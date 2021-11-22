Головний тренд весни 2022 року: яскравий монохром повертається

Найпопулярніший тренд весни 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Золоте правило свідчить: все нове – це добре забуте старе. І працює воно у всьому, особливо, як ми спостерігаємо кілька останніх років, у моді. Наприклад, повернулися бомбери та джинси кліш після третього сезону "Статевого виховання", що вдало зауважила рейтингова платформа Lyst та й модники всього світу.

На весну 2022 року стилісти прогнозують камбек монохрому – ідеального образу для крутих фото на смартфон. Так-так, те, що донедавна вважалося поганим тоном – чекайте знову споглядати у всіх вітринах міста.

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Нагадаємо, що остання велика "повінь" монохрому сталася у 2016 році. Тоді Gucci і Loewe зробили акцент на пурпуровий та колір морської хвилі. І ось, не минуло й десятиліття, дизайнери знову згадують про цей тренд.

Колекція Gucci весна-літо 2016 / Фото: открытые источники

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У сезоні весна-літо 2022 використовували цей прийом багато, у тому числі Max Mara, Chloe і Blumarine. Дизайнери пов'язують цю тенденцію з карантинними обмеженнями, через які людям так не вистачає яскравості та гарного настрою.

Колекція весна-літо 2022 / Фото: Vogue

Робота в одній палітрі кольорів дала можливість приділити більше уваги експериментам з кроєм і силуетами. Наприклад, Габріела Херст у колекції Chloe обрала теплий апельсиновий відтінок і зуміла сміливо, але естетично поєднати в'язаний костюм із топом та ідеальним шкіряним тренчем. У свою чергу, італійський бренд MSGM успішно скомбінував джинси із заниженою талією, укорочений худі та об'ємний піджак.

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Chloe та MSGM поекспериментували з кроєм та силуетами / Фото: vogue.ua

Завдяки монохрому, можна легко дати нове дихання, здавалося б, звичайним речам: в Max Mara зробили ставку на лимонний відтінок і не помилилися – фірмове пальто набуло зовсім нового вигляду.

Max Mara зробили ставку на монохром / Фото: vogue.ua

Деніел Лі у колекції Bottega Veneta весна-літо 2022 використав все той же популярний у 2021 зелений.

Колекція Bottega Veneta знову наповнена всіма відтінками зеленого / Фото: Bottega Veneta

Але тепер він набув більш лайтового відтінку в новій колекції Bottega Veneta весна-літо 2022 року.

Колекція Bottega Veneta весна-літо 2022 / Фото: vogue.ua

До речі, світові селебриті теж намагаються боротися з осінньою нудьгою кольоротерапією. Днями Бейонсе показала найтрендовіший манікюр сезону .

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