Гіпертонія – які продукти знижують тиск та навіщо взагалі його контролювати

Овочі, фрукти та продукти з калієм знижують тиск, а його контролювати потрібно, щоб уникнути гіпертонії / Фото: Колаж: Сьогодні,
Якщо ваш кров'яний (артеріальний) тиск постійно підвищений, страждають судини в головному мозку, артерії та вени, нирки і навіть зір. Як не допустити розвитку гіпертонії, у тому числі за допомогою харчування – дізнаємося з експертами сьогодні, 17 травня, у Всесвітній день боротьби із гіпертонією.
Чим небезпечна гіпертонія та хто в зоні ризику?
З віком від підвищення артеріального тиску (АТ) страждають дедалі більше людей. Тому що ми постійно живемо у стресі, харчуємося нераціонально, заводимо багато шкідливих звичок, мало рухаємось. Як відзначає фізичний терапевт Данило Якубовський, це сприяє розвитку гіпертонії.
Важливо не пропустити момент, коли гіпертонія починає розвиватися. Тому бажано мати тонометр і контролювати свій АТ, особливо якщо ви старше 40 років. Тому що до цього віку людина вже набуває "букету" хронічних захворювань.
Гіпертонія не тільки веде до пошкодження судин у головному мозку, а ще збільшує ризик розвитку інсульту. Цей стан небезпечний довічною інвалідністю – так відбувається у 90% випадків. Шкодить гіпертонія та серцю, призводячи до збільшення обсягу серцевого м'яза (гіпертрофії міокарда) та розвитку серцевої недостатності.
В середньому норми АТ такі :
- показники менше 120/80 – тиск у нормі;
- 120-139/80-89 – тиск підвищений;
- 140/90 (і далі по наростаючій) – підвищений, тобто. 1-ша ступінь гіпертонії та вище.
Але якщо ви тільки помітили, що ваш АТ "скаче", відкоригувати ситуацію можна з допомогою харчування та зміни способу життя.
Як харчуватися при підвищеному тиску
Фітнес-тренер та нутріціолог Віктор Мандзяк радить знизити знизити кількість солі у своєму раціоні. Це не тільки та сіль, якою ми солимо нашу їжу, досить багато солі міститься у продуктах переробки: ковбасі, сосисках, різних соусах та кетчупах і навіть у солодкій випічці.
Саме сіль сприяє тому, що судини стають менш еластичними. А от овочів та фруктів у раціоні якраз має бути більше. Особливо важливі ті продукти, що багаті на калій: морква, гарбуз, буряк, солодкий перець, капуста, огірки, авокадо. Багата калієм і зелень, особливо петрушка та шпинат. Калій допомагає виводити з організму натрій (тобто сіль).
Данило Якубовський також радить обмежити картоплю, шоколад, різні печива – тобто швидкі вуглеводи. Також знизити високий АТ, спричинений стресом, допоможе гімнастика, дихальні вправи, медитація, прогулянки пішки.
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