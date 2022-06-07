Зелений борщ із кропивою чи щавлем – який корисніше і як приготувати, рецепт

Сезон зеленого борщу відкритий: ця страва добра тим, що одні корисні інгредієнти можна замінити на інші, не втративши при цьому смаку. Рецепт зеленого борщу – у статті

Зелений борщ із кропивою або щавлем – обидва корисні, а в рецепті можна замінити один інгредієнт іншим

Основний інгредієнт, через який борщ стає зеленим і отримує свій неповторний смак із кислинкою – це щавель. Саме із зрілих листів щавлю добре виходить ця страва, зелений борщ. Високий вміст клітковини у щавлі покращує травлення, калій допомагає регулювати тиск, вітамін С зміцнює імунітет, вітамін А покращує зір.

Термічно оброблений щавель не подразнює слизову оболонку шлунка, але занадто кислий борщ все-таки не рекомендований при гастритах та інших захворюваннях органів травлення. Альтернатива – зелений борщ із кропивою: це дуже корисна рослина, вона містить безліч корисних мінералів.

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Саме зі зрілого листя щавлю добре виходить зелений борщ, але щавель також можна замінити листям кропиви.

Кропива багата залізом, магнієм, міддю, цинком, селеном, вітамінами (А, В, С, Е, К). До того ж кропиву можна зібрати, не витративши жодної копійки. Рецепт такого борщу простий, розповідає нутріціолог sergeevnagalichka. Беремо:

стегно куряче 300 г (можна без м'яса, буде пісне блюдо)

картопля 150 г

морква 70 г

цибуля 70 г

щавель або листя кропиви 100 г

зелень (петрушка, зелена цибуля, кріп) 35 г.

Готуємо: стегно миємо, знімаємо шкіру, заливаємо водою, ставимо на вогонь, після того як закипить, зливаємо воду, промиваємо м'ясо, каструлю, кладемо стегна знову в каструлю, кидаємо лавровий лист, солимо, наливаємо 2 л води. Потім варимо 25 хвилин на середньому вогні, потім закидаємо картоплю, варимо до готовності картоплі.

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Кропиву для борщу можна зібрати, не витративши ні копійки, тільки не забудьте промити листя

Тим часом пасеруємо цибулю та моркву, додаємо щавель (кропиву), накриваємо кришкою і вимикаємо. Як буде готова картопля, додаємо пасеровані овочі, даємо кипіти ще 5 хв, додаємо за смаком сіль, перчимо, додаємо дрібно подрібнену зелень, накриваємо кришкою, даємо настоятися 15 хв. При подачі додаємо половину вареного яйця за бажанням.

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