Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Перемога на Євробаченні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Трендові прикраси

Флешмоб Нікітюк

Як доїхати до Канади

Сезонна алергія

Навчання за кордоном

Герої Азовсталі
СЬОГОДНІ Life Здорово

Чи шкідливий глютень взагалі – чому хліб та каша не головні наші "вороги"

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 травня, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Крупи та хліб – далеко не головні продукти, що містять глютен: не менше клейковини у ковбасі чи улюбленім пиві. Чи шкідливий глютен і чи варто від нього відмовитись – у статті
Хліб і каша не головні наші «вороги», глют є в інших продуктах і шкідливий він далеко не для всіх
Хліб і каша не головні наші «вороги», глют є в інших продуктах і шкідливий він далеко не для всіх

Глютен або клейковина шкідливий лише для 1% людей на Землі, і не факт, що саме ви – серед них. Сам по собі глютен не отруйний, а целіакція, тобто непереносимість глютену, генетично обумовлене захворювання. Сьогодні, 16 травня, в день Міжнародний день поінформованості про целіакию, розібратися в користі та шкоді глютену допомогла дієтолог, психолог, консультант із здорового харчування Ксенія Рен .

Ксенія Рен
Ксенія Рен / Фото: пресслужба

Реклама

Сьогодні на безглютенові дієти сідають навіть ті, у кого немає алергії на клейковину, впевнені в тому, що глютен нібито шкідливий. Сам по собі глютний не отруйний, примітний цей білок тим, що "несе відповідальність" за якість тіста та хліба. З'єднуючись із водою, глютен робить тісто тягучим, не даючи йому кришитися. Тобто без клейковини не спекти нормального хліба.

Чи шкідливий глютен і в яких продуктах немає клейковини?

Люди відмовляються від хліба, каш чи макаронів саме через глютен, але продовжуючи їсти ковбасу, сосиски, сири, морозиво, пити пиво, вони нічого насправді не змінюють. Оскільки в таких продуктах повно глютену.

Хліб та випічка теж може не містити глютена, якщо вона виготовляється з бездрожжевого тіста
Хліб та випічка теж може не містити глютена, якщо вона виготовляється з бездрожжевого тіста

Реклама

Використовують глютен як загусник у таких продуктах, щоб надати продукту в'язкість: клейковина добре тримає вологу і в деяких випадках уповільнює засихання. Продукти, в яких точно немає глютена, це:

  • з круп – гречка, рис
  • рослинні олії
  • овочі та фрукти
  • м'ясо
  • боби
  • морепродукти
  • яйця
  • картопля
  • горіхи.

Хліб і випічка теж може не містити глютена, якщо вона виготовляється з бездрожжевого тіста або безглютенової, тобто великого помелу борошна. Яскравим прикладом може стати цільнозерновий хліб, який випікають без утворення клейковини .

Така випічка корисна насамперед тим, що в ній краще зберігаються корисні мікроелементи, вона покращує роботу кишківника, а не тільки тому, що в такому хлібі просто немає глютену. Але дійсно, для деяких людей глютен небезпечний.

Реклама

Целіакія та алергія на глютен – одне й те саме?

Целіакія – захворювання, яке виникає ще в ранньому дитинстві у генетично схильних до нього людей. У них навіть 100 грам хліба з клейковиною чи ложка пшеничної каші можуть викликати запальну реакцію , що зовні виявляється, як алергія.

Повністю відмовитися від продуктів із клейковиною, тобто глютеном, здоровій людині не варто
Повністю відмовитися від продуктів із клейковиною, тобто глютеном, здоровій людині не варто

Але людей саме з целіакією у світі – 1%, інше питання, що не всі в дитинстві її діагностують. Якщо доросла людина помітив, що після вживання хліба чи каш у нього здувається живіт, з'являється алергічна реакція на шкірі (бульбашки, які потім лопаються і перетворюються на виразки), почалися проблеми з кишківником – краще звернутися до лікаря.

Повністю відмовитися від продуктів із клейковиною здоровій людині не варто. Адже тоді ви відмовите собі у клітковині, важливих вітамінах, залозі, кальції, рослинному білку, інших речовинах, яких багато у крупах та хлібі. Усе злакові з високим вмістом глютену важливі : рослинні білки, які містяться в них, дуже потрібні організму через амінокислоти, що містяться там.

Також ми писали, що приготувати із щавлю: прості рецепти корисних страв.

А ще раніше кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів, як приготувати корисний салат з кульбаб та кропиви.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Опитування
Річ дня
Панама Kalush
Тренд сезону 💕
Де купити
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як виїхати за кордон студентам призовного віку
Лайфхак тижня
Роз'яснення прикордонників
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти