережовувати.

Якщо хочете урізноманітнити свій раціон грибами, то слідуйте порадам лікарів, отриманих раніше. І не годуйте їжею, де є гриби, дітей віком до 12 років. А ще для засвоєння рослинного білка грибів їх потрібно ретельно пережовувати.

Реклама

Як зібрати гриби, щоб не постраждати

По-перше, війна вносить свої корективи: не збирайте гриби біля покинутої, пошкодженої військової техніки , або у місцях, де можуть бути залишені боєприпаси після відбиття ворожих атак нашими ЗСУ.

Якщо ви не знаєтеся на грибах і ніколи їх не збирали, то краще не ризикувати

Зосередившись на "тихому полюванні" ви можете зустріти вибухові пристрої (міни, розтяжки та інше), які міг залишити по собі ворог. Контакт з цими предметами може призвести до вибуху з важкими наслідками для вас і вашого оточення.

Реклама

Також поверхня ґрунту може бути забруднена розлитими паливно-мастильними рідинами та іншими токсичними речовинами, – каже Сергій Супрун,- якими ви можете отруїтися під час вживання грибів або ягід, зібраних на цій ділянці.

І, звичайно ж, потрібно бути на всі 100% впевненим, що вами взяті "подарунки природи" – їстівні. Якщо ви не знаєтеся на грибах і ніколи їх не збирали, то краще не ризикувати: легко переплутати їстівний гриб з отруйним та отруїтися .

Що робити при отруєнні грибами

Якщо після вживання грибів або ягід вам стало погано, негайно потрібно промити шлунок. Вам потрібно випити до двох літрів води та викликати блювання. Таку процедуру слід повторити кілька разів.

Якщо після поїдання грибів вас стало нудити, захворів живіт, почалося блювання – потрібно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою

Потім прийміть активоване вугілля: одну таблетку на 10 кілограмів вашої ваги. Наприклад, якщо ваша вага 80 кг, вам потрібно прийняти 8 таблеток за один раз. Одночасно потрібно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Не ігноруйте ці поради, оскільки отруєння грибами може призвести до смерті, бережіть себе і рідних!

Також ми писали про зелений борщ з кропивою або щавлем – який корисніший і як приготувати, рецепт.

А ще дізнайтесь, Як зняти стрес: які продукти допоможуть упоратися – поради дієтолога.