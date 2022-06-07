Зелений борщ із кропивою чи щавлем – який корисніше і як приготувати, рецепт

Основний інгредієнт, через який борщ стає зеленим і отримує свій неповторний смак із кислинкою – це щавель. Саме із зрілих листів щавлю добре виходить ця страва, зелений борщ. Високий вміст клітковини у щавлі покращує травлення, калій допомагає регулювати тиск, вітамін С зміцнює імунітет, вітамін А покращує зір.
Термічно оброблений щавель не подразнює слизову оболонку шлунка, але занадто кислий борщ все-таки не рекомендований при гастритах та інших захворюваннях органів травлення. Альтернатива – зелений борщ із кропивою: це дуже корисна рослина, вона містить безліч корисних мінералів.
Кропива багата залізом, магнієм, міддю, цинком, селеном, вітамінами (А, В, С, Е, К). До того ж кропиву можна зібрати, не витративши жодної копійки. Рецепт такого борщу простий, розповідає нутріціолог sergeevnagalichka. Беремо:
- стегно куряче 300 г (можна без м'яса, буде пісне блюдо)
- картопля 150 г
- морква 70 г
- цибуля 70 г
- щавель або листя кропиви 100 г
- зелень (петрушка, зелена цибуля, кріп) 35 г.
Готуємо: стегно миємо, знімаємо шкіру, заливаємо водою, ставимо на вогонь, після того як закипить, зливаємо воду, промиваємо м'ясо, каструлю, кладемо стегна знову в каструлю, кидаємо лавровий лист, солимо, наливаємо 2 л води. Потім варимо 25 хвилин на середньому вогні, потім закидаємо картоплю, варимо до готовності картоплі.
Тим часом пасеруємо цибулю та моркву, додаємо щавель (кропиву), накриваємо кришкою і вимикаємо. Як буде готова картопля, додаємо пасеровані овочі, даємо кипіти ще 5 хв, додаємо за смаком сіль, перчимо, додаємо дрібно подрібнену зелень, накриваємо кришкою, даємо настоятися 15 хв. При подачі додаємо половину вареного яйця за бажанням.
Також ми писали, чому кабачок – топовий дієтичний овоч, плюс рецепт корисних оладок із нього.
Дізнайтесь ще, чим корисний ревінь і як краще є цей суперфуд – порада дієтолога.